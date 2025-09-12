NJ beach weather &#038; waves: Jersey Shore Report for Friday, Sept. 12

NJ beach weather & waves: Jersey Shore Report for Friday, Sept. 12

Stage set up for the See.Hear.Now. Festival in Asbury Park 9/11/25 (Bud McCormick)

Advisories

MODERATE RISK OF RIP CURRENTS. Life-threatening rip currents are possible in these urf zone.

At the Shore

Current conditions and forecast as of Fri morning

Rip Current RiskModerate
Waves1 - 3 feet
WindsFrom the Northeast
7 - 12 mph (Gust 15 mph)
6 - 10 knots (Gust 13 knots)
Ocean Temperature70° - 73°
(Normal 70° - 73°)
Air Temperature71° - 77°
Sunrise/Sunset6:34am - 7:13pm
UV Index6 (High)

Tide Times

SANDY HOOK
Sandy Hook Bay		Low
Fri 5:38a		High
Fri 12:00p		Low
Fri 6:30p		High
Sat 12:33a
LONG BRANCH
Atlantic Ocean		Low
Fri 5:02a		High
Fri 11:34a		Low
Fri 5:54p		High
Sat 12:07a
MANASQUAN INLET
Atlantic Ocean		Low
Fri 5:14a		High
Fri 11:48a		Low
Fri 6:06p		High
Sat 12:21a
SEASIDE HEIGHTS
Atlantic Ocean		Low
Fri 5:06a		High
Fri 11:30a		Low
Fri 5:58p		High
Sat 12:03a
SEASIDE PARK
Barnegat Bay		Low
Fri 9:43a		High
Fri 3:40p		Low
Fri 10:35p		High
Sat 4:13a
BARNEGAT INLET
Barnegat Bay		Low
Fri 5:36a		High
Fri 11:51a		Low
Fri 6:38p		High
Sat 12:25a
MANAHAWKIN BRIDGE
Manahawkin Bay		Low
Fri 9:17a		High
Fri 2:47p		Low
Fri 10:09p		High
Sat 3:20a
LITTLE EGG INLET
Great Bay		Low
Fri 6:12a		High
Fri 12:53p		Low
Fri 7:12p		High
Sat 1:15a
ATLANTIC CITY
Atlantic Ocean		Low
Fri 5:09a		High
Fri 11:34a		Low
Fri 6:08p		High
Sat 12:05a
OCEAN DRIVE BRIDGE
Townsends Inlet		Low
Fri 5:36a		High
Fri 12:11p		Low
Fri 6:32p		High
Sat 12:32a
WILDWOOD CREST
Atlantic Ocean		Low
Fri 5:14a		High
Fri 11:41a		Low
Fri 6:09p		High
Sat 12:06a
CAPE MAY
Delaware Bay		Low
Fri 6:13a		High
Fri 12:44p		Low
Fri 7:02p		High
Sat 1:13a

Marine Forecast

From the National Weather Service, Mt. Holly

TODAY: NE winds 5 to 10 kt, becoming E late. Seas 2 to 3 ft. Wave Detail: E 2 ft at 4 seconds and E 2 ft at 7 seconds.

TONIGHT: SE winds 5 to 10 kt. Seas 2 to 3 ft. Wave Detail: E 2 ft at 4 seconds and E 2 ft at 7 seconds.

SAT: S winds 5 to 10 kt. Seas 2 to 3 ft. Wave Detail: E 3 ft at 8 seconds.

SAT NIGHT: SW winds 5 to 10 kt. Seas 2 to 3 ft. Wave Detail: SE 3 ft at 8 seconds.

SUN: SW winds 5 to 10 kt. Seas around 2 ft. Wave Detail: SE 2 ft at 8 seconds.

SUN NIGHT: S winds 5 to 10 kt, becoming N after midnight. Seas around 2 ft. Wave Detail: SE 2 ft at 8 seconds and S 1 foot at 3 seconds.

MON: NE winds 5 to 10 kt, becoming E in the afternoon. Seas around 2 ft.

MON NIGHT: E winds 5 to 10 kt. Seas 2 to 3 ft.

TUE: NE winds 5 to 10 kt, becoming E in the afternoon. Seas around 3 ft.

TUE NIGHT: SE winds 5 to 10 kt, becoming E after midnight. Seas 3 to 4 ft.

Plan Your Trip

Data on this page amalgamated from several sources, including the National Weather Service (weather), National Ocean Service (tides), U.S. Naval Observatory (sun), and the U.S. Environmental Protection Agency (UV index).

Dan Zarrow is Chief Meteorologist for Townsquare Media New Jersey. The Shore Report is generated semi-automatically daily at 5 a.m. from mid-May to late September. Follow Dan's weather blog and Facebook page for your latest forecast and realtime weather updates.

