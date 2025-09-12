NJ beach weather & waves: Jersey Shore Report for Friday, Sept. 12
Advisories
MODERATE RISK OF RIP CURRENTS. Life-threatening rip currents are possible in these urf zone.
At the Shore
Current conditions and forecast as of Fri morning
|Rip Current Risk
|Moderate
|Waves
|1 - 3 feet
|Winds
|From the Northeast
7 - 12 mph (Gust 15 mph)
6 - 10 knots (Gust 13 knots)
|Ocean Temperature
|70° - 73°
(Normal 70° - 73°)
|Air Temperature
|71° - 77°
|Sunrise/Sunset
|6:34am - 7:13pm
|UV Index
|6 (High)
Tide Times
|SANDY HOOK
Sandy Hook Bay
|Low
Fri 5:38a
|High
Fri 12:00p
|Low
Fri 6:30p
|High
Sat 12:33a
|LONG BRANCH
Atlantic Ocean
|Low
Fri 5:02a
|High
Fri 11:34a
|Low
Fri 5:54p
|High
Sat 12:07a
|MANASQUAN INLET
Atlantic Ocean
|Low
Fri 5:14a
|High
Fri 11:48a
|Low
Fri 6:06p
|High
Sat 12:21a
|SEASIDE HEIGHTS
Atlantic Ocean
|Low
Fri 5:06a
|High
Fri 11:30a
|Low
Fri 5:58p
|High
Sat 12:03a
|SEASIDE PARK
Barnegat Bay
|Low
Fri 9:43a
|High
Fri 3:40p
|Low
Fri 10:35p
|High
Sat 4:13a
|BARNEGAT INLET
Barnegat Bay
|Low
Fri 5:36a
|High
Fri 11:51a
|Low
Fri 6:38p
|High
Sat 12:25a
|MANAHAWKIN BRIDGE
Manahawkin Bay
|Low
Fri 9:17a
|High
Fri 2:47p
|Low
Fri 10:09p
|High
Sat 3:20a
|LITTLE EGG INLET
Great Bay
|Low
Fri 6:12a
|High
Fri 12:53p
|Low
Fri 7:12p
|High
Sat 1:15a
|ATLANTIC CITY
Atlantic Ocean
|Low
Fri 5:09a
|High
Fri 11:34a
|Low
Fri 6:08p
|High
Sat 12:05a
|OCEAN DRIVE BRIDGE
Townsends Inlet
|Low
Fri 5:36a
|High
Fri 12:11p
|Low
Fri 6:32p
|High
Sat 12:32a
|WILDWOOD CREST
Atlantic Ocean
|Low
Fri 5:14a
|High
Fri 11:41a
|Low
Fri 6:09p
|High
Sat 12:06a
|CAPE MAY
Delaware Bay
|Low
Fri 6:13a
|High
Fri 12:44p
|Low
Fri 7:02p
|High
Sat 1:13a
Marine Forecast
From the National Weather Service, Mt. Holly
TODAY: NE winds 5 to 10 kt, becoming E late. Seas 2 to 3 ft. Wave Detail: E 2 ft at 4 seconds and E 2 ft at 7 seconds.
TONIGHT: SE winds 5 to 10 kt. Seas 2 to 3 ft. Wave Detail: E 2 ft at 4 seconds and E 2 ft at 7 seconds.
SAT: S winds 5 to 10 kt. Seas 2 to 3 ft. Wave Detail: E 3 ft at 8 seconds.
SAT NIGHT: SW winds 5 to 10 kt. Seas 2 to 3 ft. Wave Detail: SE 3 ft at 8 seconds.
SUN: SW winds 5 to 10 kt. Seas around 2 ft. Wave Detail: SE 2 ft at 8 seconds.
SUN NIGHT: S winds 5 to 10 kt, becoming N after midnight. Seas around 2 ft. Wave Detail: SE 2 ft at 8 seconds and S 1 foot at 3 seconds.
MON: NE winds 5 to 10 kt, becoming E in the afternoon. Seas around 2 ft.
MON NIGHT: E winds 5 to 10 kt. Seas 2 to 3 ft.
TUE: NE winds 5 to 10 kt, becoming E in the afternoon. Seas around 3 ft.
TUE NIGHT: SE winds 5 to 10 kt, becoming E after midnight. Seas 3 to 4 ft.
Plan Your Trip
Data on this page amalgamated from several sources, including the National Weather Service (weather), National Ocean Service (tides), U.S. Naval Observatory (sun), and the U.S. Environmental Protection Agency (UV index).
Dan Zarrow is Chief Meteorologist for Townsquare Media New Jersey. The Shore Report is generated semi-automatically daily at 5 a.m. from mid-May to late September. Follow Dan's weather blog and Facebook page for your latest forecast and realtime weather updates.
