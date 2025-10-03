NJ beach weather & waves: Jersey Shore Report for Friday, Oct. 3
Advisories
MODERATE RISK OF RIP CURRENTS. Life-threatening rip currents are possible in the surf zone.
At the Shore
Current conditions and forecast as of Fri morning
|Rip Current Risk
|Moderate
|Waves
|2 - 4 feet
|Winds
|From the West
3 - 6 mph (Gust 9 mph)
3 - 5 knots (Gust 8 knots)
|Ocean Temperature
|68° - 73°
(Normal 60° - 63°)
|Air Temperature
|68° - 73°
|Sunrise/Sunset
|6:54am - 6:40pm
|UV Index
|5 (Moderate)
Tide Times
|SANDY HOOK
Sandy Hook Bay
|High
Fri 5:09a
|Low
Fri 11:24a
|High
Fri 5:28p
|Low
Sat 12:00a
|LONG BRANCH
Atlantic Ocean
|Low
Fri 10:48a
|High
Fri 5:02p
|Low
Fri 11:24p
|High
Sat 5:36a
|MANASQUAN INLET
Atlantic Ocean
|Low
Fri 11:00a
|High
Fri 5:16p
|Low
Fri 11:36p
|High
Sat 5:50a
|SEASIDE HEIGHTS
Atlantic Ocean
|Low
Fri 10:52a
|High
Fri 4:58p
|Low
Fri 11:28p
|High
Sat 5:32a
|SEASIDE PARK
Barnegat Bay
|High
Fri 8:49a
|Low
Fri 3:29p
|High
Fri 9:08p
|Low
Sat 4:05a
|BARNEGAT INLET
Barnegat Bay
|High
Fri 5:04a
|Low
Fri 11:12a
|High
Fri 5:19p
|Low
Fri 11:53p
|MANAHAWKIN BRIDGE
Manahawkin Bay
|High
Fri 7:56a
|Low
Fri 3:03p
|High
Fri 8:15p
|Low
Sat 3:39a
|LITTLE EGG INLET
Great Bay
|High
Fri 5:59a
|Low
Fri 11:45a
|High
Fri 6:17p
|Low
Sat 12:33a
|ATLANTIC CITY
Atlantic Ocean
|Low
Fri 10:48a
|High
Fri 5:10p
|Low
Fri 11:34p
|High
Sat 5:40a
|OCEAN DRIVE BRIDGE
Townsends Inlet
|High
Fri 5:11a
|Low
Fri 11:05a
|High
Fri 5:44p
|Low
Fri 11:58p
|WILDWOOD CREST
Atlantic Ocean
|High
Fri 5:04a
|Low
Fri 10:57a
|High
Fri 5:23p
|Low
Fri 11:44p
|CAPE MAY
Delaware Bay
|High
Fri 5:53a
|Low
Fri 11:47a
|High
Fri 6:17p
|Low
Sat 12:30a
Marine Forecast
From the National Weather Service, Mt. Holly
TODAY: W winds around 5 kt, becoming S this afternoon. Seas 3 to 5 ft. Wave Detail: E 3 ft at 9 seconds and SE 1 foot at 10 seconds.
TONIGHT: SW winds around 10 kt. Seas around 3 ft. Wave Detail: E 3 ft at 10 seconds and SW 2 ft at 3 seconds.
SAT: W winds 5 to 10 kt, becoming SW in the afternoon. Seas 2 to 3 ft. Wave Detail: E 3 ft at 10 seconds and SW 2 ft at 3 seconds.
SAT NIGHT: SW winds 5 to 10 kt. Seas 2 to 3 ft. Wave Detail: E 3 ft at 10 seconds and S 1 foot at 3 seconds.
SUN: W winds around 5 kt, becoming S in the afternoon. Seas 2 to 3 ft. Wave Detail: E 2 ft at 12 seconds and S 1 foot at 4 seconds.
SUN NIGHT: SW winds 5 to 10 kt. Seas 2 to 3 ft. Wave Detail: E 2 ft at 12 seconds and S 1 foot at 3 seconds.
MON: SW winds 5 to 10 kt. Seas around 2 ft.
MON NIGHT: SW winds 5 to 10 kt. Seas 2 to 3 ft.
TUE: SW winds 5 to 10 kt, becoming S 10 to 15 kt in the afternoon. Seas 2 to 3 ft.
TUE NIGHT: SW winds 10 to 15 kt. Seas around 3 ft. A chance of showers.
Plan Your Trip
Data on this page amalgamated from several sources, including the National Weather Service (weather), National Ocean Service (tides), U.S. Naval Observatory (sun), and the U.S. Environmental Protection Agency (UV index).
Dan Zarrow is Chief Meteorologist for Townsquare Media New Jersey. The Shore Report is generated semi-automatically daily at 5 a.m. from mid-May to late September. Follow Dan's weather blog and Facebook page for your latest forecast and realtime weather updates.
