MONDAY, JAN. 9

Nondivisional

Asbury Park 48, Monmouth 33

150 Jamesly Cagilus (Asbury Park) over Devon Yeboah (Monmouth Reg) (Fall 0:41) 157 Dacarri Diaz (Asbury Park) over Jonathan Aderton (Monmouth Reg) (Fall 0:18) 165 Jack Ramsey (Monmouth Reg) over Elliott Delgado (Asbury Park) (Fall 1:08) 175 Ricardo Mezquititla-Garcia (Asbury Park) over Omar Romero (Monmouth Reg) (Fall 3:23) 190 Joseph Camilleri (Monmouth Reg) over Juan Villanueva (Asbury Park) (Fall 0:44) 215 Iquann Crawford (Asbury Park) over Diego Rosas-Azcatl (Monmouth Reg) (Fall 0:12) 285 Yazzir Johnson (Asbury Park) over Jonathan Diaz (Monmouth Reg) (Fall 0:56) 106 Amando Herrera (Asbury Park) over Giovanni Carballo (Monmouth Reg) (Fall 1:55) 113 Matteo Meleleo (Monmouth Reg) over Unknown (For.) 120 Ryan Walsh (Monmouth Reg) over John Lavarin (Asbury Park) (Dec 8-2) 126 Matelson Louisius (Asbury Park) over Jake Vigil (Monmouth Reg) (Fall 0:31) 132 Ian Neill (Monmouth Reg) over Brandon Ramos (Asbury Park) (Fall 4:35) 138 Kyle Carballo (Monmouth Reg) over Ahmon Gray (Asbury Park) (Fall 1:21) 144 Luckenson Altidor (Asbury Park) over Esai Destinoble (Monmouth Reg) (Fall 1:23)

Monmouth 64, St. Rose 15

106 Giovanni Carballo (Monmouth Reg) over Unknown (For.) 113 Matteo Meleleo (Monmouth Reg) over Unknown (For.) 120 Jake Vigil (Monmouth Reg) over Unknown (For.) 126 Ryan Walsh (Monmouth Reg) over Unknown (For.) 132 Ian Neill (Monmouth Reg) over Unknown (For.) 138 Kyle Carballo (Monmouth Reg) over Unknown (MD 19-5) 144 Jake Blomquist (St. Rose) over Esai Destinoble (Monmouth Reg) (Dec 9-5) 150 Joe DeLorme (St. Rose) over Devon Yeboah (Monmouth Reg) (Fall 2:47) 157 Liam Curran (St. Rose) over Jonathan Aderton (Monmouth Reg) (Fall 3:54) 165 Jack Ramsey (Monmouth Reg) over Justin Reyes (St. Rose) (Fall 0:43) 175 Omar Romero (Monmouth Reg) over Unknown (For.) 190 Joseph Camilleri (Monmouth Reg) over Unknown (For.) 215 Diego Rosas-Azcatl (Monmouth Reg) over Unknown (For.) 285 Jonathan Diaz (Monmouth Reg) over Unknown (For.)

Keansburg 36, Lakewood 35

157 Shawn Retta (Keansburg) over Marcos Flores (Lakewood) (Dec 3-2) 165 William Huhn (Keansburg) over Edwin Ortiz (Lakewood) (Fall 1:34) 175 Riely Jankowski (Keansburg) over Daniel Jimenez (Lakewood) (Fall 5:10) 190 Xavion Moore (Lakewood) over Jayden Johnson (Keansburg) (Fall 1:32) 215 Frank Romero (Lakewood) over Darren Deangelo (Keansburg) (Fall 5:27) 285 Michael Menture (Keansburg) over David Dominguez (Lakewood) (Dec 9-5) 106 Nicholas Pisano (Keansburg) over Litzy Argueta (Lakewood) (Fall 5:59) 113 Gavin Blozen (Keansburg) over Marlen Castillo (Lakewood) (Dec 3-2) 120 Michael Burke (Keansburg) over Edgar Flores Chacon (Lakewood) (Dec 12-6) 126 Saul Marin (Lakewood) over Divine Hare (Keansburg) (TF 24-9 0:00) 132 Uriel Santillan (Lakewood) over Bryar Gilliland (Keansburg) (Fall 4:56) 138 Daniel Slover (Keansburg) over Jose Oliveras (Lakewood) (Fall 3:11) 144 Joshua Colon (Lakewood) over Zion Cooper (Keansburg) (Fall 3:37) 150 Edgar Silva (Lakewood) over Ian Mendez (Keansburg) (Fall 3:20)

