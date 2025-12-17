Did your neighbors bother to vote for the next NJ governor? Surprising turnout stats

Did your neighbors bother to vote for the next NJ governor? Surprising turnout stats

Voter turnout in the November 2025 general election was higher than any other non-presidential race in New Jersey since 1998. (AP Photo/Matt Slocum)(AP Photo/Rod Lamkey, Jr.)

✅ New Jersey’s biggest cities voted heavily blue, but had the lowest voter turnout

✅ Small towns across the Garden State turned out in far greater numbers

✅ Scroll down to see how many of your neighbors voted

Gov.-elect Mikie Sherrill received more votes for governor than any non-presidential candidate in New Jersey history as voters surged to the polls in numbers not seen for decades.

Around 51% of registered voters in New Jersey voted in this year's gubernatorial race. That's a lower rate than a typical presidential election, but fairly high compared to previous gubernatorial elections. In 2021, voter turnout was 40%.

New Jersey 101.5 FM logo
Get our free mobile app

Republican Jack Ciattarelli was no slouch. He got 1,417,705 votes. In 2021, that would have been enough to win. But Sherrill got 1,896,610 votes — a massive increase of 557,000 ballots over Gov. Phil Murphy's winning total four years earlier. The Democrat easily cruised to the governor's mansion with a 14-point advantage.

ALSO SEE: Sherrill wins N.J. governor’s race: How my town voted

Mail-in voting is most popular in these two New Jersey counties

It turns out that in New Jersey, voting by mail is more popular in the suburbs than in cities.

Around 40-50% of votes cast were mail-in ballots in towns like Haddonfield, Voorhees, Cherry Hill, Cranbury, and Metuchen. It's no coincidence that these towns are in Camden County and Middlesex County. These two counties have the most robust mail-in voting operations in the state.

Without exception, the top 24 towns in New Jersey with the highest rates of mail-in ballots were in Camden and Middlesex counties.

"They drive their voters to vote by mail. And they've been doing it for a long time," Rasmussen said.

NJ voter turnout by county in the 2025 gubernatorial election

We list the state's 21 counties by voter turnout — the percentage of registered voters who cast a ballot in the 2025 election. Each county entry includes the turnout for each municipality listed in alphabetical order, and the candidate who won the most votes in each town and county. We also list the percentage of ballots that were mail-in.

Scroll to the end of the list for more analysis on what the numbers mean.

Townsquare Media
loading...

Bayonne City — Turnout: 38%
Votes by mail: 11%
Winner: Sherrill

East Newark Boro — Turnout: 38%
Votes by mail: 9%
Winner: Sherrill

Guttenberg Town — Turnout: 45%
Votes by mail: 11%
Winner: Sherrill

Harrison Town — Turnout: 34%
Votes by mail: 11%
Winner: Sherrill

Hoboken City — Turnout: 48%
Votes by mail: 13%
Winner: Sherrill

Jersey City — Turnout: 39%
Votes by mail: 13%
Winner: Sherrill

Kearny Town — Turnout: 41%
Votes by mail: 8%
Winner: Sherrill

North Bergen Town — Turnout: 42%
Votes by mail: 9%
Winner: Sherrill

Secaucus Town — Turnout: 46%
Votes by mail: 12%
Winner: Sherrill

Union City — Turnout: 49%
Votes by mail: 7%
Winner: Sherrill

Weehawken Twp — Turnout: 44%
Votes by mail: 11%
Winner: Sherrill

West New York Town — Turnout: 40%
Votes by mail: 14%
Winner: Sherrill

 

Townsquare Media
loading...

Bridgeton City — Turnout: 34%
Votes by mail: 27%
Winner: Sherrill

Commercial Twp — Turnout: 40%
Votes by mail: 19%
Winner: Ciattarelli

Deerfield Twp — Turnout: 49%
Votes by mail: 24%
Winner: Ciattarelli

Downe Twp — Turnout: 53%
Votes by mail: 15%
Winner: Ciattarelli

Fairfield Twp — Turnout: 43%
Votes by mail: 29%
Winner: Sherrill

Greenwich Twp — Turnout: 58%
Votes by mail: 26%
Winner: Ciattarelli

Hopewell Twp — Turnout: 53%
Votes by mail: 23%
Winner: Ciattarelli

Lawrence Twp — Turnout: 50%
Votes by mail: 20%
Winner: Ciattarelli

Maurice River Twp — Turnout: 52%
Votes by mail: 19%
Winner: Ciattarelli

Millville City — Turnout: 41%
Votes by mail: 25%
Winner: Sherrill

Shiloh Boro — Turnout: 63%
Votes by mail: 17%
Winner: Ciattarelli

Stow Creek Twp — Turnout: 60%
Votes by mail: 22%
Winner: Ciattarelli

Upper Deerfield Twp — Turnout: 50%
Votes by mail: 22%
Winner: Ciattarelli

Vineland City — Turnout: 41%
Votes by mail: 26%
Winner: Sherrill

 

Townsquare Media
loading...

BellevilleTwp — Turnout: 40%
Votes by mail: 14%
Winner: Sherrill

Bloomfield Twp — Turnout: 48%
Votes by mail: 16%
Winner: Sherrill

Caldwell Boro — Turnout: 56%
Votes by mail: 16%
Winner: Sherrill

Cedar Grove Twp — Turnout: 59%
Votes by mail: 17%
Winner: Ciattarelli

City of Orange Township — Turnout: 39%
Votes by mail: 11%
Winner: Sherrill

East Orange City — Turnout: 37%
Votes by mail: 12%
Winner: Sherrill

Essex Fells City — Turnout: 59%
Votes by mail: 15%
Winner: Ciattarelli

Fairfield Twp — Turnout: 55%
Votes by mail: 10%
Winner: Ciattarelli

Glen Ridge Boro — Turnout: 60%
Votes by mail: 23%
Winner: Sherrill

Irvington Twp — Turnout: 35%
Votes by mail: 10%
Winner: Sherrill

Livingston Twp — Turnout: 49%
Votes by mail: 23%
Winner: Sherrill

Maplewood Twp — Turnout: 58%
Votes by mail: 26%
Winner: Sherrill

Millburn Twp — Turnout: 49%
Votes by mail: 27%
Winner: Sherrill

Montclair Twp — Turnout: 58%
Votes by mail: 23%
Winner: Sherrill

Newark City — Turnout: 31%
Votes by mail: 9%
Winner: Sherrill

North Caldwell Boro — Turnout: 60%
Votes by mail: 22%
Winner: Ciattarelli

Nutley Twp — Turnout: 53%
Votes by mail: 14%
Winner: Sherrill

Roseland Boro — Turnout: 58%
Votes by mail: 17%
Winner: Ciattarelli

South Orange Village Twp — Turnout: 58%
Votes by mail: 26%
Winner: Sherrill

Verona Twp — Turnout: 60%
Votes by mail: 17%
Winner: Sherrill

West Caldwell Twp — Turnout: 59%
Votes by mail: 17%
Winner: Ciattarelli

West Orange Twp — Turnout: 52%
Votes by mail: 19%
Winner: Sherrill

 

Townsquare Media
loading...

Bloomingdale Boro — Turnout: 55%
Votes by mail: 13%
Winner: Ciattarelli

Clifton City — Turnout: 44%
Votes by mail: 12%
Winner: Sherrill

Haledon Boro — Turnout: 40%
Votes by mail: 11%
Winner: Sherrill

Hawthorne Boro — Turnout: 53%
Votes by mail: 12%
Winner: Sherrill

Little Falls Twp — Turnout: 55%
Votes by mail: 15%
Winner: Sherrill

North Haledon Boro — Turnout: 58%
Votes by mail: 11%
Winner: Ciattarelli

Passaic City — Turnout: 38%
Votes by mail: 11%
Winner: Sherrill

Paterson City — Turnout: 31%
Votes by mail: 14%
Winner: Sherrill

Pompton Lakes Boro — Turnout: 52%
Votes by mail: 10%
Winner: Ciattarelli

Prospect Park Boro — Turnout: 37%
Votes by mail: 12%
Winner: Sherrill

Ringwood Boro — Turnout: 60%
Votes by mail: 13%
Winner: Ciattarelli

Totowa Boro — Turnout: 55%
Votes by mail: 13%
Winner: Ciattarelli

Wanaque Boro — Turnout: 56%
Votes by mail: 16%
Winner: Ciattarelli

Wayne Twp — Turnout: 54%
Votes by mail: 16%
Winner: Ciattarelli

West Milford Twp — Turnout: 54%
Votes by mail: 11%
Winner: Ciattarelli

Woodland Park — Turnout: 51%
Votes by mail: 19%
Winner: Sherrill

 

Townsquare Media
loading...

Alloway Twp — Turnout: 57%
Votes by mail: 15%
Winner: Ciattarelli

Carneys Point Twp — Turnout: 42%
Votes by mail: 21%
Winner: Sherrill

Elmer Boro — Turnout: 52%
Votes by mail: 9%
Winner: Ciattarelli

Elsinboro Twp — Turnout: 57%
Votes by mail: 18%
Winner: Ciattarelli

Lower Alloways Creek Twp — Turnout: 58%
Votes by mail: 20%
Winner: Ciattarelli

Mannington Twp — Turnout: 50%
Votes by mail: 12%
Winner: Ciattarelli

Oldmans Twp — Turnout: 53%
Votes by mail: 11%
Winner: Ciattarelli

Penns Grove Boro — Turnout: 26%
Votes by mail: 24%
Winner: Sherrill

Pennsville Twp — Turnout: 43%
Votes by mail: 14%
Winner: Ciattarelli

Pilesgrove Twp — Turnout: 55%
Votes by mail: 18%
Winner: Ciattarelli

Pittsgrove Twp — Turnout: 54%
Votes by mail: 15%
Winner: Ciattarelli

Quinton Twp — Turnout: 51%
Votes by mail: 17%
Winner: Ciattarelli

Salem City — Turnout: 27%
Votes by mail: 23%
Winner: Sherrill

Upper Pittsgrove Twp — Turnout: 56%
Votes by mail: 13%
Winner: Ciattarelli

Woodstown Boro — Turnout: 51%
Votes by mail: 21%
Winner: Sherrill

 

Townsquare Media
loading...

East Windsor — Turnout: 49%
Votes by mail: 26%
Winner: Sherrill

Ewing Twp — Turnout: 51%
Votes by mail: 25%
Winner: Sherrill

Hamilton Twp — Turnout: 52%
Votes by mail: 22%
Winner: Sherrill

Hightstown Boro — Turnout: 52%
Votes by mail: 23%
Winner: Sherrill

Hopewell Boro — Turnout: 67%
Votes by mail: 27%
Winner: Sherrill

Hopewell Twp — Turnout: 58%
Votes by mail: 30%
Winner: Sherrill

Lawrence Twp — Turnout: 52%
Votes by mail: 27%
Winner: Sherrill

Pennington Boro — Turnout: 61%
Votes by mail: 28%
Winner: Sherrill

Princeton — Turnout: 48%
Votes by mail: 35%
Winner: Sherrill

Robbinsville — Turnout: 52%
Votes by mail: 25%
Winner: Sherrill

Trenton City — Turnout: 31%
Votes by mail: 20%
Winner: Sherrill

West Windsor Twp — Turnout: 48%
Votes by mail: 31%
Winner: Sherrill

 

Townsquare Media
loading...

Berkeley Heights Twp — Turnout: 60%
Votes by mail: 22%
Winner: Sherrill

Clark Twp — Turnout: 58%
Votes by mail: 16%
Winner: Ciattarelli

Cranford Twp — Turnout: 63%
Votes by mail: 16%
Winner: Sherrill

Elizabeth City — Turnout: 31%
Votes by mail: 14%
Winner: Sherrill

Fanwood Boro — Turnout: 61%
Votes by mail: 18%
Winner: Sherrill

Garwood Boro — Turnout: 57%
Votes by mail: 16%
Winner: Sherrill

Hillside Twp — Turnout: 45%
Votes by mail: 13%
Winner: Sherrill

Kenilworth Boro — Turnout: 51%
Votes by mail: 13%
Winner: Ciattarelli

Linden City — Turnout: 42%
Votes by mail: 15%
Winner: Sherrill

Mountainside Boro — Turnout: 58%
Votes by mail: 21%
Winner: Ciattarelli

New Providence Boro — Turnout: 60%
Votes by mail: 21%
Winner: Sherrill

Plainfield City — Turnout: 42%
Votes by mail: 14%
Winner: Sherrill

Rahway City — Turnout: 46%
Votes by mail: 15%
Winner: Sherrill

Roselle Boro — Turnout: 40%
Votes by mail: 14%
Winner: Sherrill

Roselle Park Boro — Turnout: 47%
Votes by mail: 12%
Winner: Sherrill

Scotch Plains Twp — Turnout: 58%
Votes by mail: 20%
Winner: Sherrill

Springfield Twp — Turnout: 55%
Votes by mail: 20%
Winner: Sherrill

Summit City — Turnout: 56%
Votes by mail: 24%
Winner: Sherrill

Union Twp — Turnout: 49%
Votes by mail: 14%
Winner: Sherrill

Westfield Town — Turnout: 59%
Votes by mail: 28%
Winner: Sherrill

Winfield Twp — Turnout: 55%
Votes by mail: 13%
Winner: Sherrill

 

Townsquare Media
loading...

Audubon Boro — Turnout: 61%
Votes by mail: 36%
Winner: Sherrill

Audubon Park Boro — Turnout: 58%
Votes by mail: 32%
Winner: Sherrill

Barrington Boro — Turnout: 57%
Votes by mail: 36%
Winner: Sherrill

Bellmawr Boro — Turnout: 49%
Votes by mail: 34%
Winner: Sherrill

Berlin Boro — Turnout: 54%
Votes by mail: 34%
Winner: Sherrill

Berlin Township — Turnout: 58%
Votes by mail: 40%
Winner: Sherrill

Brooklawn Boro — Turnout: 49%
Votes by mail: 25%
Winner: Sherrill

Camden City — Turnout: 26%
Votes by mail: 29%
Winner: Sherrill

Cherry Hill Twp — Turnout: 56%
Votes by mail: 46%
Winner: Sherrill

Chesilhurst Boro — Turnout: 44%
Votes by mail: 39%
Winner: Sherrill

Clementon Boro — Turnout: 45%
Votes by mail: 34%
Winner: Sherrill

Collingswood Boro — Turnout: 62%
Votes by mail: 37%
Winner: Sherrill

Gibbsboro Boro — Turnout: 57%
Votes by mail: 38%
Winner: Sherrill

Gloucester City — Turnout: 43%
Votes by mail: 31%
Winner: Sherrill

Gloucester Twp — Turnout: 52%
Votes by mail: 37%
Winner: Sherrill

Haddon Heights Boro — Turnout: 66%
Votes by mail: 43%
Winner: Sherrill

Haddon Twp — Turnout: 64%
Votes by mail: 40%
Winner: Sherrill

Haddonfield Boro — Turnout: 63%
Votes by mail: 52%
Winner: Sherrill

Hi-Nella Boro — Turnout: 45%
Votes by mail: 31%
Winner: Sherrill

Laurel Springs Boro — Turnout: 56%
Votes by mail: 33%
Winner: Sherrill

Lawnside Boro — Turnout: 50%
Votes by mail: 40%
Winner: Sherrill

Lindenwold Boro — Turnout: 41%
Votes by mail: 37%
Winner: Sherrill

Magnolia Boro — Turnout: 54%
Votes by mail: 29%
Winner: Sherrill

Merchantville Boro — Turnout: 55%
Votes by mail: 35%
Winner: Sherrill

Mount Ephraim Boro — Turnout: 56%
Votes by mail: 33%
Winner: Sherrill

Oaklyn Boro — Turnout: 60%
Votes by mail: 33%
Winner: Sherrill

Pennsauken Twp — Turnout: 44%
Votes by mail: 35%
Winner: Sherrill

Pine Hill Boro — Turnout: 44%
Votes by mail: 35%
Winner: Sherrill

Runnemede Boro — Turnout: 51%
Votes by mail: 36%
Winner: Sherrill

Somerdale Boro — Turnout: 49%
Votes by mail: 33%
Winner: Sherrill

Stratford Boro — Turnout: 55%
Votes by mail: 38%
Winner: Sherrill

Tavistock Boro — Turnout: 73%
Votes by mail: 100%
Winner: Tie

Voorhees Twp — Turnout: 54%
Votes by mail: 47%
Winner: Sherrill

Waterford Twp — Turnout: 55%
Votes by mail: 33%
Winner: Ciattarelli

WinslowTwp — Turnout: 51%
Votes by mail: 38%
Winner: Sherrill

Woodlynne Boro — Turnout: 32%
Votes by mail: 27%
Winner: Sherrill

 

Townsquare Media
loading...

Absecon City — Turnout: 54%
Votes by mail: 14%
Winner: Ciattarelli

Atlantic City — Turnout: 39%
Votes by mail: 26%
Winner: Sherrill

Brigantine City — Turnout: 56%
Votes by mail: 17%
Winner: Ciattarelli

Buena Boro — Turnout: 47%
Votes by mail: 12%
Winner: Ciattarelli

Buena Vista Twp — Turnout: 53%
Votes by mail: 14%
Winner: Ciattarelli

Corbin City — Turnout: 66%
Votes by mail: 9%
Winner: Ciattarelli

Egg Harbor City — Turnout: 44%
Votes by mail: 14%
Winner: Sherrill

Egg Harbor Twp — Turnout: 49%
Votes by mail: 14%
Winner: Sherrill

Estell Manor City — Turnout: 59%
Votes by mail: 11%
Winner: Ciattarelli

Folsom Boro — Turnout: 53%
Votes by mail: 14%
Winner: Ciattarelli

Galloway Twp — Turnout: 52%
Votes by mail: 15%
Winner: Sherrill

Hamilton Twp — Turnout: 49%
Votes by mail: 14%
Winner: Sherrill

Hammonton — Turnout: 60%
Votes by mail: 14%
Winner: Ciattarelli

Linwood City — Turnout: 58%
Votes by mail: 16%
Winner: Ciattarelli

Longport Boro — Turnout: 59%
Votes by mail: 22%
Winner: Ciattarelli

Margate City — Turnout: 58%
Votes by mail: 23%
Winner: Ciattarelli

Mullica Twp — Turnout: 54%
Votes by mail: 13%
Winner: Ciattarelli

Northfield Twp — Turnout: 55%
Votes by mail: 16%
Winner: Ciattarelli

Pleasantville City — Turnout: 34%
Votes by mail: 19%
Winner: Sherrill

Port Republic — Turnout: 67%
Votes by mail: 10%
Winner: Ciattarelli

Somers Point City — Turnout: 53%
Votes by mail: 15%
Winner: Sherrill

Ventnor City — Turnout: 52%
Votes by mail: 20%
Winner: Sherrill

Weymouth Twp — Turnout: 60%
Votes by mail: 16%
Winner: Ciattarelli

 

Townsquare Media
loading...

Allamuchy Twp — Turnout: 56%
Votes by mail: 19%
Winner: Ciattarelli

Alpha Boro — Turnout: 49%
Votes by mail: 18%
Winner: Ciattarelli

Belvidere Town — Turnout: 54%
Votes by mail: 15%
Winner: Ciattarelli

Blairstown Twp — Turnout: 56%
Votes by mail: 18%
Winner: Ciattarelli

Franklin Twp — Turnout: 54%
Votes by mail: 14%
Winner: Ciattarelli

Frelinghuysen Twp — Turnout: 57%
Votes by mail: 14%
Winner: Ciattarelli

Greenwich Twp — Turnout: 52%
Votes by mail: 17%
Winner: Ciattarelli

Hackettstown Town — Turnout: 51%
Votes by mail: 16%
Winner: Ciattarelli

Hardwick Twp — Turnout: 56%
Votes by mail: 18%
Winner: Ciattarelli

Harmony Twp — Turnout: 57%
Votes by mail: 16%
Winner: Ciattarelli

Hope Twp — Turnout: 54%
Votes by mail: 15%
Winner: Ciattarelli

Independence Twp — Turnout: 53%
Votes by mail: 15%
Winner: Ciattarelli

Knowlton Twp — Turnout: 52%
Votes by mail: 22%
Winner: Ciattarelli

Liberty Twp — Turnout: 57%
Votes by mail: 13%
Winner: Ciattarelli

Lopatcong Twp — Turnout: 50%
Votes by mail: 19%
Winner: Ciattarelli

Mansfield Twp — Turnout: 72%
Votes by mail: 18%
Winner: Ciattarelli

Oxford Twp — Turnout: 51%
Votes by mail: 16%
Winner: Ciattarelli

Phillipsburg Town — Turnout: 38%
Votes by mail: 17%
Winner: Sherrill

Pohatcong Twp — Turnout: 50%
Votes by mail: 15%
Winner: Ciattarelli

Washington Boro — Turnout: 44%
Votes by mail: 21%
Winner: Ciattarelli

Washington Twp — Turnout: 54%
Votes by mail: 19%
Winner: Ciattarelli

White Twp — Turnout: 58%
Votes by mail: 23%
Winner: Ciattarelli

 

Townsquare Media
loading...

Carteret Boro — Turnout: 41%
Votes by mail: 25%
Winner: Sherrill

Cranbury Twp — Turnout: 64%
Votes by mail: 41%
Winner: Sherrill

Dunellen Boro — Turnout: 53%
Votes by mail: 25%
Winner: Sherrill

East Brunswick Twp — Turnout: 56%
Votes by mail: 33%
Winner: Sherrill

Edison Twp — Turnout: 53%
Votes by mail: 35%
Winner: Sherrill

Helmetta Boro — Turnout: 58%
Votes by mail: 22%
Winner: Ciattarelli

Highland Park Boro — Turnout: 58%
Votes by mail: 37%
Winner: Sherrill

Jamesburg Boro — Turnout: 54%
Votes by mail: 26%
Winner: Sherrill

Metuchen Boro — Turnout: 65%
Votes by mail: 40%
Winner: Sherrill

Middlesex Boro — Turnout: 55%
Votes by mail: 25%
Winner: Sherrill

Milltown Boro — Turnout: 62%
Votes by mail: 28%
Winner: Sherrill

Monroe Twp — Turnout: 64%
Votes by mail: 39%
Winner: Sherrill

New Brunswick Twp — Turnout: 38%
Votes by mail: 24%
Winner: Sherrill

North Brunswick Twp — Turnout: 50%
Votes by mail: 30%
Winner: Sherrill

Old Bridge Twp ��� Turnout: 54%
Votes by mail: 28%
Winner: Ciattarelli

Perth Amboy City — Turnout: 33%
Votes by mail: 36%
Winner: Sherrill

Piscataway Twp — Turnout: 51%
Votes by mail: 32%
Winner: Sherrill

Plainsboro Twp — Turnout: 53%
Votes by mail: 38%
Winner: Sherrill

Sayreville Boro — Turnout: 52%
Votes by mail: 25%
Winner: Sherrill

South Amboy City — Turnout: 52%
Votes by mail: 27%
Winner: Sherrill

South Brunswick Twp — Turnout: 54%
Votes by mail: 34%
Winner: Sherrill

South Plainfield Boro — Turnout: 55%
Votes by mail: 28%
Winner: Sherrill

South River Boro — Turnout: 49%
Votes by mail: 25%
Winner: Sherrill

Spotswood Boro — Turnout: 57%
Votes by mail: 29%
Winner: Ciattarelli

Woodbridge Twp — Turnout: 50%
Votes by mail: 27%
Winner: Sherrill

 

Townsquare Media
loading...

Allendale Boro — Turnout: 60%
Votes by mail: 17%
Winner: Ciattarelli

Alpine Boro — Turnout: 45%
Votes by mail: 14%
Winner: Ciattarelli

Bergenfield Boro — Turnout: 50%
Votes by mail: 16%
Winner: Sherrill

Bogota Boro — Turnout: 45%
Votes by mail: 14%
Winner: Sherrill

Carlstadt Boro — Turnout: 53%
Votes by mail: 15%
Winner: Ciattarelli

Cliffside Park Boro — Turnout: 45%
Votes by mail: 15%
Winner: Sherrill

Closter Boro — Turnout: 51%
Votes by mail: 19%
Winner: Sherrill

Cresskill Boro — Turnout: 51%
Votes by mail: 16%
Winner: Sherrill

Demarest Boro — Turnout: 56%
Votes by mail: 28%
Winner: Sherrill

Dumont Boro — Turnout: 53%
Votes by mail: 15%
Winner: Sherrill

East Rutherford Boro — Turnout: 49%
Votes by mail: 12%
Winner: Sherrill

Edgewater Boro — Turnout: 40%
Votes by mail: 22%
Winner: Sherrill

Elmwood Park Boro — Turnout: 44%
Votes by mail: 14%
Winner: Sherrill

Emerson Boro — Turnout: 62%
Votes by mail: 15%
Winner: Ciattarelli

Englewood City — Turnout: 46%
Votes by mail: 18%
Winner: Sherrill

Englewood Cliffs Boro — Turnout: 49%
Votes by mail: 25%
Winner: Ciattarelli

Fair Lawn Boro — Turnout: 55%
Votes by mail: 16%
Winner: Sherrill

Fairview Boro — Turnout: 38%
Votes by mail: 11%
Winner: Sherrill

Fort Lee Boro — Turnout: 45%
Votes by mail: 22%
Winner: Sherrill

Franklin Lakes Boro — Turnout: 54%
Votes by mail: 18%
Winner: Ciattarelli

Garfield City — Turnout: 37%
Votes by mail: 11%
Winner: Sherrill

Glen Rock Boro — Turnout: 63%
Votes by mail: 22%
Winner: Sherrill

Hackensack City — Turnout: 44%
Votes by mail: 19%
Winner: Sherrill

Harrington Park Boro — Turnout: 57%
Votes by mail: 20%
Winner: Sherrill

Hasbrouck Heights Boro — Turnout: 57%
Votes by mail: 15%
Winner: Sherrill

Haworth Boro — Turnout: 57%
Votes by mail: 20%
Winner: Sherrill

Hillsdale Boro — Turnout: 60%
Votes by mail: 17%
Winner: Sherrill

Ho-Ho-Kus Boro — Turnout: 58%
Votes by mail: 15%
Winner: Ciattarelli

Leonia Boro — Turnout: 51%
Votes by mail: 18%
Winner: Sherrill

Little Ferry Boro — Turnout: 41%
Votes by mail: 15%
Winner: Sherrill

Lodi Boro — Turnout: 42%
Votes by mail: 14%
Winner: Sherrill

Lyndhurst Twp — Turnout: 50%
Votes by mail: 14%
Winner: Ciattarelli

Mahwah Twp — Turnout: 57%
Votes by mail: 19%
Winner: Ciattarelli

Maywood Boro — Turnout: 55%
Votes by mail: 19%
Winner: Sherrill

Midland Park Boro — Turnout: 64%
Votes by mail: 14%
Winner: Ciattarelli

Montvale Boro — Turnout: 54%
Votes by mail: 19%
Winner: Ciattarelli

Moonachie Boro — Turnout: 47%
Votes by mail: 13%
Winner: Sherrill

New Milford Boro — Turnout: 52%
Votes by mail: 16%
Winner: Sherrill

North Arlington Boro — Turnout: 51%
Votes by mail: 14%
Winner: Sherrill

Northvale Boro — Turnout: 55%
Votes by mail: 17%
Winner: Ciattarelli

Norwood Boro — Turnout: 55%
Votes by mail: 20%
Winner: Sherrill

Oakland Boro — Turnout: 61%
Votes by mail: 18%
Winner: Ciattarelli

Old Tappan Boro — Turnout: 52%
Votes by mail: 18%
Winner: Ciattarelli

Oradell Boro — Turnout: 61%
Votes by mail: 19%
Winner: Sherrill

Palisades Park Boro — Turnout: 31%
Votes by mail: 22%
Winner: Sherrill

Paramus Boro — Turnout: 53%
Votes by mail: 18%
Winner: Ciattarelli

Park Ridge Boro — Turnout: 62%
Votes by mail: 13%
Winner: Ciattarelli

Ramsey Boro — Turnout: 59%
Votes by mail: 17%
Winner: Sherrill

Ridgefield Boro — Turnout: 45%
Votes by mail: 19%
Winner: Sherrill

Ridgefield Park Village — Turnout: 47%
Votes by mail: 13%
Winner: Sherrill

Ridgewood Village — Turnout: 58%
Votes by mail: 19%
Winner: Sherrill

River Edge Boro — Turnout: 55%
Votes by mail: 19%
Winner: Sherrill

River Vale Twp — Turnout: 60%
Votes by mail: 14%
Winner: Ciattarelli

Rochelle Park Twp — Turnout: 53%
Votes by mail: 14%
Winner: Sherrill

Rockleigh Boro — Turnout: 55%
Votes by mail: 19%
Winner: Ciattarelli

Rutherford Boro — Turnout: 59%
Votes by mail: 17%
Winner: Sherrill

Saddle Brook Twp — Turnout: 54%
Votes by mail: 12%
Winner: Ciattarelli

Saddle River Boro — Turnout: 53%
Votes by mail: 17%
Winner: Ciattarelli

South Hackensack Twp — Turnout: 46%
Votes by mail: 9%
Winner: Sherrill

Teaneck Twp — Turnout: 54%
Votes by mail: 18%
Winner: Sherrill

Tenafly Boro — Turnout: 50%
Votes by mail: 20%
Winner: Sherrill

Teterboro — Turnout: 29%
Votes by mail: %
Winner: Ciattarelli

Upper Saddle River Boro — Turnout: 54%
Votes by mail: 16%
Winner: Ciattarelli

Waldwick Boro — Turnout: 61%
Votes by mail: 14%
Winner: Sherrill

Wallington Boro — Turnout: 43%
Votes by mail: 14%
Winner: Ciattarelli

Washington Twp — Turnout: 62%
Votes by mail: 16%
Winner: Ciattarelli

Westwood Boro — Turnout: 59%
Votes by mail: 15%
Winner: Sherrill

Woodcliff Lake Boro — Turnout: 61%
Votes by mail: 18%
Winner: Ciattarelli

Wood-Ridge Boro — Turnout: 56%
Votes by mail: 12%
Winner: Sherrill

Wyckoff Twp — Turnout: 62%
Votes by mail: 18%
Winner: Ciattarelli

 

Townsquare Media
loading...

Bass River Twp — Turnout: 50%
Votes by mail: 9%
Winner: Ciattarelli

Beverly City — Turnout: 43%
Votes by mail: 13%
Winner: Sherrill

Bordentown City — Turnout: 62%
Votes by mail: 16%
Winner: Sherrill

Bordentown Twp — Turnout: 52%
Votes by mail: 19%
Winner: Sherrill

Burlington City — Turnout: 44%
Votes by mail: 19%
Winner: Sherrill

Burlington Twp — Turnout: 52%
Votes by mail: 22%
Winner: Sherrill

Chesterfield Twp — Turnout: 61%
Votes by mail: 18%
Winner: Sherrill

Cinnaminson Twp — Turnout: 57%
Votes by mail: 23%
Winner: Sherrill

Delanco Twp — Turnout: 55%
Votes by mail: 22%
Winner: Sherrill

Delran Twp — Turnout: 52%
Votes by mail: 22%
Winner: Sherrill

Eastampton Twp — Turnout: 53%
Votes by mail: 21%
Winner: Sherrill

Edgewater Park Twp — Turnout: 47%
Votes by mail: 20%
Winner: Sherrill

Evesham Twp — Turnout: 55%
Votes by mail: 25%
Winner: Sherrill

Fieldsboro Boro — Turnout: 61%
Votes by mail: 8%
Winner: Sherrill

Florence Twp — Turnout: 53%
Votes by mail: 20%
Winner: Sherrill

Hainesport Twp — Turnout: 58%
Votes by mail: 27%
Winner: Sherrill

Lumberton Twp — Turnout: 52%
Votes by mail: 26%
Winner: Sherrill

Mansfield Twp — Turnout: 61%
Votes by mail: 26%
Winner: Sherrill

Maple Shade Twp — Turnout: 46%
Votes by mail: 17%
Winner: Sherrill

Medford Lakes Boro — Turnout: 58%
Votes by mail: 25%
Winner: Sherrill

Medford Twp — Turnout: 59%
Votes by mail: 17%
Winner: Sherrill

Moorestown Twp — Turnout: 58%
Votes by mail: 27%
Winner: Sherrill

Mount Holly Twp — Turnout: 45%
Votes by mail: 22%
Winner: Sherrill

Mount Laurel Twp — Turnout: 54%
Votes by mail: 27%
Winner: Sherrill

New Hanover Twp — Turnout: 39%
Votes by mail: 11%
Winner: Ciattarelli

North Hanover Twp — Turnout: 44%
Votes by mail: 13%
Winner: Ciattarelli

Palmyra Boro — Turnout: 53%
Votes by mail: 19%
Winner: Sherrill

Pemberton Boro — Turnout: 50%
Votes by mail: 18%
Winner: Sherrill

Pemberton Township — Turnout: 41%
Votes by mail: 17%
Winner: Sherrill

RiversideTwp — Turnout: 43%
Votes by mail: 19%
Winner: Sherrill

Riverton Boro — Turnout: 64%
Votes by mail: 29%
Winner: Sherrill

Shamong Twp — Turnout: 60%
Votes by mail: 16%
Winner: Ciattarelli

Southampton Twp — Turnout: 59%
Votes by mail: 24%
Winner: Ciattarelli

Springfield Twp — Turnout: 60%
Votes by mail: 16%
Winner: Ciattarelli

Tabernacle Twp — Turnout: 58%
Votes by mail: 15%
Winner: Ciattarelli

Washington Twp — Turnout: 59%
Votes by mail: 18%
Winner: Ciattarelli

Westampton Twp — Turnout: 53%
Votes by mail: 21%
Winner: Sherrill

Willingboro Twp — Turnout: 47%
Votes by mail: 21%
Winner: Sherrill

Woodland Twp — Turnout: 53%
Votes by mail: 16%
Winner: Ciattarelli

Wrightstown Boro — Turnout: 36%
Votes by mail: 6%
Winner: Sherrill

 

Townsquare Media
loading...

Andover Boro — Turnout: 52%
Votes by mail: 5%
Winner: Ciattarelli

Andover Township — Turnout: 54%
Votes by mail: 15%
Winner: Ciattarelli

Branchville Boro — Turnout: 60%
Votes by mail: 13%
Winner: Ciattarelli

Byram Twp — Turnout: 59%
Votes by mail: 12%
Winner: Ciattarelli

Frankford Twp — Turnout: 59%
Votes by mail: 13%
Winner: Ciattarelli

Franklin Boro — Turnout: 47%
Votes by mail: 13%
Winner: Ciattarelli

Fredon Twp — Turnout: 61%
Votes by mail: 14%
Winner: Ciattarelli

Green Twp — Turnout: 54%
Votes by mail: 10%
Winner: Ciattarelli

Hamburg Boro — Turnout: 51%
Votes by mail: 13%
Winner: Ciattarelli

Hampton Twp — Turnout: 56%
Votes by mail: 12%
Winner: Ciattarelli

Hardyston Twp — Turnout: 57%
Votes by mail: 14%
Winner: Ciattarelli

Hopatcong Boro — Turnout: 52%
Votes by mail: 13%
Winner: Ciattarelli

Lafayette Twp — Turnout: 58%
Votes by mail: 11%
Winner: Ciattarelli

Montague Twp — Turnout: 46%
Votes by mail: 11%
Winner: Ciattarelli

Newton Town — Turnout: 47%
Votes by mail: 15%
Winner: Sherrill

Ogdensburg Boro — Turnout: 52%
Votes by mail: 11%
Winner: Ciattarelli

Sandyston Twp — Turnout: 59%
Votes by mail: 13%
Winner: Ciattarelli

Sparta Twp — Turnout: 56%
Votes by mail: 16%
Winner: Ciattarelli

Stanhope Boro — Turnout: 55%
Votes by mail: 11%
Winner: Ciattarelli

Stillwater Twp — Turnout: 58%
Votes by mail: 14%
Winner: Ciattarelli

Sussex Boro — Turnout: 43%
Votes by mail: 10%
Winner: Ciattarelli

Vernon Twp — Turnout: 51%
Votes by mail: 11%
Winner: Ciattarelli

Walpack Twp — Turnout: 75%
Votes by mail: 22%
Winner: Ciattarelli

Wantage Twp — Turnout: 53%
Votes by mail: 12%
Winner: Ciattarelli

 

Townsquare Media
loading...

Bedminster Twp — Turnout: 58%
Votes by mail: 23%
Winner: Ciattarelli

Bernards Twp — Turnout: 53%
Votes by mail: 28%
Winner: Sherrill

Bernardsville Boro — Turnout: 56%
Votes by mail: 23%
Winner: Sherrill

Bound Brook Boro — Turnout: 46%
Votes by mail: 15%
Winner: Sherrill

Branchburg Twp — Turnout: 61%
Votes by mail: 22%
Winner: Ciattarelli

Bridgewater Twp — Turnout: 59%
Votes by mail: 24%
Winner: Sherrill

Far Hills Boro — Turnout: 57%
Votes by mail: 22%
Winner: Ciattarelli

Franklin Twp — Turnout: 52%
Votes by mail: 23%
Winner: Sherrill

Green Brook Twp — Turnout: 53%
Votes by mail: 23%
Winner: Sherrill

Hillsborough Twp — Turnout: 57%
Votes by mail: 24%
Winner: Sherrill

Manville Boro — Turnout: 47%
Votes by mail: 13%
Winner: Sherrill

Millstone Boro — Turnout: 65%
Votes by mail: 21%
Winner: Sherrill

Montgomery Twp — Turnout: 54%
Votes by mail: 26%
Winner: Sherrill

North Plainfield Boro — Turnout: 48%
Votes by mail: 15%
Winner: Sherrill

Peapack & Gladstone Boro — Turnout: 59%
Votes by mail: 21%
Winner: Ciattarelli

Raritan Boro — Turnout: 53%
Votes by mail: 18%
Winner: Sherrill

Rocky Hill Boro — Turnout: 64%
Votes by mail: 24%
Winner: Sherrill

Somerville Boro — Turnout: 56%
Votes by mail: 18%
Winner: Sherrill

South Bound Brook Boro — Turnout: 50%
Votes by mail: 16%
Winner: Sherrill

Warren Twp — Turnout: 54%
Votes by mail: 27%
Winner: Ciattarelli

Watchung Boro — Turnout: 57%
Votes by mail: 26%
Winner: Sherrill

 

Townsquare Media
loading...

Clayton Boro — Turnout: 58%
Votes by mail: 21%
Winner: Sherrill

Deptford Twp — Turnout: 55%
Votes by mail: 19%
Winner: Sherrill

East Greenwich Twp — Turnout: 59%
Votes by mail: 25%
Winner: Ciattarelli

Elk Twp — Turnout: 59%
Votes by mail: 18%
Winner: Ciattarelli

Franklin Twp — Turnout: 57%
Votes by mail: 19%
Winner: Ciattarelli

Glassboro Boro — Turnout: 53%
Votes by mail: 24%
Winner: Sherrill

Greenwich Twp — Turnout: 61%
Votes by mail: 28%
Winner: Ciattarelli

Harrison Twp — Turnout: 59%
Votes by mail: 21%
Winner: Ciattarelli

Logan Twp — Turnout: 58%
Votes by mail: 16%
Winner: Sherrill

Mantua Twp — Turnout: 61%
Votes by mail: 25%
Winner: Ciattarelli

Monroe Twp — Turnout: 55%
Votes by mail: 22%
Winner: Sherrill

National Park Boro — Turnout: 55%
Votes by mail: 17%
Winner: Sherrill

Newfield Boro — Turnout: 55%
Votes by mail: 17%
Winner: Ciattarelli

Paulsboro Boro — Turnout: 44%
Votes by mail: 19%
Winner: Sherrill

Pitman Boro — Turnout: 65%
Votes by mail: 21%
Winner: Sherrill

South Harrison Twp — Turnout: 59%
Votes by mail: 18%
Winner: Ciattarelli

Swedesboro Boro — Turnout: 50%
Votes by mail: 15%
Winner: Sherrill

Washington Twp — Turnout: 58%
Votes by mail: 23%
Winner: Ciattarelli

Wenonah Boro — Turnout: 66%
Votes by mail: 15%
Winner: Sherrill

West Deptford Twp — Turnout: 57%
Votes by mail: 24%
Winner: Sherrill

Westville Boro — Turnout: 50%
Votes by mail: 20%
Winner: Sherrill

Woodbury City — Turnout: 51%
Votes by mail: 23%
Winner: Sherrill

Woodbury Heights Boro — Turnout: 63%
Votes by mail: 17%
Winner: Sherrill

Woolwich Twp — Turnout: 55%
Votes by mail: 23%
Winner: Sherrill

 

Townsquare Media
loading...

Avalon Boro — Turnout: 63%
Votes by mail: 23%
Winner: Ciattarelli

Cape May City — Turnout: 61%
Votes by mail: 26%
Winner: Sherrill

Cape May Point Boro — Turnout: 74%
Votes by mail: 23%
Winner: Sherrill

Dennis Twp — Turnout: 59%
Votes by mail: 14%
Winner: Ciattarelli

Lower Twp — Turnout: 58%
Votes by mail: 18%
Winner: Ciattarelli

Middle Twp — Turnout: 53%
Votes by mail: 19%
Winner: Ciattarelli

North Wildwood City — Turnout: 62%
Votes by mail: 23%
Winner: Ciattarelli

Ocean City — Turnout: 63%
Votes by mail: 23%
Winner: Ciattarelli

Sea Isle City — Turnout: 68%
Votes by mail: 26%
Winner: Ciattarelli

Stone Harbor Boro — Turnout: 67%
Votes by mail: 29%
Winner: Ciattarelli

Upper Twp — Turnout: 62%
Votes by mail: 14%
Winner: Ciattarelli

West Cape May Boro — Turnout: 75%
Votes by mail: 23%
Winner: Sherrill

West Wildwood Boro — Turnout: 67%
Votes by mail: 24%
Winner: Ciattarelli

Wildwood City — Turnout: 41%
Votes by mail: 19%
Winner: Ciattarelli

Wildwood Crest Boro — Turnout: 65%
Votes by mail: 23%
Winner: Ciattarelli

Woodbine Boro — Turnout: 43%
Votes by mail: 20%
Winner: Sherrill

 

Townsquare Media
loading...

Aberdeen Twp — Turnout: 56%
Votes by mail: 12%
Winner: Sherrill

Allenhurst Boro — Turnout: 41%
Votes by mail: 19%
Winner: Ciattarelli

Allentown Boro — Turnout: 64%
Votes by mail: 12%
Winner: Sherrill

Asbury Park City — Turnout: 47%
Votes by mail: 19%
Winner: Sherrill

Atlantic Highlands Boro — Turnout: 65%
Votes by mail: 15%
Winner: Sherrill

Avon-by-the-Sea Boro — Turnout: 65%
Votes by mail: 16%
Winner: Ciattarelli

Belmar Boro — Turnout: 63%
Votes by mail: 18%
Winner: Ciattarelli

Bradley Beach Boro — Turnout: 62%
Votes by mail: 16%
Winner: Sherrill

Brielle Boro — Turnout: 65%
Votes by mail: 12%
Winner: Ciattarelli

Colts Neck Twp — Turnout: 60%
Votes by mail: 12%
Winner: Ciattarelli

Deal Boro — Turnout: 42%
Votes by mail: 18%
Winner: Ciattarelli

Eatontown Boro — Turnout: 53%
Votes by mail: 16%
Winner: Sherrill

Englishtown Boro — Turnout: 47%
Votes by mail: 8%
Winner: Ciattarelli

Fair Haven Boro — Turnout: 63%
Votes by mail: 15%
Winner: Sherrill

Farmingdale Boro — Turnout: 58%
Votes by mail: 7%
Winner: Ciattarelli

Freehold Boro — Turnout: 49%
Votes by mail: 18%
Winner: Sherrill

Freehold Twp — Turnout: 58%
Votes by mail: 17%
Winner: Ciattarelli

Hazlet Twp — Turnout: 57%
Votes by mail: 10%
Winner: Ciattarelli

Highlands Boro — Turnout: 60%
Votes by mail: 14%
Winner: Sherrill

Holmdel Twp — Turnout: 56%
Votes by mail: 19%
Winner: Ciattarelli

Howell Twp — Turnout: 57%
Votes by mail: 14%
Winner: Ciattarelli

Interlaken Boro — Turnout: 75%
Votes by mail: 22%
Winner: Sherrill

Keansburg Boro — Turnout: 41%
Votes by mail: 10%
Winner: Ciattarelli

Keyport Boro — Turnout: 58%
Votes by mail: 12%
Winner: Sherrill

Lake Como — Turnout: 64%
Votes by mail: 14%
Winner: Sherrill

Little Silver Boro — Turnout: 66%
Votes by mail: 16%
Winner: Ciattarelli

Loch Arbour Village — Turnout: 52%
Votes by mail: 23%
Winner: Ciattarelli

Long Branch City — Turnout: 49%
Votes by mail: 15%
Winner: Sherrill

Manalapan Twp — Turnout: 56%
Votes by mail: 14%
Winner: Ciattarelli

Manasquan Boro — Turnout: 63%
Votes by mail: 16%
Winner: Ciattarelli

Marlboro Twp — Turnout: 53%
Votes by mail: 17%
Winner: Ciattarelli

Matawan Boro — Turnout: 56%
Votes by mail: 12%
Winner: Sherrill

Middletown Twp — Turnout: 61%
Votes by mail: 14%
Winner: Ciattarelli

Millstone Twp — Turnout: 59%
Votes by mail: 13%
Winner: Ciattarelli

Monmouth Beach Boro — Turnout: 61%
Votes by mail: 16%
Winner: Ciattarelli

Neptune City Boro — Turnout: 57%
Votes by mail: 15%
Winner: Sherrill

Neptune Twp — Turnout: 55%
Votes by mail: 15%
Winner: Sherrill

Ocean Twp — Turnout: 59%
Votes by mail: 18%
Winner: Sherrill

Oceanport Boro — Turnout: 63%
Votes by mail: 11%
Winner: Ciattarelli

Red Bank Boro — Turnout: 57%
Votes by mail: 19%
Winner: Sherrill

Roosevelt Boro — Turnout: 68%
Votes by mail: 15%
Winner: Sherrill

Rumson Boro — Turnout: 56%
Votes by mail: 14%
Winner: Ciattarelli

Sea Bright Boro — Turnout: 59%
Votes by mail: 12%
Winner: Ciattarelli

Sea Girt Boro — Turnout: 65%
Votes by mail: 18%
Winner: Ciattarelli

Shrewsbury Boro — Turnout: 65%
Votes by mail: 18%
Winner: Ciattarelli

Shrewsbury Twp — Turnout: 55%
Votes by mail: 12%
Winner: Sherrill

Spring Lake Boro — Turnout: 62%
Votes by mail: 20%
Winner: Ciattarelli

Spring Lake Heights Boro — Turnout: 64%
Votes by mail: 12%
Winner: Ciattarelli

Tinton Falls Boro — Turnout: 62%
Votes by mail: 16%
Winner: Sherrill

Union Beach Boro — Turnout: 55%
Votes by mail: 7%
Winner: Ciattarelli

Upper Freehold Twp — Turnout: 62%
Votes by mail: 13%
Winner: Ciattarelli

Wall Twp — Turnout: 63%
Votes by mail: 14%
Winner: Ciattarelli

West Long Branch Boro — Turnout: 59%
Votes by mail: 11%
Winner: Ciattarelli

 

Townsquare Media
loading...

Barnegat Light Boro — Turnout: 69%
Votes by mail: 28%
Winner: Ciattarelli

Barnegat Twp — Turnout: 57%
Votes by mail: 20%
Winner: Ciattarelli

Bay Head Boro — Turnout: 61%
Votes by mail: 18%
Winner: Ciattarelli

Beach Haven Boro — Turnout: 57%
Votes by mail: 32%
Winner: Ciattarelli

Beachwood Boro — Turnout: 53%
Votes by mail: 13%
Winner: Ciattarelli

Berkeley Twp — Turnout: 60%
Votes by mail: 18%
Winner: Ciattarelli

Brick Twp — Turnout: 59%
Votes by mail: 15%
Winner: Ciattarelli

Eagleswood Twp — Turnout: 54%
Votes by mail: 12%
Winner: Ciattarelli

Harvey Cedars Boro — Turnout: 65%
Votes by mail: 31%
Winner: Sherrill

Island Heights Boro — Turnout: 64%
Votes by mail: 17%
Winner: Ciattarelli

Jackson Twp — Turnout: 59%
Votes by mail: 17%
Winner: Ciattarelli

Lacey Twp — Turnout: 59%
Votes by mail: 14%
Winner: Ciattarelli

Lakehurst Boro — Turnout: 40%
Votes by mail: 7%
Winner: Ciattarelli

Lakewood Twp — Turnout: 63%
Votes by mail: 19%
Winner: Ciattarelli

Lavallette Boro — Turnout: 69%
Votes by mail: 24%
Winner: Ciattarelli

Little Egg Harbor Twp — Turnout: 57%
Votes by mail: 15%
Winner: Ciattarelli

Long Beach Twp — Turnout: 62%
Votes by mail: 26%
Winner: Ciattarelli

Manchester Twp — Turnout: 60%
Votes by mail: 20%
Winner: Ciattarelli

Mantoloking Boro — Turnout: 50%
Votes by mail: 31%
Winner: Ciattarelli

Ocean Gate Boro — Turnout: 57%
Votes by mail: 19%
Winner: Ciattarelli

Ocean Twp — Turnout: 62%
Votes by mail: 18%
Winner: Ciattarelli

Pine Beach Boro — Turnout: 67%
Votes by mail: 19%
Winner: Ciattarelli

Plumsted Twp — Turnout: 58%
Votes by mail: 11%
Winner: Ciattarelli

Point Pleasant Beach Boro — Turnout: 60%
Votes by mail: 18%
Winner: Ciattarelli

Point Pleasant Boro — Turnout: 62%
Votes by mail: 14%
Winner: Ciattarelli

Seaside Heights Boro — Turnout: 41%
Votes by mail: 16%
Winner: Ciattarelli

Seaside Park Boro — Turnout: 62%
Votes by mail: 23%
Winner: Ciattarelli

Ship Bottom Boro — Turnout: 67%
Votes by mail: 27%
Winner: Ciattarelli

South Toms River Boro — Turnout: 38%
Votes by mail: 11%
Winner: Sherrill

Stafford Twp — Turnout: 58%
Votes by mail: 17%
Winner: Ciattarelli

Surf City Boro — Turnout: 68%
Votes by mail: 24%
Winner: Ciattarelli

Toms River Twp — Turnout: 55%
Votes by mail: 16%
Winner: Ciattarelli

Tuckerton Boro — Turnout: 53%
Votes by mail: 12%
Winner: Ciattarelli

 

Townsquare Media
loading...

Boonton Town — Turnout: 58%
Votes by mail: 14%
Winner: Sherrill

Boonton Township — Turnout: 64%
Votes by mail: 15%
Winner: Ciattarelli

Butler Boro — Turnout: 57%
Votes by mail: 13%
Winner: Ciattarelli

Chatham Boro — Turnout: 64%
Votes by mail: 20%
Winner: Sherrill

Chatham Twp — Turnout: 62%
Votes by mail: 22%
Winner: Sherrill

Chester Boro — Turnout: 62%
Votes by mail: 18%
Winner: Ciattarelli

Chester Township — Turnout: 62%
Votes by mail: 21%
Winner: Ciattarelli

Denville Twp — Turnout: 66%
Votes by mail: 17%
Winner: Sherrill

Dover Town — Turnout: 45%
Votes by mail: 24%
Winner: Sherrill

East Hanover Twp — Turnout: 64%
Votes by mail: 11%
Winner: Ciattarelli

Florham Park Boro — Turnout: 62%
Votes by mail: 21%
Winner: Ciattarelli

Hanover Twp — Turnout: 64%
Votes by mail: 17%
Winner: Ciattarelli

Harding Twp — Turnout: 62%
Votes by mail: 17%
Winner: Ciattarelli

Jefferson Twp — Turnout: 60%
Votes by mail: 12%
Winner: Ciattarelli

Kinnelon Boro — Turnout: 59%
Votes by mail: 16%
Winner: Ciattarelli

Lincoln Park Boro — Turnout: 56%
Votes by mail: 14%
Winner: Ciattarelli

Long Hill Twp — Turnout: 65%
Votes by mail: 14%
Winner: Ciattarelli

Madison Boro — Turnout: 65%
Votes by mail: 19%
Winner: Sherrill

Mendham Boro — Turnout: 64%
Votes by mail: 19%
Winner: Ciattarelli

Mendham Twp — Turnout: 63%
Votes by mail: 19%
Winner: Sherrill

Mine Hill Twp — Turnout: 57%
Votes by mail: 11%
Winner: Sherrill

Montville Twp — Turnout: 60%
Votes by mail: 19%
Winner: Ciattarelli

Morris Plains Boro — Turnout: 67%
Votes by mail: 23%
Winner: Sherrill

Morris Twp — Turnout: 66%
Votes by mail: 20%
Winner: Sherrill

Morristown Town — Turnout: 54%
Votes by mail: 18%
Winner: Sherrill

Mount Arlington Boro — Turnout: 59%
Votes by mail: 17%
Winner: Ciattarelli

Mount Olive Twp — Turnout: 53%
Votes by mail: 17%
Winner: Sherrill

Mountain Lakes Boro — Turnout: 60%
Votes by mail: 21%
Winner: Sherrill

Netcong Boro — Turnout: 54%
Votes by mail: 13%
Winner: Ciattarelli

Parsippany-Troy Hills Twp — Turnout: 57%
Votes by mail: 18%
Winner: Sherrill

Pequannock Twp — Turnout: 66%
Votes by mail: 17%
Winner: Ciattarelli

Randolph Twp — Turnout: 60%
Votes by mail: 18%
Winner: Sherrill

Riverdale Boro — Turnout: 60%
Votes by mail: 12%
Winner: Ciattarelli

Rockaway Boro — Turnout: 60%
Votes by mail: 14%
Winner: Sherrill

Rockaway Twp — Turnout: 60%
Votes by mail: 17%
Winner: Sherrill

Roxbury Twp — Turnout: 60%
Votes by mail: 14%
Winner: Ciattarelli

Victory Gardens Boro — Turnout: 45%
Votes by mail: 15%
Winner: Sherrill

Washington Twp — Turnout: 62%
Votes by mail: 15%
Winner: Ciattarelli

Wharton Boro — Turnout: 50%
Votes by mail: 15%
Winner: Sherrill

 

Townsquare Media
loading...

Alexandria Twp — Turnout: 63%
Votes by mail: 20%
Winner: Ciattarelli

Bethlehem Twp — Turnout: 65%
Votes by mail: 18%
Winner: Ciattarelli

Bloomsbury Boro — Turnout: 56%
Votes by mail: 15%
Winner: Ciattarelli

Califon Boro — Turnout: 67%
Votes by mail: 13%
Winner: Sherrill

Clinton Town — Turnout: 65%
Votes by mail: 19%
Winner: Sherrill

Clinton Township — Turnout: 62%
Votes by mail: 22%
Winner: Ciattarelli

Delaware Twp — Turnout: 69%
Votes by mail: 23%
Winner: Sherrill

East Amwell Twp — Turnout: 66%
Votes by mail: 22%
Winner: Ciattarelli

Flemington Boro — Turnout: 56%
Votes by mail: 23%
Winner: Sherrill

Franklin Twp — Turnout: 64%
Votes by mail: 19%
Winner: Ciattarelli

Frenchtown Boro — Turnout: 64%
Votes by mail: 22%
Winner: Sherrill

Glen Gardner Boro — Turnout: 57%
Votes by mail: 16%
Winner: Tie

Hampton Boro — Turnout: 56%
Votes by mail: 14%
Winner: Ciattarelli

High Bridge Boro — Turnout: 62%
Votes by mail: 18%
Winner: Sherrill

Holland Twp — Turnout: 63%
Votes by mail: 17%
Winner: Ciattarelli

Kingwood Twp — Turnout: 65%
Votes by mail: 17%
Winner: Ciattarelli

Lambertville City — Turnout: 69%
Votes by mail: 30%
Winner: Sherrill

Lebanon Boro — Turnout: 60%
Votes by mail: 18%
Winner: Ciattarelli

Lebanon Twp — Turnout: 63%
Votes by mail: 20%
Winner: Ciattarelli

Milford Boro — Turnout: 61%
Votes by mail: 17%
Winner: Sherrill

Raritan Twp — Turnout: 61%
Votes by mail: 22%
Winner: Ciattarelli

Readington Twp — Turnout: 64%
Votes by mail: 21%
Winner: Ciattarelli

Stockton Boro — Turnout: 67%
Votes by mail: 17%
Winner: Sherrill

Tewksbury Twp — Turnout: 65%
Votes by mail: 22%
Winner: Ciattarelli

Union Twp — Turnout: 60%
Votes by mail: 21%
Winner: Ciattarelli

West Amwell Twp — Turnout: 68%
Votes by mail: 19%
Winner: Ciattarelli

The lowest voter turnout in New Jersey

In politics, cities are stereotypically Democratic strongholds. That's as true in New Jersey as anywhere else. More than 90% of voters in Camden and Trenton cast their ballots for Sherrill. Following closely behind were Newark, Paterson, East Orange, and Jersey City — all with above 80% for Sherrill

But looking forward, there's bad news for Democrats. All six of those cities ranked in the bottom 30 for the lowest voter turnout. Among those low-turnout municipalities, Sherrill won all but two.

Newark, Trenton, and Paterson had voter turnout of just 31%. The city with the worst turnout was Camden, where only 26% of registered voters cast their ballots. That's half the statewide average.

New Jersey small towns show up to vote

In contrast to sprawling blue concrete cityscapes, small towns in the Garden State were more evenly split between Sherrill and Ciattarelli.

There were 65 municipalities with voter turnout greater than 64%, and they were overwhelmingly small towns.

Everyone knows each other in these tightly knit communities, and it's harder to hide, according to Rider University political scientist Micah Rasmussen.

"Small towns are where people understand the importance of the government, of community, and of voting," Rasmussen said.

Filed Under: NJ election 2025
Categories: New Jersey News, Ultimate New Jersey

More From New Jersey 101.5 FM