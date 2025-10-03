NJ beach weather &#038; waves: Jersey Shore Report for Friday, Oct. 3

Ocean City (Chris Coleman, Townsquare Media)

Advisories

MODERATE RISK OF RIP CURRENTS. Life-threatening rip currents are possible in the surf zone.

At the Shore

Current conditions and forecast as of Fri morning

Rip Current RiskModerate
Waves2 - 4 feet
WindsFrom the West
3 - 6 mph (Gust 9 mph)
3 - 5 knots (Gust 8 knots)
Ocean Temperature68° - 73°
(Normal 60° - 63°)
Air Temperature68° - 73°
Sunrise/Sunset6:54am - 6:40pm
UV Index5 (Moderate)

Tide Times

SANDY HOOK
Sandy Hook Bay		High
Fri 5:09a		Low
Fri 11:24a		High
Fri 5:28p		Low
Sat 12:00a
LONG BRANCH
Atlantic Ocean		Low
Fri 10:48a		High
Fri 5:02p		Low
Fri 11:24p		High
Sat 5:36a
MANASQUAN INLET
Atlantic Ocean		Low
Fri 11:00a		High
Fri 5:16p		Low
Fri 11:36p		High
Sat 5:50a
SEASIDE HEIGHTS
Atlantic Ocean		Low
Fri 10:52a		High
Fri 4:58p		Low
Fri 11:28p		High
Sat 5:32a
SEASIDE PARK
Barnegat Bay		High
Fri 8:49a		Low
Fri 3:29p		High
Fri 9:08p		Low
Sat 4:05a
BARNEGAT INLET
Barnegat Bay		High
Fri 5:04a		Low
Fri 11:12a		High
Fri 5:19p		Low
Fri 11:53p
MANAHAWKIN BRIDGE
Manahawkin Bay		High
Fri 7:56a		Low
Fri 3:03p		High
Fri 8:15p		Low
Sat 3:39a
LITTLE EGG INLET
Great Bay		High
Fri 5:59a		Low
Fri 11:45a		High
Fri 6:17p		Low
Sat 12:33a
ATLANTIC CITY
Atlantic Ocean		Low
Fri 10:48a		High
Fri 5:10p		Low
Fri 11:34p		High
Sat 5:40a
OCEAN DRIVE BRIDGE
Townsends Inlet		High
Fri 5:11a		Low
Fri 11:05a		High
Fri 5:44p		Low
Fri 11:58p
WILDWOOD CREST
Atlantic Ocean		High
Fri 5:04a		Low
Fri 10:57a		High
Fri 5:23p		Low
Fri 11:44p
CAPE MAY
Delaware Bay		High
Fri 5:53a		Low
Fri 11:47a		High
Fri 6:17p		Low
Sat 12:30a

Marine Forecast

From the National Weather Service, Mt. Holly

TODAY: W winds around 5 kt, becoming S this afternoon. Seas 3 to 5 ft. Wave Detail: E 3 ft at 9 seconds and SE 1 foot at 10 seconds.

TONIGHT: SW winds around 10 kt. Seas around 3 ft. Wave Detail: E 3 ft at 10 seconds and SW 2 ft at 3 seconds.

SAT: W winds 5 to 10 kt, becoming SW in the afternoon. Seas 2 to 3 ft. Wave Detail: E 3 ft at 10 seconds and SW 2 ft at 3 seconds.

SAT NIGHT: SW winds 5 to 10 kt. Seas 2 to 3 ft. Wave Detail: E 3 ft at 10 seconds and S 1 foot at 3 seconds.

SUN: W winds around 5 kt, becoming S in the afternoon. Seas 2 to 3 ft. Wave Detail: E 2 ft at 12 seconds and S 1 foot at 4 seconds.

SUN NIGHT: SW winds 5 to 10 kt. Seas 2 to 3 ft. Wave Detail: E 2 ft at 12 seconds and S 1 foot at 3 seconds.

MON: SW winds 5 to 10 kt. Seas around 2 ft.

MON NIGHT: SW winds 5 to 10 kt. Seas 2 to 3 ft.

TUE: SW winds 5 to 10 kt, becoming S 10 to 15 kt in the afternoon. Seas 2 to 3 ft.

TUE NIGHT: SW winds 10 to 15 kt. Seas around 3 ft. A chance of showers.

Plan Your Trip

Data on this page amalgamated from several sources, including the National Weather Service (weather), National Ocean Service (tides), U.S. Naval Observatory (sun), and the U.S. Environmental Protection Agency (UV index).

Dan Zarrow is Chief Meteorologist for Townsquare Media New Jersey. The Shore Report is generated semi-automatically daily at 5 a.m. from mid-May to late September. Follow Dan's weather blog and Facebook page for your latest forecast and realtime weather updates.

