NJSIAA Central Region - At East Brunswick Churchill Junior High School

Sunday, Feb. 19

Brackets on TrackWrestling

Top Seeds

100: Litzy Argueta (Lakewood)

107: Kylie Gudeiwtz (Howell)

114: Ava Rose (Princeton)

120: Sophia Santorelli (Freehold Township)

126: Olivia Ziobro (Manalapan)

132: Rosabell Kearns (Freehold Township)

138: Kamila Bieszczad (Jackson Memorial)

145: Thea Rowland (Middletown South)

152: Danielle Forlenza (Freehold Township)

165: Jade Huerta (Brick)

185: Aurora Gardner (Old Bridge)

235: Shellith Collins (Ewing)

NJSIAA South Region - At Williamstown

Brackets on TrackWrestling

Top Seeds

100: Kloi Tighe (Gloucester City)

107: Emma Coesfeld (Delsea)

114: Olivia Guy (Ocean City)

120: Jackelin Ramos Oviedo (Mainland)

126: Shea Aretz (Buena)

132: Olvia Palmer (Timber Creek)

138: Jayla Hahn (Southern)

145: Jaden Bennett (West Deptford)

152: Abbigale Dudley (Rancocas Valley)

165: Ari Tyson (Cherry Hill West)

185: Shaelie Young (Gateway/Woodbury)

235: Brea Heil (Kingsway)