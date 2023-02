NJSIAA Wrestling: Region 5, 6, 7 & 8 Seeds and Pairing

Get our free mobile app

NJSIAA REGION TOURNAMENTS

REGION 5, at Franklin High School

Brackets on Track Wrestling

106

8-Julian Arango (St. Joseph-Metuchen) vs. 9-Thomas Nielson (South River), winner vs. 1-Brady Klinsky (Middletown North)

5-Logan McDermid (Hillsborough) vs. 12-Joseph Veniskey (Middletown South)

4-Ryan Sherlock (Hunterdon Central) vs. 13-Sean Bayer (Marlboro)

6-Dean Meissner (Hopewell Valley) vs. 3-Eamon Fry (Rumson-Fair Haven)

7-Dominick Lezark (East Brunswick) vs. 10-Nick Sheldrick (Raritan), winner vs. 2-Matthew Gould (St. John Vianney)

113

8-Aidan Davis (Raritan) vs. 9-Tommy Kester (Hillsborough), winner vs. 1-Anthony Rossi (Hunterdon Central)

5-John Whitacre (St. Joseph-Metuchen) vs. 12-Andrew Roy (Woodbridge), winner vs. 4-Richard Gomez (Matawan)

6-Cole Rose (Princeton) vs. 11-Dylan Hersh (Hopewell Valley), winner vs. 3-Andrew Mucciolo (Manalapan)

7-Kevin Ruland (Red Bank) vs. 10-Jake Gujski (East Brunswick), winner vs. 2-Logan Roman (Old Bridge)

120

8-Jeremy Negron (Edison) vs. 9-Garv Sen (South Brunswick), winner vs. 1-Anthony Knox (St. John Vianney)

4-Noah Michaels (Red Bank Catholic) vs. 13-Nate DeCoite (Metuchen), winner vs. 5-Anthony Vitola (Manalapan)

6-Luke Caldwell (Hopewell Valley) vs. 11-Zach Iannucci (Hillsborough), winner vs. 3-Zachary Beadling (St. Joseph-Metuchen)

7-Jayden Moore (Franklin) vs. 10-Jacob Portman (Middletown North), winner vs. 2-Lawrence Liss (Matawan)

126

1-Jack Zaleski (Middletown South) vs. 8-Aedan Samson-Huggins (East Brunswick)

5-Julian Dawson (Edison) vs. 12-Rex Peters (Hopewell Valley), winner vs. 4-Morgan Schwartz (St. Joseph-Metuchen)

3-Ryan Mansueto (Raritan) vs. 14-Lawrence Liss (Matawan)

6-Jesse Koczon (Old Bridge) vs. 11-Christian Spezio (Manalapan)

7-Joha Aguilar (Franklin) vs. 10-Corey Iannucci (Hillsborough), winner vs. 2-Jake Zaltsman (St. John Vianney)

132

1-Patrick O'Keefe (St. John Vianney) vs. 8-Brian Butler (Piscataway)

5-Dominic Terraciano (Keansburg) vs. 12-Joseph Lepore (South River), winner vs. 4-Alex Delaurier (Raritan)

3-Blaise Mele (Princeton) vs. 14-Brandon Castro (South Brunswick)

6-Justin Fearon (Middletown North) vs. 11-Mason Atkins (St. Joseph-Metuchen)

7-Evan Thompson (Hunterdon Central) vs. 10-Brandon Koczon (Old Bridge), winner vs. 2-Vincent DePierro (Manalapan(

138

1-Giovanni Alejandro (St. Joseph-Metuchen) vs. 8-Omar Elhomossy (North Brunswick)

4-Colin Oden (Middletown North) vs. 13-Robert Connelley (Red Bank Catholic), winner vs. 5-William Cella (Hunterdon Central)

3-Cole Pangborn (Rumson-Fair Haven) vs. 14-Sean Love (Piscataway)

6-Martin Brophy (Princeton) vs. 11-Anthony Mucciolo (Manalapan)

7-Chris Spinelli (Hillsborough) vs. 10-Michael Meissner (Hopewell Valley), winner vs. 2-Zach Reilley (Raritan)

144

8-Evan Ridgeway (Rumson-Fair Haven) vs. 9-Marco Conroy (Red Bank Catholic), winner vs. 1-Tyler Whitford (St. Joseph-Metuchen)

4-Rhett Washleski (Hunterdon Central) vs. 5-Vincent Kain (Manalapan)

3-Alec Holland (Middletown South) vs. 14-Kieran Sattiraju (West Windsor-Plainsboro North)

6-John Saraiva (St. John Vianney) vs. 11-Mustafa Oudeh (South Brunswick)

7-Jake Tenesbruso (Old Bridge) vs. 10-George Crostewitz (East Brunswick), winner vs. 2-Braden Kmak (Raritan)

150

8-RJ Stradling (Middlesex/Dunellen) vs. 9-Jomar Mena (North Brunswick), winner vs. 1-Evan Mendez (St. Joseph-Metuchen)

4-Henry Wilkinson (Hunterdon Central) vs. 13-Michael Kurilla (South Brunswick), winner vs. 5-Colin Palumbo (Matawan)

3-Francesco Rossiter (Metuchen) vs. 14-Michael Simoniello (Middletown South)

6-Logan Acevedo (Raritan) vs. 11-Christian Paul (Princeton)

2-Cole Stangle (St. John Vianney) vs., 7-Alexander Todisco (Holmdel)

157

8-Jonathan Cohen (Red Bank) vs. 9-Shahnawaz Asif (South Brunswick), winner vs. 1-Tyler Sagi (Old Bridge)

4-Kevin McBride (St. John Vianney) vs. 5-Tim McKeown (Hopewell Valley)

3-Vincent Genna (St. Joseph-Metuchen) vs. 14-Garrett Pech (Piscataway)

6-Matthew Castelli (Middletown North) vs. 11-Daniel Orsen (Manalapan)

7-Lucas Velando (Manville) vs. 10-Jacob Saus (Hunterdon Central), winner vs. 2-David Hussey (Middletown South)

165

8-Malik Reid (Franklin) vs. 9-Kyle Smith (Middletown South), winner vs. 1-Jasiah Queen (St. John Vianney)

5-David Hennessey (Old Bridge) vs. 12-Matt Varga (Spotswood), winner vs. 4-Jake Zargo (St. Joseph-Metuchen)

3-William Wilson (North Brunswick) vs. 6-Frank Romeo (Red Bank Catholic)

7-Robert Mulligan (Raritan) vs. 10-Tyler Boelhower (Woodbridge)

2-Jack Miller (Hillsborough) vs. 15-Landon Shafer (Hopewell Valley)

175

8-Tyler Palumbo (Red Bank) vs. 9-Lance Santos (Matawan), winner vs. 1-Sabino Portella (Red Bank Catholic)

4-Peter Quandt (Hillsborough) vs. 5-Avery Mack (Old Bridge)

3-Thomas Cleary (St. John Vianney) vs. 14-Jude Adekanye (Piscataway)

6-James Boelhower (Woodbridge) vs. 11-Sergey Zavalnik (Manalapan)

2-Thomas Brunetti (Hunterdon Central) vs. 15-Yisreal Thomas (East Brunswick), winner vs. 7-Alexander Reyes (Holmdel)

190

8-Patrick Kaczmarek (Hunterdon Central) vs. 9-Geoffrey Mathis (Manville), winner vs. 1-Brian Christie (St. Joseph-Metuchen)

4-Kenny Wines (Manalapan) vs. 5-Michael Palmieri (Red Bank Catholic)

3-Conor Delaney (Rumson-Fair Haven) vs. 14-Nate March (Hopewell Valley)

6-Kieran Falzon (Raritan) vs. 11-Ossie Hilliard (Piscataway)

7-John Steele (Holmdel) vs. 10-Christopher Taddeo (Middletown South), winner vs. 2-Joey Witcoski (Hillsborough)

215

1-Hudson Skove (Rumson-Fair Haven) vs. 8-Yasir Johnson (New Brunswick)

5-Matt Jones (Hillsborough) vs. 12-Evan Eckerstrom (Red Bank), winner vs. 4-Lucas Ainbinder (Middletown North)

6-Richard Boateng Bash (Piscataway) vs. 11-Benjamin Erlich (East Brunswick), winner vs. 3-Michael Foley (St. John Vianney)

7-Robert Orzol (Old Bridge) vs. 10-Constantin Kilaras (Manalapan)

2-Lucas Allen (Montgomery) vs. 15-Jonathan Gazerwitz (Raritan)

285

8-Evan Hertel (Franklin) vs. 9-Adam Derbala (South Brunswick), winner vs. 1-Lorenzo Portella (Red Bank Catholic)

5-Connor Walsh (Sayreville) vs. 12-Jon Trainor (Hopewell Valley), winner vs. 4-Artem Reinikov-Jouk (Manalapan)

6-Malachi Wyatt (Piscataway) vs 11-Michael Menture (Keansburg), winner vs. 3-Christian Quandt (Hillsborough)

7-Nicholas Caruso (Old Bridge) vs. 10-Tommy Whyte (Middletown South), winner vs. 2-Jake Tulli (St. Joseph-Metuchen)

REGION 6, at Jackson Liberty

Brackets on TrackWrestling

106

8-Josh Renna (Long Branch) vs. 9-Ethan Michaels (Colts Neck), winner vs. 1-Michael DiBiase (Wall)

5-Alex Provines (CBA) vs. 12-Trevor Doremus (Shore)

4-Armani McCann (Jackson Liberty) vs. 13-Saran Siva (Lawrence)

6-Rocco Giangeruso (Northern Burlington) vs. 11-Josiah Sweeney (Freehold), winner vs. 3-Joseph Weikel (Jackson Memorial)

2-Joey DeAngelo (Point Boro) vs. 7-Michael Napolitano (Brick Memorial)

113

8-Michael McGarigle (Northern Burlington) vs. 9-Jack Kane (Hightstown), winner vs. 1-Bobby Duffy (CBA)

4-Gavin Martin (Brick Memorial) vs. 5-Charles Case (Allentown)

3-Frankie Burgio (Point Boro) vs. 14-Aidan Loughran (Point Beach)

6-Sam Sheridan (Freehold) vs. 11-Charles Mahoney (Wall)

2-Anthony Urso (Jackson Liberty) vs. 15-Ryan Beharry (Long Branch), winner vs. 7-Nick Cavallo (Monroe)

120

8-Luke Debenedett (Point Beach) vs. 9-Andrew O'Reilly (Robbinsville), winner vs. 1-Xavier Ortega (Howell)

5-Luis Espinosa (Jackson Memorial) vs. 12-Saul Marin (Lakewood), winner vs. 4-James Renna (Long Branch)

6-Joshua Shumsky (Monroe) vs. 11-Connor Urig (Allentown), winner vs. 3-Galiano Zeppadoro (Northern Burlington)

7-Tucker Pazinko (Jackson Liberty) vs. 10-Ryan Walsh (Monmouth), winner vs. 2-Tyler Venet (CBA)

126

8-PJ Niethe (Point Beach) vs. 9-Anthony Caponegro (Monroe), winner vs. 1-Sebastian Ortega (Howell)

5-Anthony Viscido (Robbinsville) vs. 12-Javier Guzman (Long Branch), winner vs. 4-Jonathan Espinoza (Jackson Memorial)

6-Michael O'Connor (Manasquan) vs. 11-Joshua Merendino (Lawrence), winner vs. 3-Alexander Grant (Freehold Township)

7-Peter Abline (Jackson Liberty) vs. 10-Ben Waitzel (Wall), winner vs. 2-AJ Falcone (CBA)

132

8-Dominick Interrante (Wall) vs. 9-Giacomo Bottoni (Robbinsville), winner vs. 1-Anthony Santaniello (Brick Memorial)

4-Torey Falkinburg (Manasquan) vs. 13-Thomas Drea (Neptune), winner vs. 5-Nikko Rucci (Jackson Memorial)

6-Chrisotpher Cropanese (Hightstown) vs. 11-Joseph Leskowski (Brick), winner vs. 3-Joe Dolci (Toms River North)

7-Boomer Volek (Ocean) vs. 10-Rommel Mendez (Lawrence), winner vs. 2-Giovanni Scafidi (Howell)

138

8-JJ. Machnik (Howell) vs. 9-Wyatt Olma (Monroe), winner vs. 1-Alex Nini (CBA)

5-Nate Fletcher (Point Boro) vs. 12-Collin Hartz (Bordentown/Florence), winner vs. 4-Lucas Lipari (Jackson Memorial)

6-Tristan Pedre (Toms River North) vs. 11-Andrew Sherry (Brick), winner vs. 3-Angelo Messina (Freehold)

7-Brody Elk (Brick Memorial) vs. 10-Jack Madigan-Green (Notre Dame), winner vs. 2-Joe Giordano (Long Branch)

144

1-Julian George (CBA) vs. 8-Christopher Wolf (Jackson Memorial)

4-Tyler Russ (Colts Neck) vs. 13-Jordan Blaise (West Windsor-Plainsboro South), winner vs. 5-Liam Flanigan (Freehold Township)

6-Alex Messinger (Robbinsville) vs. 11-Jacob Van Der Horn (Nottingham), winner vs. 3-Kieran Bruen (Howell)

7-Daniel Ramirez (Long Branch) vs. 10-Sam Scaturro (Point Boro)

2-James Farina (Ocean) vs. 15-Tommy Prince (Brick Memorial)

150

8-Devron Lewis (Hightstown) vs. 9-Jordan Ayyash (Jackson Liberty), winner vs. 1-Tyler Barrett (CBA)

4-Ryan Acquisto (Point Boro) vs. 13-Eli Evans (Bordentown/Florence), winner vs. 5-Logan Smith (Long Branch)

6-Mason Pirnik (Brick Memorial) vs. 11-Nolan O'Grady (Robbinsville), winner vs. 3-Cael Huxford (Jackson Memorial)

7-Ty Koch (Shore) vs. 10-Hayden Joyce (Northern Burlington), winner vs. 2-Donovan DiStefano (Wall)

157

1-Zander Silva (CBA) vs. 8-Quincy Esannason (Neptune)

4-Jack Rosta (Northern Burlington) vs. 13-Max Wright (Brick Memorial), winner vs. 5-Nicholas Franzen (Notre Dame)

3-Jack Thomspon (Point Boro) vs. 14-Ian Mallon (Brick), winner vs. 6-Andrew Fata (Freehold)

7-Gavin Merkel (Howell) vs. 10-John Calamia (Jackson Memorial)

2-Max Bandelt (Jackson Memorial) vs. 15-Will Kinsella (Wall)

165

1-Anthony Lawrence (Christian Brothers Academy) vs. 8-Trey Tallmadge (Brick Memorial)

5-Spencer Gangel (Northern Burlington) vs. 12-Tyler Criscuolo (Point Boro)

4-Joe Berryman (Freehold) vs. 13-Josh Candelaria (Brick)

6-Omar Ebrahim (Lawrence) vs. 11-Julian DeLorenzo (Bordentown/Florence), winner vs. 3-Joe Layton (Colts Neck)

7-Michael Poniros (Ocean) vs. 10-Christian Cunalata (Long Branch), winner vs. 2-Luke Hamann (Jackson Memorial)

175

8-Morgan Peterson (New Egypt) vs. 8-Gavin Dwyer (Ewing), winner vs. 1-Harvey Ludington (Brick Memorial)

4-Dontae Bryan (Robbinsville) vs. 13-Dean Natale (Colts Neck), winner vs. 5-Omar Cholula-Conde (Monroe)

6-Tornick Kajaia (Long Branch) vs. 11-Sam Yedman (Point Beach), winner vs. 3-Richard Esterly (Robbinsville)

7-Griffin Goldmacher (Northern Burlington) vs. 10-Elliot Morris (Steinert), winner vs. 2-Nick Stump (CBA)

190

1-DJ Henry (Howell) vs. 8-Paul Novello (Jackson Memorial)

5-Amir Shakhanavazov (Colts Neck) vs. 12-Giovanni Angilleta (Northern Burlington)

4-Peter Grippo (CBA) vs. 13-Chris Guzzo (Monroe)

6-Aidan Harrington (Freehold Township) vs. 11-Dream Hemingway (Steinert), winner vs. 3-Ben Szuba (Brick Memorial)

7-Corey Norton (Shore) vs. 10-Luke Cox (Allentown), winner vs. 2-Jake Klein (Jackson Liberty)

215

8-Dane Colfer (Howell) vs. 9-Bashaar Ismail (Shore), winner vs. 1-Robert Canterino (CBA)

4-Nick Benjamino (Freehold Township) vs. 5-Nick Levach (Bordentown/Florence)

3-Justin Krosnick (Jackson Memorial) vs. 14-Will Renda (Notre Dame)

6-Pasqual Stanco (Allentown) vs. 11-Tyler Taylor (Long Branch)

7-Louis Bilardo (Steinert) vs. 10-Kareem Fayed (Jackson Liberty), winner vs. 2-Collin Elam (Ewing)

285

8-Jordan Lizardi (Brick Memorial) vs. 9-Noah Mammeri (Manasquan), winner vs. 1-Ryan Fischer Jackson Memorial)

5-Thomas Richard (Howell) vs. 12-Nick Csillan (Notre Dame)

4-Jacob Howland (Hamilton West) vs. 13-Kenneth Waugh (Ewing)

3-Luis Valente (Jackson Liberty) vs. 6-Mark Godsil (Long Branch)

7-Anthony Goncalves (Brick) vs. 10-Jack Runner (Bordentown/Florence), winner vs. 1-Kei'sun Sanders (Wall)

REGION 7, at Cherry Hill East

Brackets on TrackWrestling

106

8-Rocco Monteferrante (Audubon) vs. 9-Owen Boyle (Lenape), winner vs. 1-Jordan Segal (Shawnee)

4-Hunter Mullarkey (Rancoas Valley) vs. 13-Bence Bagameri (Haddon Township), winner vs. 5-Anthony Mason (Southern)

6-Brendan Schuler (Lacey) vs. 11-Dominic Marino (Cinnaminson), winner vs. 3-Jackson Bauer (Seneca)

2-Lazarus Joyce (Camden Catholic) vs. 15-Mason Lugo (Central), winner vs. 7-Michael Lamb (Haddonfield)

113

8-Yasin Carter (Rancocas Valley) vs. 1-Kurt Wehner (Donovan Catholic)

5-Anthony Cook (Burlington Township) vs. 12-Pearce Hoffman (Haddonfield)

4-Attila Vigilante (Southern) vs. 13-Lucas Stinger (Audubon)

3-Dom Digiacomo (Camden Catholic) vs. 14-Carlos Hilton (Pemberton), winner vs. 6-Hayden Holmes (Paulsboro)

7-Trevor Young (Palmyra) vs. 10-Peyton Reese (Seneca), winner vs. 2-Luke Sherlock (Shawnee)

120

8-Owen Kulb (Highland) vs. 1-Dezmond Lenaghan (Donovan Catholic

6-D'Mario DeFelice (Moorestown) vs. 12-Anthony Conway-Popeskic (West Deptford), winner vs. 4-Aundre Hill (Paulsboro)

3-Trey Friedman (Lenape) vs. 14-James Lutes (Rancocas Valley)

6-Ethan Staples (Shawnee) vs. 11-Aidan Flynn (Lacey)

7-Scottie Sari (Southern) vs. 10-Gino Gambone (Gloucester City), winner vs. 2-Sammy Spaulding (Camden Catholic

126

1-Conor Collins (Southern) vs. 8-Kyle Picard (Seneca)

5-Jaton Wellington (Toms River East) vs. 12-Dylan Vallone (Cinnaminson)

4-James Caruso (Haddonfield) vs. 13-Lucas Lapinski (Cherokee)

6-Sawyer Ostroff (Donovan Catholic) vs. 11-Sam Teti (Haddon Heights), winner vs. 4-Logan Sichelstiel (Paulsboro)

7-Brett Balzan (Shawnee) vs. 10-Ismael Maldonado (Rancocas Valley), winner vs. 2-Jackson Young (Camden Catholic)

132

REGION 8, at Egg Harbor Township

Brackets on TrackWrestling