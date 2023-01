Get our free mobile app

TUESDAY, JAN. 3

Class A Central

St. John Vianney 52, Wall 21

*SJV was deducted one team point for a wrestler not wearing his head gear to the mat*

175 Ryan Cawley (Saint John Vianney) over Unknown (For.) 190 Jake Mandarino (Saint John Vianney) over Unknown (For.) 215 Michael Foley (Saint John Vianney) over Unknown (For.) 285 Ryan Buchanan (Saint John Vianney) over Unknown (For.) 106 Matthew Gould (Saint John Vianney) over Michael DiBiase (Wall Hs) (Dec 7-5) 113 Omar Carrillo (Wall Hs) over Ryan Kearney (Saint John Vianney) (Dec 9-4) 120 Anthony Knox (Saint John Vianney) over Unknown (For.) 126 Ben Waitzel (Wall Hs) over Liam Steiner (Saint John Vianney) (Fall 3:30) 132 Dominick Interrante (Wall Hs) over Christopher Pohl (Saint John Vianney) (Fall 1:11) 138 Nicholas Vetrano (Wall Hs) over Abraham Adu-Amoako (Saint John Vianney) (Fall 0:11) 144 John Saraiva (Saint John Vianney) over Erik Donahue (Wall Hs) (TF 20-5 3:49) 150 Cole Stangle (Saint John Vianney) over Damian Collazo (Wall Hs) (Fall 0:43) 157 Kevin McBride (Saint John Vianney) over Will Kinsella (Wall Hs) (MD 11-2) 165 Jasiah Queen (Saint John Vianney) over Jeyden Solano (Wall Hs) (TF 19-2 1:31)

Class A South

Central 45, Toms River North 30

144 Ayden Delaney (Central Regional) over Dominic Capra (Toms River North) (Fall 1:11) 150 Tristan Pedre (Toms River North) over Stefano Babino (Central Regional) (Dec 10-5) 157 Ethan Kuch (Central Regional) over Unknown (For.) 165 Jeriel Sanchez (Toms River North) over Donovan Stesner (Central Regional) (Fall 4:29) 175 Mark Gustelia (Toms River North) over Isaias Perez (Central Regional) (Dec 7-3) 190 Angel Perez (Toms River North) over Martin Varela (Central Regional) (Fall 2:48) 215 Cosmo Zaccaro (Central Regional) over Anthony Mastrangelli (Toms River North) (Fall 0:31) 285 Cole Ganska (Toms River North) over Tyler Alexander (Central Regional) (Fall 0:43) 106 Aiden O`Brien (Central Regional) over Canio Symons (Toms River North) (Fall 1:40) 113 Mason Lugo (Central Regional) over Unknown (For.) 120 Matix Baxter (Central Regional) over Colton Olivier (Toms River North) (Fall 0:53) 126 Jake Laskowski (Central Regional) over Luke Meehan (Toms River North) (Fall 1:30) 132 Nicolas Straniero (Central Regional) over Matt Stankowitz (Toms River North) (Dec 3-1) 138 Joe Dolci (Toms River North) over Nicholas Condello (Central Regional) (Fall 3:00)

Nondivisional

Holmdel 52, Manchester 27

165 Jack Cleary (Holmdel) over Alexandra Spear (Manchester Township) (Fall 0:18) 175 Alexander Reyes (Holmdel) over Dante Mortellite (Manchester Township) (Fall 1:01) 190 John Steele (Holmdel) over Jacob Jonas (Manchester Township) (Fall 1:12) 215 Marc Dietz (Holmdel) over Unknown (For.) 285 Michael Justo Bautista (Manchester Township) over Hamsa Elmesei (Holmdel) (Fall 1:58) 106 Rowen Blackmore (Holmdel) over Manuel Amoyan (Manchester Township) (Fall 2:42) 113 Daniel Bryant (Manchester Township) over Ameer Taha (Holmdel) (Fall 1:15) 120 Andrew Perez (Manchester Township) over Luke Podesta (Holmdel) (Fall 4:27) 126 Neil Mathur (Holmdel) over Unknown (For.) 132 Austin Mitrosky (Manchester Township) over William Greiner (Holmdel) (Fall 1:25) 138 Maxwell Anderson (Manchester Township) over Shahood Khan (Holmdel) (Dec 9-5) 144 Airan Fernandez (Holmdel) over Dominick Minneci (Manchester Township) (Fall 1:13) 150 Alexander Todisco (Holmdel) over Jaden Figueroa (Manchester Township) (MD 13-0) 157 Asher Martinez (Holmdel) over Scott Buccine (Manchester Township) (Fall 3:06)

Nonconference

Lakewood 64, West Windsor-Plainsboro South 12

144 Edgar Silva (Lakewood) over Jordan Blaise (West Windsor-Plainsboro South) (Fall 1:30) 150 Marcos Flores (Lakewood) over Idris Nalwala (West Windsor-Plainsboro South) (Fall 3:00) 157 Darwin Cifuentes (West Windsor-Plainsboro South) over Cesar Gallegos (Lakewood) (Fall 1:40) 165 Edwin Ortiz (Lakewood) over Jeffrin John (West Windsor-Plainsboro South) (Fall 1:10) 175 Daniel Jimenez (Lakewood) over Nayan Yadav (West Windsor-Plainsboro South) (Fall 3:00) 190 Xavion Moore (Lakewood) over Shyam Kumar (West Windsor-Plainsboro South) (Fall 1:07) 215 Frank Romero (Lakewood) over Jason George (West Windsor-Plainsboro South) (Fall 2:30) 285 David Dominguez (Lakewood) over Unknown (For.) 106 Double Forfeit 113 Marlen Castillo (Lakewood) over Syed Arif (West Windsor-Plainsboro South) (Fall 3:06) 120 Edgar Flores Chacon (Lakewood) over Pratham Satti (West Windsor-Plainsboro South) (Fall 0:36) 126 Colin Cote (West Windsor-Plainsboro South) over Saul Marin (Lakewood) (Fall 1:58) 132 Jose Oliveras (Lakewood) over Seiji Yoshihira (West Windsor-Plainsboro South) (Fall 0:22) 138 Joshua Colon (Lakewood) over Christian Tardieu (West Windsor-Plainsboro South) (MD 14-5)

