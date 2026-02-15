The Best School Districts In New York State Officially Revealed
It's a rare feat, but 14 school districts in New York just earned a perfect score from the education department. See if your local school made the cut.
The New York State Education Department released new data on graduation rates for school districts across New York State.
A number of school districts are being praised for having perfect graduation rates, including several in the Hudson Valley and Upstate New York.
In total, 14 New York school districts had a perfect graduation rate during the most recent school year. 30 districts had rates of at least 99 percent, and 162 hit 95 percent or better.
Below are the rest of the school districts with graduation rates between 97 and 99 percent:
Ardsley Union Free School District
Westchester County
Enrollment: 192
Graduation Rate: 99%
Briarcliff Manor Union Free School District
Westchester County
Enrollment: 128
Graduation Rate: 99%
Bronxville Union Free School District
Westchester County
Enrollment: 131
Graduation Rate: 99%
East Williston Union Free School District
Nassau County
Enrollment: 137
Graduation Rate: 99%
Eastchester Union Free School District
Westchester County
Enrollment: 211
Graduation Rate: 99%
Eden Central School District
Erie County
Enrollment: 81
Graduation Rate: 99%
Edgemont Union Free School District
Westchester County
Enrollment: 159
Graduation Rate: 99%
Elwood Union Free School District
Suffolk County
Enrollment: 176
Graduation Rate: 99%
Harrison Central School District
Westchester County
Enrollment: 267
Graduation Rate: 99%
Herricks Union Free School District
Nassau County
Enrollment: 362
Graduation Rate: 99%
Jericho Union Free School District
Nassau County
Enrollment: 306
Graduation Rate: 99%
Massapequa Union Free School District
Nassau County
Enrollment: 470
Graduation Rate: 99%
Rye City School District
Westchester County
Enrollment: 237
Graduation Rate: 99%
Scarsdale Union Free School District
Westchester County
Enrollment: 358
Graduation Rate: 99%
Seaford Union Free School District
Nassau County
Enrollment: 160
Graduation Rate: 99%
Wantagh Union Free School District
Nassau County
Enrollment: 211
Graduation Rate: 99%
Bayport-Blue Point Union Free School District
Suffolk County
Enrollment: 163
Graduation Rate: 98%
Blind Brook-Rye Union Free School District
Westchester County
Enrollment: 101
Graduation Rate: 98%
Caledonia-Mumford Central School District
Livingston County
Enrollment: 52
Graduation Rate: 98%
Clinton Central School District
Oneida County
Enrollment: 92
Graduation Rate: 98%
Hamilton Central School District
Madison County
Enrollment: 45
Graduation Rate: 98%
Harborfields Central School District
Suffolk County
Enrollment: 256
Graduation Rate: 98%
Katonah-Lewisboro Union Free School District
Westchester County
Enrollment: 231
Graduation Rate: 98%
Marcellus Central School District
Onondaga County
Enrollment: 118
Graduation Rate: 98%
Naples Central School District
Ontario County
Enrollment: 44
Graduation Rate: 98%
North Shore Central School District
Nassau County
Enrollment: 197
Graduation Rate: 98%
Oriskany Central School District
Oneida County
Enrollment: 49
Graduation Rate: 98%
Oxford Academy & Central School District
Chenango County
Enrollment: 40
Graduation Rate: 98%
Pittsford Central School District
Monroe County
Enrollment: 462
Graduation Rate: 98%
Plainedge Union Free School District
Nassau County
Enrollment: 196
Graduation Rate: 98%
Plainview-Old Bethpage Central School District
Nassau County
Enrollment: 450
Graduation Rate: 98%
Port Jefferson Union Free School District
Suffolk County
Enrollment: 83
Graduation Rate: 98%
Roslyn Union Free School District
Nassau County
Enrollment: 261
Graduation Rate: 98%
Croton-Harmon Union Free School District
Westchester County
Enrollment: 135
Graduation Rate: 97%
East Meadow Union Free School District
Nassau County
Enrollment: 643
Graduation Rate: 97%
Gananda Central School District
Wayne County
Enrollment: 60
Graduation Rate: 97%
Garden City Union Free School District
Nassau County
Enrollment: 286
Graduation Rate: 97%
Genesee Valley Central School District
Allegany County
Enrollment: 37
Graduation Rate: 97%
Haldane Central School District
Putnam County
Enrollment: 74
Graduation Rate: 97%
Lake George Central School District
Warren County
Enrollment: 59
Graduation Rate: 97%
Lancaster Central School District
Erie County
Enrollment: 414
Graduation Rate: 97%
Manhasset Union Free School District
Nassau County
Enrollment: 270
Graduation Rate: 97%
Mineola Union Free School District
Nassau County
Enrollment: 234
Graduation Rate: 97%
Port Washington Union Free School District
Nassau County
Enrollment: 459
Graduation Rate: 97%
Rockville Centre Union Free School District
Nassau County
Enrollment: 229
Graduation Rate: 97%
Saranac Lake Central School District
Franklin County
Enrollment: 91
Graduation Rate: 97%
Smithtown Central School District
Suffolk County
Enrollment: 691
Graduation Rate: 97%
Stockbridge Valley Central School District
Madison County
Enrollment: 36
Graduation Rate: 97%
Three Village Central School District
Suffolk County
Enrollment: 521
Graduation Rate: 97%
West Canada Valley Central School District
Herkimer County
Enrollment: 59
Graduation Rate: 97%
West Hempstead Union Free School District
Nassau County
Enrollment: 148
Graduation Rate: 97%
West Islip Union Free School District
Suffolk County
Enrollment: 323
Graduation Rate: 97%
Somers Central School District
Westchester County
Enrollment: 243
Graduation Rate: 98%
Syosset Central School District
Nassau County
Enrollment: 610
Graduation Rate: 98%
Warrensburg Central School District
Warren County
Enrollment: 44
Graduation Rate: 98%
York Central School District
Livingston County
Enrollment: 51
Graduation Rate: 98%
Arkport Central School District
Steuben County
Enrollment: 38
Graduation Rate: 97%
Avoca Central School District
Steuben County
Enrollment: 30
Graduation Rate: 97%
Beaver River Central School District
Lewis County
Enrollment: 64
Graduation Rate: 97%
Belleville-Henderson Central School District
Jefferson County
Enrollment: 33
Graduation Rate: 97%
Burnt Hills-Ballston Lake Central School District
Saratoga County
Enrollment: 234
Graduation Rate: 97%
Byram Hills Central School District
Westchester County
Enrollment: 201
Graduation Rate: 97%
Chappaqua Central School District
Westchester County
Enrollment: 281
Graduation Rate: 97%
Commack Union Free School District
Suffolk County
Enrollment: 410
Graduation Rate: 97%
Corinth Central School District
Saratoga County
Enrollment: 77
Graduation Rate: 97%
CLICK HERE to see rates of all 670 school districts statewide.
