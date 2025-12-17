Did your neighbors bother to vote for the next NJ governor? Surprising turnout stats
✅ New Jersey’s biggest cities voted heavily blue, but had the lowest voter turnout
✅ Small towns across the Garden State turned out in far greater numbers
✅ Scroll down to see how many of your neighbors voted
Gov.-elect Mikie Sherrill received more votes for governor than any non-presidential candidate in New Jersey history as voters surged to the polls in numbers not seen for decades.
Around 51% of registered voters in New Jersey voted in this year's gubernatorial race. That's a lower rate than a typical presidential election, but fairly high compared to previous gubernatorial elections. In 2021, voter turnout was 40%.
Republican Jack Ciattarelli was no slouch. He got 1,417,705 votes. In 2021, that would have been enough to win. But Sherrill got 1,896,610 votes — a massive increase of 557,000 ballots over Gov. Phil Murphy's winning total four years earlier. The Democrat easily cruised to the governor's mansion with a 14-point advantage.
ALSO SEE: Sherrill wins N.J. governor’s race: How my town voted
Mail-in voting is most popular in these two New Jersey counties
It turns out that in New Jersey, voting by mail is more popular in the suburbs than in cities.
Around 40-50% of votes cast were mail-in ballots in towns like Haddonfield, Voorhees, Cherry Hill, Cranbury, and Metuchen. It's no coincidence that these towns are in Camden County and Middlesex County. These two counties have the most robust mail-in voting operations in the state.
Without exception, the top 24 towns in New Jersey with the highest rates of mail-in ballots were in Camden and Middlesex counties.
"They drive their voters to vote by mail. And they've been doing it for a long time," Rasmussen said.
NJ voter turnout by county in the 2025 gubernatorial election
We list the state's 21 counties by voter turnout — the percentage of registered voters who cast a ballot in the 2025 election. Each county entry includes the turnout for each municipality listed in alphabetical order, and the candidate who won the most votes in each town and county. We also list the percentage of ballots that were mail-in.
Scroll to the end of the list for more analysis on what the numbers mean.
Bayonne City — Turnout: 38%
Votes by mail: 11%
Winner: Sherrill
East Newark Boro — Turnout: 38%
Votes by mail: 9%
Winner: Sherrill
Guttenberg Town — Turnout: 45%
Votes by mail: 11%
Winner: Sherrill
Harrison Town — Turnout: 34%
Votes by mail: 11%
Winner: Sherrill
Hoboken City — Turnout: 48%
Votes by mail: 13%
Winner: Sherrill
Jersey City — Turnout: 39%
Votes by mail: 13%
Winner: Sherrill
Kearny Town — Turnout: 41%
Votes by mail: 8%
Winner: Sherrill
North Bergen Town — Turnout: 42%
Votes by mail: 9%
Winner: Sherrill
Secaucus Town — Turnout: 46%
Votes by mail: 12%
Winner: Sherrill
Union City — Turnout: 49%
Votes by mail: 7%
Winner: Sherrill
Weehawken Twp — Turnout: 44%
Votes by mail: 11%
Winner: Sherrill
West New York Town — Turnout: 40%
Votes by mail: 14%
Winner: Sherrill
Bridgeton City — Turnout: 34%
Votes by mail: 27%
Winner: Sherrill
Commercial Twp — Turnout: 40%
Votes by mail: 19%
Winner: Ciattarelli
Deerfield Twp — Turnout: 49%
Votes by mail: 24%
Winner: Ciattarelli
Downe Twp — Turnout: 53%
Votes by mail: 15%
Winner: Ciattarelli
Fairfield Twp — Turnout: 43%
Votes by mail: 29%
Winner: Sherrill
Greenwich Twp — Turnout: 58%
Votes by mail: 26%
Winner: Ciattarelli
Hopewell Twp — Turnout: 53%
Votes by mail: 23%
Winner: Ciattarelli
Lawrence Twp — Turnout: 50%
Votes by mail: 20%
Winner: Ciattarelli
Maurice River Twp — Turnout: 52%
Votes by mail: 19%
Winner: Ciattarelli
Millville City — Turnout: 41%
Votes by mail: 25%
Winner: Sherrill
Shiloh Boro — Turnout: 63%
Votes by mail: 17%
Winner: Ciattarelli
Stow Creek Twp — Turnout: 60%
Votes by mail: 22%
Winner: Ciattarelli
Upper Deerfield Twp — Turnout: 50%
Votes by mail: 22%
Winner: Ciattarelli
Vineland City — Turnout: 41%
Votes by mail: 26%
Winner: Sherrill
The lowest voter turnout in New Jersey
In politics, cities are stereotypically Democratic strongholds. That's as true in New Jersey as anywhere else. More than 90% of voters in Camden and Trenton cast their ballots for Sherrill. Following closely behind were Newark, Paterson, East Orange, and Jersey City — all with above 80% for Sherrill
But looking forward, there's bad news for Democrats. All six of those cities ranked in the bottom 30 for the lowest voter turnout. Among those low-turnout municipalities, Sherrill won all but two.
Newark, Trenton, and Paterson had voter turnout of just 31%. The city with the worst turnout was Camden, where only 26% of registered voters cast their ballots. That's half the statewide average.
New Jersey small towns show up to vote
In contrast to sprawling blue concrete cityscapes, small towns in the Garden State were more evenly split between Sherrill and Ciattarelli.
There were 65 municipalities with voter turnout greater than 64%, and they were overwhelmingly small towns.
Everyone knows each other in these tightly knit communities, and it's harder to hide, according to Rider University political scientist Micah Rasmussen.
"Small towns are where people understand the importance of the government, of community, and of voting," Rasmussen said.