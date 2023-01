Get our free mobile app

WEDNESDAY, JAN. 4

Class A North

CBA 53, Middletown North 23

190 Peter Grippo (Christian Brothers Academy) over Evan Layfield (Middletown North) (TF 18-2 0:00) 215 Robert Canterino (Christian Brothers Academy) over Lucas Ainbinder (Middletown North) (Dec 8-4) 285 Shea Mora (Middletown North) over Unknown (For.) 106 Brady Klinsky (Middletown North) over Nicholas Harary (Christian Brothers Academy) (TF 25-9 0:00) 113 Randall Jenks (Christian Brothers Academy) over Anthony Astorino (Middletown North) (Fall 0:00) 120 Jacob Portman (Middletown North) over Justin repetti (Christian Brothers Academy) (Fall 0:00) 126 AJ Falcone (Christian Brothers Academy) over Nicholas Wall (Middletown North) (MD 12-3) 132 Justin Fearon (Middletown North) over Justin young (Christian Brothers Academy) (Fall 0:00) 138 Alex Nini (Christian Brothers Academy) over Colin Oden (Middletown North) (Fall 0:00) 144 Julian George (Christian Brothers Academy) over Connor Brown (Middletown North) (Fall 0:00) 150 Tyler Barrett (Christian Brothers Academy) over Louis Mustillo (Middletown North) (Fall 0:00) 157 Zander Silva (Christian Brothers Academy) over Matthew Castelli (Middletown North) (TF 18-3 0:00) 165 Anthony Lawrence (Christian Brothers Academy) over Daniel Benbrook (Middletown North) (Fall 0:00) 175 Nick Stump (Christian Brothers Academy) over Matthew Madonna (Middletown North) (Fall 0:00)

Howell 44, Marlboro 33

138 JJ Machnik (Howell) over Andrew Silvia (Marlboro) (TF 17-0 1:47) 144 Aidan Grant (Howell) over Brandon Volov (Marlboro) (Fall 1:44) 150 Alexander Jang (Marlboro) over Bryan Reyes (Howell) (Dec 10-3) 157 Gavin Merkel (Howell) over Unknown (For.) 165 Ray Purrelli (Howell) over Devin Leonardo (Marlboro) (Dec 10-4) 175 Russell Halvorsen (Howell) over DJ Silvia (Marlboro) (Fall 1:55) 190 Xavier Lopez (Howell) over Unknown (For.) 215 Trevor Perlow (Marlboro) over Jason Willey (Howell) (Fall 2:42) 285 Jaxson Campese (Howell) over Unknown (For.) 106 Mason Hultman (Howell) over Unknown (For.) 113 Sean Bayer (Marlboro) over Lucas Varrial (Howell) (Fall 1:14) 120 Daniel Palagano (Marlboro) over Johnny Wallace (Howell) (Fall 5:38) 126 Matt Falcone (Marlboro) over Patrick Schaeffer (Howell) (Fall 1:52) 132 Mitchell Oystacher (Marlboro) over Unknown (For.)

Manalapan 61, Freehold 13

157 Daniel Orsen (Manalapan) over Marcus Murphy (Freehold Borough) (Fall 0:37) 165 Austin Stakemann (Manalapan) over Cristofer Martinez (Freehold Borough) (Dec 7-1) 175 Sergey Zavalnik (Manalapan) over Alexis Cardozo (Freehold Borough) (Fall 2:15) 190 Kenny Wines (Manalapan) over Gustavo Romolo-Rosas (Freehold Borough) (Fall 2:50) 215 Constantine Kilaras (Manalapan) over Bladimir Juarez (Freehold Borough) (Fall 1:03) 285 Artem Reinikov-Jouk (Manalapan) over Johan Monico (Freehold Borough) (Fall 0:31) 106 Josiah Sweeney (Freehold Borough) over Julia Cux (Manalapan) (MD 14-5) 113 Andrew Mucciolo (Manalapan) over Sam Sheridan (Freehold Borough) (Fall 3:21) 120 Anthony Vitola (Manalapan) over Sean Murphy (Freehold Borough) (Fall 1:15) 126 Gage Grant (Manalapan) over Alexis Orea-Morales (Freehold Borough) (Fall 2:50) 132 Vincent DePierro (Manalapan) over John Megill (Freehold Borough) (Fall 0:36) 138 Angelo Messina (Freehold Borough) over Christian Spezio (Manalapan) (Fall 1:21) 144 Riley Tate (Freehold Borough) over Anthony Mucciolo (Manalapan) (Dec 6-3) 150 Vincent Kain (Manalapan) over Hunter Miller (Freehold Borough) (MD 14-1)

Middletown South 51, Freehold Township 16

106 Joseph Veniskey (Middletown South) over Unknown (For.) 113 Zachary Veniskey (Middletown South) over Unknown (For.) 120 Hudson Bernabeo (Middletown South) over Jared Singer (Freehold Township) (Fall 4:18) 126 Alexander Grant (Freehold Township) over Declan Connolly (Middletown South) (Dec 5-2) 132 Jack Zaleski (Middletown South) over Ferdinando Maiello III (Freehold Township) (Fall 0:20) 138 Matthew Caccamo (Middletown South) over Micah Spero (Freehold Township) (Fall 5:26) 144 Alec Holland (Middletown South) over Liam Flanigan (Freehold Township) (Dec 7-5) 150 Michael Simoniello (Middletown South) over Tyler Muranelli (Freehold Township) (Dec 7-6) 157 Jonathan Dogas (Middletown South) over Kyle Arnone (Freehold Township) (Dec 9-5) 165 David Hussey (Middletown South) over Florencio Alvarado (Freehold Township) (Fall 0:36) 175 Sebastian Andujar (Freehold Township) over Kyle Smith (Middletown South) (Dec 7-1) 190 Aidan Harrington (Freehold Township) over Christopher Taddeo (Middletown South) (Fall 5:08) 215 Nicholas Benjamino (Freehold Township) over Landon Penta (Middletown South) (MD 15-4) 285 Thomas Whyte (Middletown South) over Ethan Kaufman (Freehold Township) (Fall 0:59)

Class A South

Southern 51, Brick Memorial 19

144: Hayden Hochstrasser (S) d. Brody Elk, 9-2

150: Matt Henrich (S) p. Mason Pirnik, 1:33

157: Nick Bennet (S) p. Max Wright, 2:58

165: Cole Velardi (S) p. Josh James, 1:02

175: Mitch Bivona (S) d. Trey Tallmadge, 4-0

190: Harvey Ludington (BM) by forfeit

215: Riley O'Boyle (S) p. Ben Szuba, 4:30

285: Anthony Evangelista (S) md. Jordan Lizardi, 8-0

106: Michael Napolitano (BM) p. Anthony Mason, 0:34

113: Gavin Martin (BM) d. Sam Pari, 7-1

120: Atilla Vigilante (S) tf. Ryan Henderson, 3:25 (15-0)

126: Scottie Sari (S) p. Logan Cromen, 1:07

132: Conor Collins (S) by forfeit

138: Anthony Santaniello (BM) md. Wyatt Stout, 10-0

Brick 42, Toms River East 33

*Toms River East was deducted two team points, one for turning down singlet and one for a wristband*

106 Shane Sickler (Toms River East H.S.) over Elizabeth Avila (Brick Township) (Fall 0:21) 113 Chelsea Bautista (Brick Township) over Eleina Tindall (Toms River East H.S.) (Fall 1:40) 120 Tyler Singer (Toms River East H.S.) over Patrick Shave (Brick Township) (Fall 0:48) 126 Jaton Wellington (Toms River East H.S.) over Unknown (For.) 132 Eddie Acevedo (Brick Township) over Trevor Grosso (Toms River East H.S.) (Fall 3:46) 138 Richie Kulessa (Toms River East H.S.) over Joseph Leskowski (Brick Township) (Dec 10-4) 144 Andrew Sherry (Brick Township) over Lester Cook (Toms River East H.S.) (Fall 2:19) 150 Kuba Jagoda (Brick Township) over Jose Rodriguez (Toms River East H.S.) (Fall 2:25) 157 Nicholas Delorenzo (Toms River East H.S.) over Ian Mallon (Brick Township) (TF 16-1 2:45) 165 Joshua Candelaria (Brick Township) over Yael Carpinteyro (Toms River East H.S.) (Fall 4:47) 175 Travis Trempy (Brick Township) over Jason Rivera (Toms River East H.S.) (Fall 2:29) 190 Terrence Thomas (Toms River East H.S.) over Francesco Bevacqua (Brick Township) (Fall 3:20) 215 Anastasios Erbaturakis (Toms River East H.S.) over William Walsh (Brick Township) (Dec 2-1) 285 Anthony Goncalves (Brick Township) over William Van Wyck (Toms River East H.S.) (Fall 5:08)

Toms River South at Jackson Memorial, 6 p.m.

Class B North

Colts Neck 42, Ocean 28

285 Joaquin Aguilar (Colts Neck) over Abimael Andre (Ocean Township) (Fall 5:14) 106 Ethan Michaels (Colts Neck) over Justin Penta (Ocean Township) (Dec 4-0) 113 Nate Fazio (Ocean Township) over Alexis Yale (Colts Neck) (MD 13-5) 120 Blake Robinovitz (Colts Neck) over Chaunci Jones (Ocean Township) (Fall 2:40) 126 Steven Perez (Ocean Township) over Michael Borao (Colts Neck) (Fall 3:19) 132 Michael Volek (Ocean Township) over Christian Cleary (Colts Neck) (Fall 5:48) 138 Noah Bard (Ocean Township) over Matthew Anderson (Colts Neck) (SV-1 8-6) 144 James Farina (Ocean Township) over Tyler Russ (Colts Neck) (Dec 5-2) 150 Nicholas Fischer (Colts Neck) over Israel Olea Sarabio (Ocean Township) (Fall 3:25) 157 Brody Kaplan (Colts Neck) over Josh Calixte (Ocean Township) (Dec 4-0) 165 Michael Poniros (Ocean Township) over Unknown (For.) 175 Dean Natale (Colts Neck) over Chrisler Luc (Ocean Township) (Fall 1:36) 190 Joe Layton (Colts Neck) over Reuven Israeli (Ocean Township) (Fall 1:35) 215 Amir Shakhnavazov (Colts Neck) over Ahmed Elmenoufi (Ocean Township) (Fall 1:25)

Red Bank 58, Matawan 15

106 Melvin Lopez-Castro (Red Bank Regional) over Unknown (For.) 113 Kevin Ruland (Red Bank Regional) over Richard Gomez (Matawan Reg) (Dec 8-4) 120 Alexander Liss (Matawan Reg) over Dominick Sena (Red Bank Regional) (Dec 2-1) 126 Lawrence Liss (Matawan Reg) over John Galligan (Red Bank Regional) (Fall 0:00) 132 Jason Huss (Red Bank Regional) over Ryan Liou (Matawan Reg) (Fall 0:00) 138 Christopher Principe (Red Bank Regional) over Mason Romeu (Matawan Reg) (MD 10-2) 144 Eric Romero-Lopez (Red Bank Regional) over Mark Wicinski (Matawan Reg) (Dec 10-8) 150 Gavin Lisko (Red Bank Regional) over Antonio Bruno (Matawan Reg) (Fall 0:00) 157 John McManus (Red Bank Regional) over Erik Martinez (Matawan Reg) (Fall 0:00) 165 Brandon Ahr (Red Bank Regional) over Unknown (For.) 175 Eladio Ordaz Hernandez (Red Bank Regional) over Tyheed Richardson (Matawan Reg) (Fall 0:00) 190 Tyler Palumbo (Red Bank Regional) over Lance Santos (Matawan Reg) (Fall 0:00) 215 Evan Eckerstrom (Red Bank Regional) over Seif Wahby (Matawan Reg) (Fall 0:00) 285 Mohammad Targali (Matawan Reg) over Unknown (For.)

Manasquan at Neptune, 5:30 p.m.

Class B Central

Shore 36, Point Beach 28

150 Ty Koch (Shore Regional) over Connor Loughran (Point Pleasant Beach Hs) (TF 20-4 4:00) 157 Joe Beley (Point Pleasant Beach Hs) over Caleb Rushin (Shore Regional) (Fall 2:43) 165 Lucas White (Shore Regional) over Sam Yedman (Point Pleasant Beach Hs) (MD 14-5) 175 Jack Stetter (Shore Regional) over Erick Sanchez (Point Pleasant Beach Hs) (Fall 1:31) 190 Thomas Schulter (Point Pleasant Beach Hs) over Corey Norton (Shore Regional) (MD 8-0) 215 Bashaar Ismail (Shore Regional) over Dylan Kacmarsky (Point Pleasant Beach Hs) (Fall 0:43) 285 Xavier Moro (Shore Regional) over Rob Dey (Point Pleasant Beach Hs) (Dec 2-0) 106 Trevor Doremus (Shore Regional) over Gavin McLoughlin (Point Pleasant Beach Hs) (Dec 4-3) 113 Aidan Loughran (Point Pleasant Beach Hs) over Luke Chrysanthopoulos (Shore Regional) (Fall 1:17) 120 Luke DeBenedett (Point Pleasant Beach Hs) over Hunter Katz (Shore Regional) (Dec 3-0) 126 PJ Niethe (Point Pleasant Beach Hs) over Antonio Scalise (Shore Regional) (Fall 3:10) 132 Domenic Demarzo (Shore Regional) over Collin Hutton (Point Pleasant Beach Hs) (Fall 0:56) 138 Jude Bowers (Point Pleasant Beach Hs) over Aidan O`Connell (Shore Regional) (Dec 3-0) 144 Domenic Sciarappa (Shore Regional) over Joshua Golda (Point Pleasant Beach Hs) (Dec 3-1)

Class B South

Point Boro 63, Pinelands 11

*Pinelands was deducted one team point*

106 Joseph DeAngelo (Point Pleasant Boro) over Unknown (For.) 113 West Matta (Point Pleasant Boro) over Joseph Wainen (Pinelands Regional) (Fall 1:50) 120 Frankie Burgio (Point Pleasant Boro) over Trevor Barchetto (Pinelands Regional) (Fall 0:36) 126 Jared Drewes (Point Pleasant Boro) over Paul Renzulli (Pinelands Regional) (Fall 5:31) 132 Garrett Weiland (Point Pleasant Boro) over Josiah Hart (Pinelands Regional) (Dec 6-5) 138 Nate Fletcher (Point Pleasant Boro) over Mason Livio (Pinelands Regional) (Dec 3-1) 144 Sam Scaturro (Point Pleasant Boro) over Jake Greenberg (Pinelands Regional) (Fall 3:13) 150 Nick Sheridan (Pinelands Regional) over Jacob Messano (Point Pleasant Boro) (Fall 0:24) 157 Jack Thompson (Point Pleasant Boro) over Shane Gordon (Pinelands Regional) (Fall 2:55) 165 Tyler Criscuolo (Point Pleasant Boro) over Unknown (For.) 175 Gavin Wagner (Pinelands Regional) over Brett Leschinski (Point Pleasant Boro) (Fall 5:15) 190 Tanner Hynes (Point Pleasant Boro) over Unknown (For.) 215 Declan Pratt (Point Pleasant Boro) over Anthony Aguanno (Pinelands Regional) (Dec 9-4) 285 Chris Disbrow (Point Pleasant Boro) over Unknown (For.)

Lakewood 46, Barnegat 30

190 Ryan O`Cone (Barnegat) over Xavion Moore (Lakewood) (Fall 1:35) 215 Frank Romero (Lakewood) over Connor Pappas (Barnegat) (Fall 3:10) 285 David Dominguez (Lakewood) over Gerardo Vindel Murillo (Barnegat) (Dec 2-0) 106 Blake Burkle (Barnegat) over Unknown (For.) 113 Edgar Flores Chacon (Lakewood) over John Giblock (Barnegat) (Fall 5:02) 120 Logan Ryan (Barnegat) over Filiberto Rodriguez (Lakewood) (Fall 1:03) 126 Saul Marin (Lakewood) over Trey DeMeo (Barnegat) (Fall 0:32) 132 Gianni Marfia (Barnegat) over Uriel Santillan (Lakewood) (Fall 0:36) 138 Joshua Colon (Lakewood) over Aiden O`Halloran (Barnegat) (MD 14-5) 144 Ismael Montes (Lakewood) over Miguel Sendecky (Barnegat) (Fall 1:56) 150 Edgar Silva (Lakewood) over Anthony Ryan (Barnegat) (Dec 11-10) 157 Edwin Ortiz (Lakewood) over Unknown (DQ) 165 Bryan Aguilar (Barnegat) over Unknown (For.) 175 Daniel Jimenez (Lakewood) over McGregor Davis (Barnegat) (Fall 3:20)

Donovan Catholic at Jackson Liberty, 6 p.m.

Nondivisional

Monmouth 60, Keyport 21

138 Kyle Carballo (Monmouth Reg) over Dan Metrick (Keyport/Henry Hudson) (Fall 4:28) 144 Steve Breen (Keyport/Henry Hudson) over Esai Destinoble (Monmouth Reg) (Fall 4:50) 150 Devon Yeboah (Monmouth Reg) over Justin Fernandez (Keyport/Henry Hudson) (Fall 3:37) 157 Chris Prevost (Keyport/Henry Hudson) over Jonathan Aderton (Monmouth Reg) (Dec 16-10) 165 Max Fredricks (Keyport/Henry Hudson) over Jack Ramsey (Monmouth Reg) (Fall 1:33) 175 Angelo Incorvaia (Monmouth Reg) over Unknown (For.) 190 Joseph Camilleri (Monmouth Reg) over Matt Metrick (Keyport/Henry Hudson) (Fall 1:56) 215 Hunter O Donnell (Keyport/Henry Hudson) over Diego Rosas-Azcatl (Monmouth Reg) (Fall 0:30) 285 Jonathan Diaz (Monmouth Reg) over Unknown (For.) 106 Giovanni Carballo (Monmouth Reg) over Unknown (For.) 113 Ricky Cruz (Monmouth Reg) over Unknown (For.) 120 Ryan Walsh (Monmouth Reg) over Unknown (For.) 126 Jaiden Sheilds (Monmouth Reg) over Unknown (For.) 132 Ian Neill (Monmouth Reg) over Unknown (For.)

Raritan 41, Long Branch 24

106 Joshua Renna (Long Branch) over Nicholas Sheldrick (Raritan) (Dec 5-4) 113 Aidan Davis (Raritan) over Ryan Beharry (Long Branch) (Dec 3-1) 120 James Renna (Long Branch) over Matt Erven (Raritan) (Dec 9-2) 126 Ryan Mansueto (Raritan) over Matthew Munson (Long Branch) (Fall 3:05) 132 Alexander Delaurier (Raritan) over Aiden McVey (Long Branch) (Fall 1:24) 138 Zach Reilley (Raritan) over Anthony Secaida Cruz (Long Branch) (Fall 0:21) 144 Braden Kmak (Raritan) over Daniel Ramirez (Long Branch) (Fall 2:52) 150 Logan Acevedo (Raritan) over Devon Smith (Long Branch) (MD 8-0) 157 Logan Smith (Long Branch) over Jack Devaney (Raritan) (Fall 3:19) 165 Robert Mulligan (Raritan) over Cristian Cunalata (Long Branch) (Fall 1:03) 175 Tornick Kajaia (Long Branch) over Stephen Moser (Raritan) (Dec 9-2) 190 Kieran Falzon (Raritan) over Matheus Marco Santana (Long Branch) (MD 15-3) 215 Tyler Taylor (Long Branch) over Riyan Bhutto (Raritan) (Dec 5-2) 285 Justin Sunnerville (Long Branch) over Unknown (For.)

Nonconference

Lacey 49, Egg Harbor 15

106 Brendan Schuler (Lacey Township) over Unknown (For.) 113 Tyler Thomas (Egg Harbor) over Aidan Flynn (Lacey Township) (Dec 4-2) 120 Xavier Fedeli (Egg Harbor) over Ralphael Garcia (Lacey Township) (Dec 8-3) 126 John Downs (Lacey Township) over peter steed (Egg Harbor) (Fall 1:38) 132 Aidan Ott (Lacey Township) over matthew Dugan (Egg Harbor) (Fall 4:41) 138 Tyler French (Lacey Township) over Unknown (For.) 144 Matt Gauthier (Lacey Township) over Vincent Faldetta (Egg Harbor) (Dec 6-3) 150 Faldetta Nick (Egg Harbor) over Aidan White (Lacey Township) (Dec 7-0) 157 Calvin Johnson (Egg Harbor) over Andrew McLeod (Lacey Township) (Dec 3-2) 165 Jayden Martins (Lacey Township) over Unknown (For.) 175 Luciano Ferranti (Lacey Township) over Micah Bird (Egg Harbor) (MD 16-5) 190 Aiden Seratore (Egg Harbor) over David Alvarez (Lacey Township) (Dec 5-4) 215 Matt Coon (Lacey Township) over Unknown (For.) 285 Brody Sager (Lacey Township) over Kaiden Valera (Egg Harbor) (Fall 0:42)

Don Bosco Prep 39, Rumson-Fair Haven 36

138 Cole Pangborn (Rumson-Fair Haven Regional) over Matt Robertelli (Don Bosco Prep School) (Fall 3:13) 144 Evan Ridgway (Rumson-Fair Haven Regional) over Logan Garcia (Don Bosco Prep School) (Fall 1:34) 150 Ben Garcia (Don Bosco Prep School) over Christian Cady (Rumson-Fair Haven Regional) (Fall 2:56) 157 Gustavo Alarcon (Don Bosco Prep School) over Shane Sullivan (Rumson-Fair Haven Regional) (Fall 0:59) 165 Michael Fuccilli (Don Bosco Prep School) over Jacob Tobias (Rumson-Fair Haven Regional) (Fall 2:39) 175 Nevin Mattessich (Don Bosco Prep School) over Luke Dougherty (Rumson-Fair Haven Regional) (Fall 0:33) 190 Dante DeLuca (Don Bosco Prep School) over Conor Delaney (Rumson-Fair Haven Regional) (Dec 7-4) 215 Hudson Skove (Rumson-Fair Haven Regional) over Robert Ekins (Don Bosco Prep School) (Fall 5:14) 285 Matthew Smith (Rumson-Fair Haven Regional) over Andrew Lynch (Don Bosco Prep School) (Fall 3:12) 106 Joaquin DuQue (Rumson-Fair Haven Regional) over Unknown (For.) 113 Jack Lorper (Don Bosco Prep School) over Eamon Fry (Rumson-Fair Haven Regional) (Dec 5-1) 120 Santino Rodriguez (Don Bosco Prep School) over Andrew Newell (Rumson-Fair Haven Regional) (Fall 1:04) 126 Marco Alarcon (Don Bosco Prep School) over Julian DuQue (Rumson-Fair Haven Regional) (Dec 12-6) 132 Walker Skove (Rumson-Fair Haven Regional) over Unknown (For.)

