Who were they? Photos of remains, clues to help identify 200 people in NJ
The New Jersey State Police maintains a list of missing persons that goes back 60 years, to the disappearance of a 3-year-old boy in 1962.
But another pursuit of the Missing Persons Unit is to catalog, investigate, and attempt to resolve the cases of others, both living and deceased, who do not match the National Crime Information Center's missing person database and are unidentified.
The State Police Unidentified Persons list currently has no living entrants, but descriptions of the remains of 235 people, found in 17 of New Jersey's 21 counties, can be found in the online database.
Essex County claims the most unidentified persons, with 63 found between 1976 and 2008. Cumberland, Hunterdon, Morris, and Somerset counties have no outstanding cases.
The earliest body found in the database was discovered in Burlington County on Aug. 8, 1971.
Among the 235 total, there are 16 for which the NJSP has released facial images of the deceased. It is the editorial decision of New Jersey 101.5 not to publish these photos directly to NJ1015.com. Instead, each of these cases will be linked to a landing page on the State Police website with a warning about sensitive content before allowing the user to decide whether to view the images.
Anyone with information that could help identify any of these individuals is asked to contact the New Jersey State Police at 1-800-709-7090.
Essex County
- Found 3/1/08 in Newark: adult Black female, 5'0" to 5'4", 103 to 110 lbs., gray hair, brown eyes
- Found 1/26/08 in Newark: adult Black male, 5'4" to 5'10", 120 to 170 lbs., black hair
- Found 11/30/07 in Newark: adult Black male, 5'5" to 5'7", 130 to 135 lbs.
- Found 10/15/07 in Newark: adult Black male, 5'5" to 5'7", 120 to 170 lbs., gray hair
- Found 12/18/06 in Newark: infant female, white or possibly Hispanic, between 1 and 6 months old
- Found 7/17/06 in Newark: adult Black male, 5'2" to 5'5", 140 to 190 lbs., black hair
- Found 5/4/06 in Newark: adult Black male, 5'7" to 5'8", 210 to 220 lbs., black hair
- Found 1/31/05 in Newark: adult male, Black or possibly Hispanic, 5'5" to 5'7", 145 to 147 lbs., gray hair, brown eyes
- Found 3/21/04 in Newark: adult white male, 5'4" to 5'5", 230 to 234 lbs., white hair, brown eyes
- Found 6/2/03 in Newark: adult Black male, 5'6" to 5'8", 125 to 130 lbs., gray hair, brown eyes
- Found 5/2/03 in Newark: adult Black male, 5'9" to 5'10", 148 to 155 lbs., gray hair, brown eyes
- Found 3/10/02 in the Passaic River: adult Black male, 5'10" to 5'11", 188 to 190 lbs., black hair, brown eyes
- Found 10/24/01 in Newark: adult Black female, 5'1" to 5'4", 100 to 120 lbs., black hair, brown eyes
- Found 9/11/01 in East Orange: adult white female skull
- (CAUTION: SENSITIVE) Found 9/2/01 in Irvington: adult white male, 5'0" to 5'2", 129 to 131 lbs., gray hair
- Found 2/15/01 in East Orange: adult Black male, 5'7" to 5'11"
- Found 11/18/00 in East Orange: adult Black male, 5'7" to 5'8", 155 to 164 lbs., gray eyes
- Found 5/15/00 in East Orange: adult Black male, 5'4" to 5'6", 93 to 110 lbs., black eyes
- Found 4/13/00 in the Passaic River, near Kearny-Newark border: teen to adult Black male, 5'10" to 5'11", 185 to 195 lbs., black hair, brown eyes (Hudson County also investigating)
- (CAUTION: SENSITIVE) Found 3/15/00 in Newark: adult Black male, 5'10" to 6'0", 210 to 215 lbs., black hair, brown eyes
- (CAUTION: SENSITIVE) Found 5/5/99 in Newark: adult Caucasian or Hispanic female, 5'0" to 5'1", 145 to 155 lbs., gray/blonde/red hair, hazel eyes
- (CAUTION: SENSITIVE) Found 3/15/99 in Irvington: adult Black male, 5'4" to 5'5", 140 to 150 lbs., black hair, brown eyes
- Found 10/13/98 in Newark: adult white male, 5'7" to 5'9", 200 to 210 lbs., brown hair
- (CAUTION: SENSITIVE) Found 8/16/98 in Newark: adult white or Hispanic male, 5'1" to 5'3", 185 to 190 lbs., black hair, brown eyes
- Found 2/8/98 in Newark: adult Black male, 6'6" to 6'7", 156 lbs., black hair, brown eyes
- Found 3/30/97 in Newark: adult white male, 5'3", 159 lbs., white hair, brown eyes
- Found 12/1/96 in Newark: adult Black male, 5'8" to 5'9", 107 to 115 lbs., black hair, brown eyes
- Found 9/6/96 on a New Jersey Transit train: adult Black male, 5'6" to 5'8", 170 to 180 lbs., black hair, brown eyes
- Found 5/24/96 in the Passaic River in Newark: adult Black male, 5'1" to 5'5", 170 to 180 lbs., black hair, brown eyes
- (CAUTION: SENSITIVE) Found 5/11/96 in Newark: adult white male, 5'8" to 6'1", 180 to 190 lbs., black/gray hair, brown eyes
- (CAUTION: SENSITIVE) Found 4/17/96 in Newark: adult Black male, 5'5" to 5'7", 179 lbs., black hair, brown eyes
- Found 12/23/94 in Newark: adult Black male, 5'6" to 6'0", 125 to 130 lbs., gray hair
- Found 3/5/94 in Newark: adult Black male, 5'7" to 5'10", black hair
- Found 12/31/92 in Newark: adult Black male, 5'8" to 6'1", 180 to 200 lbs.
- Found 6/16/92 in the Passaic River in Newark: adult female, white or possibly Hispanic, 4'11", 82 lbs., brown hair, brown eyes
- Found 5/27/91 in Newark: adult white male, 5'10", 126 lbs., black hair, brown eyes
- Found 5/10/91 in Newark: infant female, white or Hispanic, estimated born earlier in 1991
- Found 1/23/91 in Newark: adult Black male, 5'10", 200 lbs., black hair, brown eyes
- Found 4/22/90 in Newark: adult Black male, 5'7" to 5'10", 170 to 200 lbs., gray hair
- Found 4/15/90 in Newark: adult Black male, 5'10" to 5'11", 120 to 140 lbs., gray hair
- Found 7/8/88 in the Passaic River in Newark: adult white or Hispanic male, 5'6" to 5'7", 173 lbs., gray hair
- Found 6/6/88 after being hit by a car in Newark: adult Black male, 5'7", 190 lbs., white hair, brown eyes
- Found 2/19/88 in Newark: two legs and torso of adult white male, 5'9", 150 lbs.
- Found 2/12/88 in Irvington: adult Black male, 5'7", 125 to 135 lbs., black hair
- Found 2/3/88 in Newark: lower torso of adult white male, 5'7" to 5'9", 180 to 210 lbs., brown hair
- Found 3/10/87 in Newark: adult Black female, 5'3", 142 lbs., black hair, brown eyes
- Found 11/28/86 in South Orange: infant white male, blonde hair, blue eyes
- Found 9/21/86 in Newark: adult male, 5'6" to 5'8", 140 to 160 lbs., brown hair
- Found 5/1/86 in Newark: adult white male, homicide victim, 5'6", 160 to 170 lbs., brown hair
- Found 4/25/86: adult Black male, 5'8" to 5'9", 140 to 170 lbs., black hair
- Found 12/15/85 in Newark: adult white or Asian male, 5'4" to 5'6", 120 to 140 lbs., black hair, brown eyes
- Found 10/24/85 in Newark: adult Black male, 5'7" to 5'9", 160 to 170 lbs., black hair
- Found 8/20/85 in Newark: adult Black male, 5'7" to 5'9", 150 to 175 lbs., black hair
- Found 2/27/85 in the Passaic River in Newark: adult Black female, 5'3", 130 to 140 lbs., black hair, brown eyes
- Found 2/21/85: adult white male, 5'5" to 5'7", 140 to 160 lbs., brown hair
- (CAUTION: SENSITIVE) Found 9/14/84 in East Orange: teen or young adult Black female, 5'7" to 5'9", 140 to 150 lbs., black hair, brown eyes
- Found 6/28/84 in Newark: adult Black male, 5'8" to 5'10", 150 to 160 lbs., black hair, brown eyes
- Found 5/4/84 in the Passaic River in Newark: adult white male, 5'4" to 5'6", 135 to 145 lbs., black hair
- (Facial reconstruction/composite sketch) Found 9/29/81 in Newark: adult Black female, homicide victim, 5'4" to 5'5", 145 lbs., black hair
- (Facial reconstruction/composite sketch) Found 12/22/80 in Newark: adult white male, 5'3" to 5'6", 150 to 170 lbs., gray hair
- Found 5/15/79 near the New Jersey Turnpike: adult Black or Hispanic male, 5'6" to 5'8", brown hair
- Found 12/30/78 near a highway: adult Black male, 5'5" to 5'8", black hair
- Found 10/24/76 near I-80: adult white male, 5'5" to 5'6", brown hair
Hudson County
- Found 7/29/08 in Jersey City: adult white male, 6'2", 209 lbs., brown hair (clean-shaven), blue eyes
- Found 4/2/08 in Bayonne: partial skeletal remains of adult male, 5'1", 124 to 140 lbs., black hair
- (Facial reconstruction) Found 10/18/07 in Bayonne: teen or young adult Black female, 5'2" to 5'5", 118 to 138 lbs., black hair
- Found 6/6/07 in Jersey City: adult male, 5'4" to 5'10"
- (CAUTION: SENSITIVE) Found 5/3/07 in the Hudson River in Jersey City: adult Black male, 6'2" to 6'4", 380 to 390 lbs., balding black hair, brown eyes
- Found 9/22/06 in Jersey City: adult male, 5'6" to 5'11"
- Found 5/3/06 in North Bergen: infant female, black hair, brown eyes
- Found 3/22/05 in Kearny: infant Caucasian female, black hair
- (Facial reconstruction/composite sketch) Found 2/9/05 in the Hudson River in Hoboken: adult white female, 5'3" to 5'5", brown hair, brown or hazel eyes
- Found 10/11/03 in North Bergen: adult white male, 5'2" to 5'6", black hair
- Found 2/25/03 in Jersey City: adult white male, 5'4" to 5'6", 167 to 169 lbs., brown hair, brown eyes
- Found 5/10/02 in Bayonne: skull of adult white male, estimated to have died c. 1997
- Found 3/8/00: adult white male, 5'8" to 5'10"
- Found 3/5/00 in Weehawken: adult white female, 5'3" to 5'5"
- Found 2/9/00 in Kearny: bones of adult mixed-race female, 5'1" to 5'4", brown hair tinted red
- Found 1/24/00 in North Bergen: adult Black male, 5'5" to 5'7", 200 to 205 lbs., black/gray hair, brown eyes
- Found 4/14/98: skeletal remains of adult Black male
- Found 3/15/98 in Jersey City: newborn female, black hair, brown eyes
- Found 1/20/97 in Kearny: adult Black female, 5'0" to 5'5", 120 to 125 lbs., black hair (NJSP Totowa Station in Passaic County also investigating)
- Found 5/10/96 in Bayonne: left leg of adult male, 5'11" to 6'3"
- Found 8/11/93 near the New Jersey Turnpike: adult Black male, 5'7" to 5'10", 150 to 175 lbs., black hair
- Found 8/3/93 in Jersey City: adult white male, 5'8" to 5'11", 140 to 180 lbs.
- Found 1/14/93 in the Hudson River: infant female, black hair, brown eyes, estimated born in 1992 or early 1993
- Found 5/12/92 in the Hackensack River in Jersey City: adult white male, 5'4" to 5'7", 120 to 135 lbs., black hair
- Found 3/8/92 in Jersey City: newborn Black male, black hair, estimated no more than 1 hour old
- Found 12/20/91 in Jersey City: adult female skeletal remains, 5'2" to 5'6"
- Found 9/18/91 in Jersey City: skull of adult white male
- Found 5/13/91 in the New York Bay near Bayonne: adult Black male, 5'8", 200 lbs., black hair, brown eyes
- (Composite sketch) Found 3/29/91 in Kearny: adult white male, 5'8" to 6'0", 160 to 180 lbs., black hair, brown eyes
- (Composite sketch) Found 5/4/90 in the Hackensack River in Kearny: adult Black female, possible homicide victim, 5'6" to 5'7", 137 to 138 lbs., black hair, brown eyes
- (Composite sketch) Found 9/17/89 at the north tube of the Holland Tunnel: adult Asian male, 4'11", 142 lbs., black hair, brown eyes
- Found 7/8/89 in North Bergen: adult white male, 5'1", 135 lbs., gray hair, brown eyes
- Found 6/10/89 in the New York Bay near Jersey City: adult male, 5'11", 140 to 160 lbs., brown hair
- Found 5/18/89 in Bayonne: adult white male, 5'8", 160 to 170 lbs., gray hair, brown eyes
- Found 5/1/88 in Weehawken: adult white male, 5'9" to 5'11", up to 155 lbs., brown hair
- Found 12/24/86 in Jersey City: adult white female, 5'5", 80 to 100 lbs., gray hair, brown eyes
- Found 7/6/86 in Harrison: adult Black male, 5'5", 130 to 135 lbs., black hair, brown eyes
- Found 5/16/86 in North Bergen: adult white female skull, brown hair
- Found 4/15/86 in North Bergen: adult Black female skull, brown hair
- Found 3/1/86 in Jersey City: adult white male skeletal remains, 6'0" to 6'3", 200 to 225 lbs.
- Found 10/20/85 in Kearny: adult Black male skeletal remains, 5'7" to 5'9", 150 lbs.
- Found 3/9/85 in Jersey City: adult Black male, 5'4" to 5'6", 125 to 160 lbs.
- Found 10/27/84 in Jersey City: adult white male, 5'5" to 5'7", 110 to 130 lbs., brown hair
- Found 5/15/84 near the Passaic River in Harrison: adult white male, drowning victim, 5'0", 150 lbs., brown hair
- Found 3/17/84 in Bayonne: infant Black male, black hair, brown eyes
- Found 1/1/84 in Jersey City: adult Black male, 5'9" to 5'10", 160 to 170 lbs., black hair, brown eyes
- Found 5/4/81 in the Hudson River: adult white male, 5'10" to 6'1", 170 to 190 lbs. black hair
Atlantic County
- (CAUTION: SENSITIVE) Found 8/28/06 in Atlantic City: adult white male, 5'10" to 6'0", 160 to 170 lbs., brown hair, brown eyes
- (CAUTION: SENSITIVE) Found 11/2/04 in Atlantic City: adult Black female, 5'5" to 5'6", 220 to 225 lbs., gray hair, brown eyes
- (Facial reconstruction/composite sketch) Found 2/17/04 in Absecon: adult white male, 5'9" to 5'11", 150 to 200 lbs., black hair
- Found 1/17/04: infant female, black hair, brown eyes
- Found 8/28/03 in Atlantic City: adult white male, 5'4" to 5'6", 135 to 145 lbs., black hair, brown eyes
- (CAUTION: SENSITIVE) Found 4/14/03 in Atlantic City: adult white male, 5'4" to 5'5", 160 to 165 lbs., dark brown and gray hair, brown eyes
- Found 4/13/03: adult male cranium
- Found 3/13/03 in Atlantic City: adult Black male, 5'10" to 6'0", 135 to 145 lbs., black hair, brown eyes
- Found 1/20/03 in Atlantic City: adult Black male, 5'9" to 5'11", 150 to 170 lbs., black hair, brown eyes
- Found 6/8/00 in Atlantic City: adult Asian male, 5'2" to 5'4", 135 to 145 lbs., gray hair, brown eyes
- Found 9/28/99 in Longport: adult Asian male, asphyxia/drowning victim, 5'0" to 5'2", 115 to 125 lbs., black hair, brown eyes
- Found 6/1/96 in Atlantic City: adult Black male, 6'2", 190 lbs., black hair, brown eyes, possible ID of "Robert White" or "Joseph Young"
- Found 3/22/96 in Atlantic City: adult white male, drowning victim, 5'9", 180 lbs., gray hair, brown eyes
- (Composite sketch) Found 10/11/94 in Mullica Twp.: adult white or Hispanic male, 5'9" to 5'10", 175 to 200 lbs., brown hair
- Found 4/9/90 in Atlantic City: adult white male, 5'4" to 5'6", 140 to 175 lbs.
- (Facial reconstruction) Found 7/19/88 in Mullica Twp.: adult Black female, possible homicide victim, 5'3" to 5'6", 110 to 125 lbs., black hair, brown eyes
- Found 4/30/88 in Atlantic City: infant male, drowning victim, black hair
- (Composite sketch) Died 12/15/87 at Atlantic City Medical Center: adult Black male, 5'10" to 5'11", 200 to 210 lbs., brown hair, brown eyes
- Found 8/5/87 in Atlantic City: adult white male, 5'5" to 5'8", 150 to 200 lbs., red hair
Monmouth County
- (Composite sketch) Found 7/28/08 in Long Branch: adult male, possibly Hispanic, 5'10" to 6'2", 140 to 150 lbs., black hair, brown eyes
- (Composite sketch) Found 6/15/08 in Brielle (struck by a New Jersey Transit train): adult Caucasian female, 5'3" to 5'6", 115 to 130 lbs., brown hair, hazel eyes
- (Composite sketch) Found 6/19/05 in Millstone Twp.: adult Caucasian or possibly Hispanic male, 5'4" to 5'6", 120 to 140 lbs., brown hair
- (CAUTION: SENSITIVE) Found 12/7/02 in Upper Freehold: adult Caucasian or Hispanic male, 5'10" to 6'0", 150 to 155 lbs., black hair, brown eyes
- Found 5/15/02 in Marlboro Twp.: adult Caucasian male, 5'7", 150 lbs., gray hair
- Found 4/29/02 in Marlboro Twp.: adult Caucasian male, 5'11" to 6'1", 140 to 150 lbs., black hair
- Found 5/25/01 in Sea Bright: male left foot, race undetermined (not Black)
- Found 9/5/99 in Freehold Twp.: lower jaw bone of adult Caucasian female
- Found 7/26/98 in the Atlantic Ocean, east of Sandy Hook: adult Caucasian or Hispanic male, 5'10" to 6'0", 110 to 125 lbs., black hair
- Found 11/11/91 in Spring Lake: adult male, 5'9", 150 to 170 lbs.
- Found 11/21/90 in Asbury Park: jaw bone of adult Caucasian female
- Found 5/13/89 in Asbury Park: adult Caucasian male skeletal remains, 5'8" to 5'11", 150 to 200 lbs., brown hair
- (Facial reconstruction/composite sketch) Found 12/21/88 in Atlantic Highlands: adult Caucasian female, 5'0" to 5'3", 100 to 115 lbs.
- Found 5/23/83 near Middletown: adult Caucasian male, 5'11" to 6'0", 145 to 155 lbs., brownish-black hair
- (Composite sketch) Found 7/1/80 in Neptune Twp.: adult Caucasian female, 5'6" to 5'8", 130 to 140 lbs., brown hair
- Found 5/21/79 in the Raritan Bay: adult Black male, 5'8" to 5'10", 170 to 180 lbs., black Afro-style haircut
- Found 4/6/79 in Sea Bright: adult Black female, 5'1" to 5'3", 130 to 135 lbs., black hair, brown eyes
- Found 7/1/78 in the Atlantic Ocean off Asbury Park: adult Caucasian male, 5'9" to 6'0", 145 to 155 lbs., black hair
- Found 3/14/76 at Sandy Hook State Park: adult Black male
Bergen County
- Found 10/1/08 in Hackensack: adult white male
- (Facial reconstruction) Found 8/23/06 in the Passaic River in Fair Lawn: adult white male, 5'5" to 5'7", 160 to 180 lbs.
- (Composite sketch) Found 4/6/06 in Fort Lee: adult white male, 5'8" to 5'10", light brown, blonde, or sandy hair
- Found 9/5/02, jumped from the George Washington Bridge: adult white male, 5'10" to 6'0", 205 to 215 lbs., gray hair, brown eyes
- (Facial reconstruction) Found 3/24/02 in Alpine: adult male, 5'4" to 5'6", 145 to 155 lbs., black hair, brown eyes
- Found 7/19/92 in Hackensack: adult white female, 5'1" to 5'3", 130 to 145 lbs., brown hair
- (Composite sketch) Found 12/9/90 in North Arlington: adult Black female, 5'0" to 5'3", 140 to 180 lbs., brown/gray hair, brown eyes
- Found 3/2/89 in Ridgefield: adult white male, 5'11", 145 lbs., brown hair, hazel eyes
- Found 9/8/86 in Hackensack: adult Black female, 5'6", 146 lbs., black hair, brown eyes
- Found 11/28/84: adult white male, lower half of body, 5'7" to 5'8", 125 to 135 lbs., blonde hair
- Found 9/17/83 in New Milford: adult white male, 5'7" to 5'9", 160 to 170 lbs., gray hair
- (CAUTION: SENSITIVE) Found 11/15/78 in Teaneck: adult white male, 5'2" to 5'4", 120 to 125 lbs., black hair with some gray, brown eyes
- Found 2/22/78 after being hit by a car in Hackensack: adult Black male, 5'9" to 5'10", 170 to 175 lbs., black hair, brown eyes
- Found 9/2/73 in Alpine: adult white male, brown hair
Gloucester County
- (Composite sketch) Found 12/31/08 in Greenwich Twp.: adult male, 5'7" to 5'9", 170 to 190 lbs.
- (Facial reconstruction/composite sketch) Found 3/2/04 in Logan Twp.: adult female, 4'11" to 5'2", 80 to 110 lbs., black hair, brown eyes
- Found 7/8/97 in West Deptford: adult white male, 5'11" to 6'1", 200 to 240 lbs., brown hair
- Found 4/27/92 in West Deptford: adult Black female, 5'3" to 5'4", 130 to 150 lbs., black hair, brown eyes
- Found 1/29/92: adult mixed-race male, 5'8" to 6'1", 150 to 200 lbs., brown hair
- Found 7/6/91 in Greenwich Twp.: adult Black female, 5'3" to 5'8"
- Found 5/5/91 in Woodbury: femur bone of adult male, possibly Black, 5'6" to 5'9"
- (Facial reconstruction/composite sketch) Found 2/4/90 in Deptford Twp.: teen or young adult Caucasian female, 5'5" to 5'8", 120 to 145 lbs., brown hair
- (Composite sketch) Found 1/30/90 in West Deptford: adult Black male, 6'2" to 6'3", 155 to 165 lbs., black hair, brown eyes
- Found 9/24/89 in Grenloch: adult white male, 5'9" to 5'11", 200 to 249 lbs., brown hair
- Found 8/22/89: right femur bone of adult white male, 5'3" to 5'6", part of left femur of same victim found on 1/29/89
- Found 12/4/86 in Washington Twp.: infant white female, black hair, brown eyes
- (Composite sketch) Found 4/26/86 in the Delaware River off West Deptford: adult Caucasian male, 5'10" to 5'11", 190 to 200 lbs., brown hair, brown eyes
Union County
- Found 11/2/05 in Elizabeth: adult Caucasian male, 5'4" to 5'7"
- Found 2/25/01 in Rahway: infant Black female, black hair, brown eyes
- Found 2/21/01: adult Black male, 5'5" to 5'9", 150 to 190 lbs.
- Found 4/27/00 in Roselle: infant male, black hair
- Found 10/2/96 in Elizabeth: adult Caucasian male, 5'11" to 6'1", 140 to 150 lbs., black hair, black eyes
- (CAUTION: SENSITIVE) Found 10/28/93 in Elizabeth: adult Black male, 5'7" to 5'9", 155 to 165 lbs., black hair, brown eyes
- Found 4/27/93 in Elizabeth: adult Black male, 5'6", 150 to 160 lbs., black hair, brown eyes
- Found 10/5/91 in Elizabeth: adult Black female skeletal remains, 4'11" to 5'2", 95 to 110 lbs., black hair
- Found 12/21/86 in Elizabeth: adult Black male, 5'8", 130 lbs., brown eyes
Middlesex County
- Found 2/14/08 in Old Bridge: partial skeletal remains of adult Caucasian female, 5'4" to 5'6", 120 to 130 lbs., brown hair
- Found 9/8/04 in South Brunswick: adult Asian male, 5'2" to 5'4", black hair
- Found 1/6/98 in Carteret: adult Caucasian male, 5'7" to 5'10", 165 to 190 lbs., black hair
- (CAUTION: SENSITIVE) Found 12/9/96 in Old Bridge: adult Caucasian male, 5'9" to 5'10", 160 to 180 lbs., brown, sandy or dirty blonde hair, brown eyes
- Found 5/21/96 in Edison: adult Caucasian male skeletal remains, 5'5" to 5'7", 160 to 180 lbs.
- Found 8/18/95 in New Brunswick: adult Caucasian male, 5'0" to 5'2", 125 to 140 lbs., black hair, brown eyes
- Found 9/8/94 in New Brunswick: adult Caucasian male skeletal remains, 5'4" to 5'7", gray hair
- Found 4/10/79 off the New Jersey Turnpike near East Brunswick: adult Caucasian or Hispanic female, 5'2" to 5'4", 110 to 115 lbs., brown hair, brown eyes
- (Composite sketch) Found 2/28/77 in Cranbury: teen or young adult Black female, 5'7", 125 lbs., brown hair
Burlington County
- (Composite sketch) Found 10/26/04 in Mount Laurel: adult female, possibly Asian, Hispanic, or Native American, 5'1" to 5'5", 100 to 125 lbs., black hair, black or brown eyes
- (Facial reconstruction) Found 1/31/88 in Woodland Twp.: white male, 5'8" to 5'11", 140 to 180 lbs., brown hair
- (Composite sketch) Found 6/20/86 in Burlington Twp.: adult Black male, 5'5" to 5'10", 120 to 140 lbs.
- (Facial reconstruction) Found 2/2/82 in Washington Twp.: teen or young adult white or Hispanic female, 5'2" to 5'4", black wig
- (Composite sketch) Found 12/7/79 in Shamong: adult male skeletal remains, 5'7" to 5'8", brown hair
- (Composite sketch) Found 12/23/78 in Tabernacle: adult white male skeletal remains, 5'6" to 5'8", brown hair
- Found 5/17/74 in Burlington Twp.: adult white female, 4'6" to 5'0", 90 to 130 lbs.
- Found 8/8/71: adult white male, 5'9" to 6'0", red hair
Ocean County
- Found 2/3/08 in Long Beach: lower jaw with teeth
- Found 6/19/03 off the Jersey Shore: male left foot
- Found 10/19/02: adult Black male, 5'5" to 5'8", 130 to 170 lbs., black hair, brown eyes
- Found 6/1/96 off the Jersey Shore: adult Caucasian male, drowning victim, 5'10" to 6'0", 170 to 200 lbs.
- Found 6/22/92 in Long Beach: mandible of Caucasian male teenager
- Found 5/22/92 in Long Beach: jaw bone of teen female, Caucasian or possibly Asian
- Found 5/9/88: lower torso of adult Caucasian male, 5'8" to 5'10", 160 to 200 lbs., brown hair
- Found 7/22/78 in Jackson: adult Caucasian male, 5'6" to 5'7", 170 lbs., brown hair
Camden County
- Found 5/9/00 in Camden: adult Black male, 5'11" to 6'1", 180 to 200 lbs., black hair, brown eyes
- (Composite sketch) Found 12/16/99 in the Cooper River in Camden: adult Caucasian male, 5'7" to 5'9", 110 to 130 lbs., brown hair
- (Composite sketch) Found 5/29/96 in the Delaware River near Pennsauken: adult Caucasian or Hispanic female, 5'4" to 5'6", 85 to 135 lbs., brown hair, brown eyes
- Found 10/5/80 in Bellmawr: adult Black male, 5'5" to 5'7", 140 to 150 lbs., black hair, brown eyes
- Found 10/19/79 in Winslow: adult Black male, 5'5" to 5'7", 115 to 130 lbs., black hair, brown eyes
- Found 4/28/79 in Camden: teen or young adult Black female, 5'2" to 5'5", black hair
Mercer County
- (Composite sketch) Found 7/20/11 in Hamilton: adult Caucasian male, 5'7" to 5'10", 140 to 180 lbs., black hair
- Found 6/23/05 in Trenton: teen or adult male, 5'10", 130 to 150 lbs.
- (Picture of explicit tattoo) Found 12/18/01 in Trenton: adult Caucasian male, 5'7" to 5'9", 135 to 145 lbs., gray hair, brown eyes
- Found 5/27/91 in Trenton: adult Caucasian male, 5'10" to 6'0", 165 to 175 lbs., brown hair
- (Composite sketch) Found 11/21/79 in Lawrence Twp.: adult Black male skeletal remains, 5'9"
Cape May County
- Found 5/28/05 in Avalon: lower mandible (age, sex, race unknown)
- Found 2/29/00 in Ocean City: adult mixed-race male skeletal remains
- (Composite sketch) Found 7/31/85 in Cape May: adult white male, 5'10" to 6'0", 105 to 115 lbs., gray hair, green eyes
Passaic County
- Found 11/20/02 in Paterson: adult Caucasian male, 5'2" to 5'4", 132 to 145 lbs., black hair
- Found 7/16/90 in Wayne: adult Caucasian female skeletal remains
- Found 6/10/89 in West Milford: adult Caucasian male, 5'11" to 6'1", 180 to 185 lbs., brown hair
Sussex County
- Found 4/6/97 in Vernon: adult Caucasian male, 5'5" to 5'8", 190 to 240 lbs., sandy hair
- Found 2/27/94 in Vernon: infant Caucasian male, blonde hair, blue eyes
- Found 6/24/80 near I-84 at NY/PA border: adult mixed-race female skeletal remains, 5'2" to 5'8", brown hair dyed blonde
Warren County
- (Composite sketch) Found 10/26/91 in Knowlton: teen or young adult Caucasian female, 4'10" to 5'2", 95 to 110 lbs., light brown to dirty blonde hair, possibly bleached or dyed
- (Facial reconstruction/composite sketch) Found 7/15/82 in Blairstown: teen or young adult Caucasian female, 5'2" to 5'4", 90 to 100 lbs., brown hair
- (Composite sketch) Found 1/29/76 in Knowlton: adult Black male, 5'5" to 5'7", 155 to 165 lbs., black hair
Salem County
- (Composite sketch) Found 9/2/89: adult Black male, 5'6", 115 lbs., brown hair, brown eyes
- (Facial reconstruction) Found 6/2/79 in Quinton: teen or young adult Caucasian male, 5'8" to 5'9", 140 to 160 lbs., brown hair
Patrick Lavery is New Jersey 101.5's afternoon news anchor. Follow him on Twitter @plavery1015 or email patrick.lavery@townsquaremedia.com.