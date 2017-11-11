Cash-strapped Lakewood schools hire another lawyer to defend $600K attorney
LAKEWOOD — An Ocean County school district under fire for hiring a $600,000 attorney has turned around and hired another lawyer. His job? Defend the other attorney's $600,000 contract.
The hiring of the new attorney is sure to add to Lakewood's already bloated legal budget, even after taxpayers were asked to bail out a district that was struggling to keep teachers on the payroll.
:: SCROLL DOWN to find out how much YOUR school district spent ::
The Lakewood Board of Education in September approved hiring an attorney from Greenberg, Dauber, Epstein & Tucker at $400 per hour. Associates from the firm will be paid $275 an hour while paralegals will bill at $100, the Asbury Park Press reported this week.
The new legal team was hired to defend the district's decision to spend $600,000 on the hiring of Michael I. Inzulbuch.
The state Attorney General's Office in August demanded that the district explain how Inzulbuch's hiring was lawful.
A New Jersey 101.5 analysis of spending by K-12 public school districts finds that Lakewood spends the highest percentage of its budget on legal bills.
While Lakewood has been spending big on attorneys and legal settlements, it has been having trouble trying to pay for the education of its students.
In May, the state gave Lakewood $8.5 million to avoid teacher layoffs that would have resulted in laying off 106 teachers, which would have required class sizes of 50 students. Before the state bailout — which other districts did not receive — Lakewood school officials considered asking the municipal government to transfer $15 million of the township surplus to the schools.
The state investigation into the legal contract was prompted by a complaint against the district by the Education Law Center — a firm that has sued the state to ensure increased funding for poverty-stricken districts. The complaint notes that Lakewood is paying Inzulbuch monthly, irrespective of any work he does. Inzulbuch's firm does not submit itemized invoices for work before he is paid. He also gets $29,000 in family health benefits paid by the district.
The Asbury Park Press reported this summer that Inzulbuch was behind at least 80 lawsuits filed by families seeking to place their children in special education facilities. Lakewood has one of the highest special-education tuition costs in the state.
District officials, including the state-appointed monitor, defended the hiring of Inzulbuch by saying it would be smarter to have him working for them instead of against them.
$1.5M in legal bills
Lakewood last year spent $1.5 million on legal bills, or $113 per student. The state median for per-pupil legal spending by K-12 districts was $35, according to state Department of Education data.
In Ocean County, only Long Beach Island spent more pupil — $203. But that district's statistic is driven by its small student population; its legal costs amounted to $62,100 for the year. Lakewood, however, spent 0.9 percent of its budget on legal bills — the highest share in the county as well as for any public K-12 district in the state.
Lakewood's legal spending has been a constant annual expense for some time. Two years ago, the district was spending even more, about $139 per pupil on legal bills.
School district legal spending
Find your district below to see how much it spent on legal bills last year. The list is divided by counties and then sorted by percentage of the budget that was spent on legal services, ranked from highest to lowest.
|COUNTY
|DISTRICT
|Per-pupil
|Percent
|ATLANTIC
|ATLANTIC COMMUNITY CHARTE
|$173
|1.3%
|ATLANTIC
|MULLICA TWP
|$78
|0.6%
|ATLANTIC
|INTERNATIONAL ACAD OF ATL
|$60
|0.6%
|ATLANTIC
|ATLANTIC CITY
|$97
|0.5%
|ATLANTIC
|LINWOOD CITY
|$62
|0.4%
|ATLANTIC
|PORT REPUBLIC CITY
|$57
|0.4%
|ATLANTIC
|MARGATE CITY
|$70
|0.3%
|ATLANTIC
|PLEASANTVILLE CITY
|$55
|0.3%
|ATLANTIC
|VENTNOR CITY
|$54
|0.3%
|ATLANTIC
|ESTELL MANOR CITY
|$52
|0.3%
|ATLANTIC
|FOLSOM BORO
|$50
|0.3%
|ATLANTIC
|NORTHFIELD CITY
|$50
|0.3%
|ATLANTIC
|MAINLAND REGIONAL
|$49
|0.3%
|ATLANTIC
|WEYMOUTH TWP
|$43
|0.3%
|ATLANTIC
|HAMMONTON TOWN
|$33
|0.3%
|ATLANTIC
|ATLANTIC CO SPECIAL SERV
|$104
|0.2%
|ATLANTIC
|BRIGANTINE CITY
|$46
|0.2%
|ATLANTIC
|BUENA REGIONAL
|$38
|0.2%
|ATLANTIC
|SOMERS POINT CITY
|$35
|0.2%
|ATLANTIC
|EGG HARBOR TWP
|$34
|0.2%
|ATLANTIC
|GREATER EGG HARBOR REG
|$28
|0.2%
|ATLANTIC
|ATLANTIC CO VOCATIONAL
|$25
|0.2%
|ATLANTIC
|HAMILTON TWP
|$22
|0.2%
|ATLANTIC
|ABSECON CITY
|$17
|0.1%
|ATLANTIC
|GALLOWAY TWP
|$10
|0.1%
|ATLANTIC
|EGG HARBOR CITY
|$9
|0.1%
|ATLANTIC
|CHARTERTECH HIGH SCHOOL
|0.0%
|BERGEN
|ENGLEWOOD ON THE PALISADE
|$259
|2.0%
|BERGEN
|ENGLEWOOD CLIFFS BORO
|$155
|0.8%
|BERGEN
|LITTLE FERRY BORO
|$103
|0.8%
|BERGEN
|NORTH ARLINGTON BORO
|$87
|0.7%
|BERGEN
|OLD TAPPAN BORO
|$97
|0.6%
|BERGEN
|BOGOTA BORO
|$87
|0.6%
|BERGEN
|TEANECK COMMUNITY CHARTER
|$78
|0.6%
|BERGEN
|ORADELL BORO
|$77
|0.6%
|BERGEN
|BERGEN COUNTY VOCATIONAL
|$126
|0.5%
|BERGEN
|ALLENDALE BORO
|$88
|0.5%
|BERGEN
|ENGLEWOOD CITY
|$72
|0.4%
|BERGEN
|ROCHELLE PARK TWP
|$61
|0.4%
|BERGEN
|NORWOOD BORO
|$60
|0.4%
|BERGEN
|LYNDHURST TWP
|$58
|0.4%
|BERGEN
|PALISADES PARK
|$54
|0.4%
|BERGEN
|ELMWOOD PARK
|$48
|0.4%
|BERGEN
|EDGEWATER BORO
|$43
|0.4%
|BERGEN
|BERGEN CO SPECIAL SERVICE
|$275
|0.3%
|BERGEN
|PARK RIDGE BORO
|$64
|0.3%
|BERGEN
|TEANECK TWP
|$62
|0.3%
|BERGEN
|RAMAPO-INDIAN HILL REG
|$62
|0.3%
|BERGEN
|HAWORTH BORO
|$60
|0.3%
|BERGEN
|WALDWICK BORO
|$57
|0.3%
|BERGEN
|NORTHERN HIGHLANDS REG
|$57
|0.3%
|BERGEN
|EAST RUTHERFORD BORO
|$56
|0.3%
|BERGEN
|CARLSTADT BORO
|$54
|0.3%
|BERGEN
|OAKLAND BORO
|$54
|0.3%
|BERGEN
|CARLSTADT-EAST RUTHERFORD
|$54
|0.3%
|BERGEN
|RIDGEFIELD BORO
|$53
|0.3%
|BERGEN
|DEMAREST BORO
|$51
|0.3%
|BERGEN
|NORTHVALE BORO
|$51
|0.3%
|BERGEN
|MOONACHIE BORO
|$49
|0.3%
|BERGEN
|NORTHERN VALLEY REGIONAL
|$48
|0.3%
|BERGEN
|WOOD-RIDGE BORO
|$40
|0.3%
|BERGEN
|HASBROUCK HEIGHTS BORO
|$40
|0.3%
|BERGEN
|LODI BOROUGH
|$40
|0.3%
|BERGEN
|FAIRVIEW BORO
|$34
|0.3%
|BERGEN
|ALPINE BORO
|$62
|0.2%
|BERGEN
|FRANKLIN LAKES BORO
|$48
|0.2%
|BERGEN
|WOODCLIFF LAKE BORO
|$45
|0.2%
|BERGEN
|MAHWAH TWP
|$45
|0.2%
|BERGEN
|WYCKOFF TWP
|$43
|0.2%
|BERGEN
|UPPER SADDLE RIVER BORO
|$41
|0.2%
|BERGEN
|FAIR LAWN BORO
|$39
|0.2%
|BERGEN
|RIVER DELL REGIONAL
|$39
|0.2%
|BERGEN
|TENAFLY BORO
|$38
|0.2%
|BERGEN
|HACKENSACK CITY
|$37
|0.2%
|BERGEN
|WESTWOOD REGIONAL
|$36
|0.2%
|BERGEN
|PASCACK VALLEY REGIONAL
|$36
|0.2%
|BERGEN
|HILLSDALE BORO
|$34
|0.2%
|BERGEN
|MIDLAND PARK BORO
|$34
|0.2%
|BERGEN
|RAMSEY BORO
|$34
|0.2%
|BERGEN
|LEONIA BORO
|$33
|0.2%
|BERGEN
|GARFIELD CITY
|$33
|0.2%
|BERGEN
|FORT LEE BORO
|$32
|0.2%
|BERGEN
|GLEN ROCK BORO
|$31
|0.2%
|BERGEN
|SADDLE BROOK TWP
|$30
|0.2%
|BERGEN
|BERGENFIELD BORO
|$28
|0.2%
|BERGEN
|CLOSTER BORO
|$27
|0.2%
|BERGEN
|NEW MILFORD BORO
|$25
|0.2%
|BERGEN
|HO HO KUS BORO
|$24
|0.2%
|BERGEN
|CLIFFSIDE PARK BORO
|$24
|0.2%
|BERGEN
|MAYWOOD BORO
|$23
|0.2%
|BERGEN
|EMERSON BORO
|$23
|0.2%
|BERGEN
|CRESSKILL BORO
|$22
|0.2%
|BERGEN
|RIVER EDGE BORO
|$21
|0.2%
|BERGEN
|SADDLE RIVER BORO
|$31
|0.1%
|BERGEN
|HARRINGTON PARK BORO
|$26
|0.1%
|BERGEN
|MONTVALE BORO
|$22
|0.1%
|BERGEN
|DUMONT BORO
|$21
|0.1%
|BERGEN
|RIDGEWOOD VILLAGE
|$18
|0.1%
|BERGEN
|RUTHERFORD BORO
|$17
|0.1%
|BERGEN
|PARAMUS BORO
|$16
|0.1%
|BERGEN
|RIVER VALE TWP
|$15
|0.1%
|BERGEN
|RIDGEFIELD PARK TWP
|$10
|0.1%
|BERGEN
|BERGEN ARTS AND SCIENCES
|$9
|0.1%
|BERGEN
|SOUTH HACKENSACK TWP
|$9
|0.0%
|BERGEN
|WALLINGTON BORO
|$1
|0.0%
|BURLINGTON
|BENJAMIN BANNEKER PREPARA
|$83
|0.8%
|BURLINGTON
|WILLINGBORO TWP
|$111
|0.7%
|BURLINGTON
|BEVERLY CITY
|$80
|0.5%
|BURLINGTON
|HAINESPORT TWP
|$64
|0.5%
|BURLINGTON
|MOORESTOWN TWP
|$67
|0.4%
|BURLINGTON
|BURLINGTON CO VOCATIONAL
|$67
|0.4%
|BURLINGTON
|WOODLAND TWP
|$64
|0.4%
|BURLINGTON
|BASS RIVER TWP
|$63
|0.4%
|BURLINGTON
|SOUTHAMPTON TWP
|$61
|0.4%
|BURLINGTON
|EDGEWATER PARK TWP
|$54
|0.4%
|BURLINGTON
|MANSFIELD TWP
|$53
|0.4%
|BURLINGTON
|MEDFORD LAKES BORO
|$45
|0.4%
|BURLINGTON
|BURLINGTON CO SPEC SERV
|$191
|0.3%
|BURLINGTON
|SPRINGFIELD TWP
|$66
|0.3%
|BURLINGTON
|NEW HANOVER TWP
|$66
|0.3%
|BURLINGTON
|TABERNACLE TWP
|$53
|0.3%
|BURLINGTON
|LUMBERTON TWP
|$52
|0.3%
|BURLINGTON
|MOUNT HOLLY TWP
|$46
|0.3%
|BURLINGTON
|BURLINGTON TWP
|$45
|0.3%
|BURLINGTON
|RANCOCAS VALLEY REGIONAL
|$36
|0.3%
|BURLINGTON
|BURLINGTON CITY
|$45
|0.2%
|BURLINGTON
|LENAPE REGIONAL
|$44
|0.2%
|BURLINGTON
|DELANCO TWP
|$40
|0.2%
|BURLINGTON
|EVESHAM TWP
|$30
|0.2%
|BURLINGTON
|MAPLE SHADE TWP
|$27
|0.2%
|BURLINGTON
|RIVERTON
|$26
|0.2%
|BURLINGTON
|SHAMONG TWP
|$26
|0.2%
|BURLINGTON
|CINNAMINSON TWP
|$26
|0.2%
|BURLINGTON
|FLORENCE TWP
|$25
|0.2%
|BURLINGTON
|BORDENTOWN REGIONAL
|$23
|0.2%
|BURLINGTON
|DELRAN TWP
|$22
|0.2%
|BURLINGTON
|RIVERBANK CHARTER SCH OF
|$18
|0.2%
|BURLINGTON
|CHESTERFIELD TWP
|$17
|0.2%
|BURLINGTON
|PEMBERTON TWP
|$25
|0.1%
|BURLINGTON
|NORTH HANOVER TWP
|$22
|0.1%
|BURLINGTON
|MEDFORD TWP
|$19
|0.1%
|BURLINGTON
|PALMYRA BORO
|$19
|0.1%
|BURLINGTON
|MOUNT LAUREL TWP
|$18
|0.1%
|BURLINGTON
|EASTAMPTON TWP
|$17
|0.1%
|BURLINGTON
|RIVERSIDE TWP
|$17
|0.1%
|BURLINGTON
|NORTHERN BURLINGTON REG
|$16
|0.1%
|BURLINGTON
|WESTAMPTON
|$15
|0.1%
|CAMDEN
|CAMDEN PREP
|$908
|6.1%
|CAMDEN
|THE KINGDOM CHARTER SCHOO
|$73
|0.7%
|CAMDEN
|LEAP ACADEMY UNIVERSITY C
|$71
|0.7%
|CAMDEN
|CAMDEN CITY
|$154
|0.6%
|CAMDEN
|MAGNOLIA BORO
|$93
|0.5%
|CAMDEN
|ENVIRONMENT COMMUNITY OPP
|$81
|0.5%
|CAMDEN
|CLEMENTON BORO
|$79
|0.5%
|CAMDEN
|MOUNT EPHRAIM BORO
|$50
|0.5%
|CAMDEN
|PINE HILL BORO
|$64
|0.4%
|CAMDEN
|STERLING HIGH SCHOOL DIST
|$62
|0.4%
|CAMDEN
|MASTERY SCHOOLS OF CAMDE
|$60
|0.4%
|CAMDEN
|EASTERN CAMDEN COUNTY REG
|$59
|0.4%
|CAMDEN
|SOMERDALE BORO
|$55
|0.4%
|CAMDEN
|BERLIN TWP
|$53
|0.4%
|CAMDEN
|CAMDEN COMMUNITY CHARTER
|$51
|0.4%
|CAMDEN
|BROOKLAWN BORO
|$48
|0.4%
|CAMDEN
|GIBBSBORO BORO
|$57
|0.3%
|CAMDEN
|BLACK HORSE PIKE REGIONAL
|$47
|0.3%
|CAMDEN
|HADDONFIELD BORO
|$42
|0.3%
|CAMDEN
|BERLIN BORO
|$40
|0.3%
|CAMDEN
|HADDON HEIGHTS BORO
|$38
|0.3%
|CAMDEN
|OAKLYN BORO
|$38
|0.3%
|CAMDEN
|RUNNEMEDE BORO
|$35
|0.3%
|CAMDEN
|BELLMAWR BORO
|$29
|0.3%
|CAMDEN
|WINSLOW TWP
|$41
|0.2%
|CAMDEN
|WATERFORD TWP
|$36
|0.2%
|CAMDEN
|GLOUCESTER CITY
|$36
|0.2%
|CAMDEN
|WOODLYNNE BORO
|$33
|0.2%
|CAMDEN
|HADDON TWP
|$29
|0.2%
|CAMDEN
|COLLINGSWOOD BORO
|$28
|0.2%
|CAMDEN
|MERCHANTVILLE BORO
|$27
|0.2%
|CAMDEN
|PENNSAUKEN TWP
|$27
|0.2%
|CAMDEN
|FREEDOM PREP CHARTER SCHO
|$25
|0.2%
|CAMDEN
|CAMDEN'S PROMISE CHARTER
|$24
|0.2%
|CAMDEN
|BARRINGTON BORO
|$23
|0.2%
|CAMDEN
|CHERRY HILL TWP
|$22
|0.2%
|CAMDEN
|GLOUCESTER TWP
|$20
|0.2%
|CAMDEN
|CAMDEN COUNTY VOCATIONAL
|$24
|0.1%
|CAMDEN
|LAWNSIDE BORO
|$23
|0.1%
|CAMDEN
|VOORHEES TWP
|$22
|0.1%
|CAMDEN
|AUDUBON BORO
|$16
|0.1%
|CAMDEN
|HOPE COMMUNITY CS
|$13
|0.1%
|CAMDEN
|LAUREL SPRINGS BORO
|$12
|0.1%
|CAMDEN
|STRATFORD BORO
|$12
|0.1%
|CAMDEN
|LINDENWOLD BORO
|$12
|0.1%
|CAMDEN
|KIPP COOPER NORCROSS
|0.0%
|CAPE MAY
|WOODBINE BORO
|$91
|0.6%
|CAPE MAY
|DENNIS TWP
|$95
|0.5%
|CAPE MAY
|OCEAN CITY
|$74
|0.4%
|CAPE MAY
|UPPER TWP
|$53
|0.3%
|CAPE MAY
|WILDWOOD CITY
|$52
|0.3%
|CAPE MAY
|WEST CAPE MAY BORO
|$45
|0.3%
|CAPE MAY
|MIDDLE TWP
|$38
|0.3%
|CAPE MAY
|WILDWOOD CREST BORO
|$56
|0.2%
|CAPE MAY
|CAPE MAY CO VOCATIONAL
|$41
|0.2%
|CAPE MAY
|CAPE MAY CO SPECIAL SERV
|$77
|0.1%
|CAPE MAY
|STONE HARBOR BORO
|$27
|0.1%
|CAPE MAY
|CAPE MAY CITY
|$23
|0.1%
|CAPE MAY
|LOWER CAPE MAY REGIONAL
|$22
|0.1%
|CAPE MAY
|LOWER TWP
|$20
|0.1%
|CAPE MAY
|NORTH WILDWOOD CITY
|$18
|0.1%
|CAPE MAY
|AVALON BORO
|$9
|0.0%
|CUMBERLAND
|CUMBERLAND REGIONAL
|$121
|0.9%
|CUMBERLAND
|BRIDGETON PUBLIC CHARTER
|$75
|0.8%
|CUMBERLAND
|CUMBERLAND CO VOCATIONAL
|$134
|0.5%
|CUMBERLAND
|HOPEWELL TWP
|$51
|0.4%
|CUMBERLAND
|COMPASS ACADEMY CHARTER S
|$28
|0.4%
|CUMBERLAND
|VINELAND PUBLIC CHARTER S
|$25
|0.4%
|CUMBERLAND
|DEERFIELD TWP
|$42
|0.3%
|CUMBERLAND
|GREENWICH TWP
|$33
|0.2%
|CUMBERLAND
|FAIRFIELD TWP
|$18
|0.2%
|CUMBERLAND
|DOWNE TWP
|$23
|0.1%
|CUMBERLAND
|BRIDGETON CITY
|$23
|0.1%
|CUMBERLAND
|VINELAND CITY
|$18
|0.1%
|CUMBERLAND
|COMMERCIAL TWP
|$17
|0.1%
|CUMBERLAND
|MILLVILLE CITY
|$13
|0.1%
|CUMBERLAND
|MAURICE RIVER TWP
|$12
|0.1%
|CUMBERLAND
|UPPER DEERFIELD TWP
|$11
|0.1%
|CUMBERLAND
|LAWRENCE TWP
|$10
|0.1%
|CUMBERLAND
|STOW CREEK TWP
|$9
|0.1%
|CUMBERLAND
|MILLVILLE PUBLIC CHARTER
|0.0%
|ESSEX
|BURCH CHARTER SCHOOL OF E
|$189
|1.8%
|ESSEX
|PAULO FREIRE CHARTER SCHO
|$223
|1.6%
|ESSEX
|LADY LIBERTY ACADEMY CHAR
|$208
|1.5%
|ESSEX
|LINK COMMUNITY CHARTER SC
|$115
|0.9%
|ESSEX
|BELLEVILLE TOWN
|$78
|0.7%
|ESSEX
|ROBERT TREAT ACADEMY CHAR
|$73
|0.7%
|ESSEX
|NEW HORIZONS COMMUNITY CH
|$72
|0.7%
|ESSEX
|ESSEX FELLS BORO
|$119
|0.6%
|ESSEX
|UNIVERSITY HEIGHTS CHARTE
|$74
|0.6%
|ESSEX
|NEWARK CITY
|$86
|0.5%
|ESSEX
|NEWARK EDUCATORS COMMUNIT
|$74
|0.5%
|ESSEX
|CEDAR GROVE TWP
|$72
|0.5%
|ESSEX
|ROSEVILLE COMMUNITY CHART
|$68
|0.5%
|ESSEX
|THE GRAY CHARTER SCHOOL
|$58
|0.5%
|ESSEX
|MILLBURN TWP
|$70
|0.4%
|ESSEX
|NORTH CALDWELL BORO
|$65
|0.4%
|ESSEX
|FAIRFIELD TWP
|$61
|0.4%
|ESSEX
|PRIDE ACADEMY CHARTER SCH
|$52
|0.4%
|ESSEX
|IRVINGTON TOWNSHIP
|$59
|0.3%
|ESSEX
|WEST ESSEX REGIONAL
|$58
|0.3%
|ESSEX
|MONTCLAIR TOWN
|$54
|0.3%
|ESSEX
|NUTLEY TOWN
|$44
|0.3%
|ESSEX
|SOUTH ORANGE-MAPLEWOOD
|$43
|0.3%
|ESSEX
|BLOOMFIELD TWP
|$42
|0.3%
|ESSEX
|MARIA VARISCO ROGERS CHAR
|$37
|0.3%
|ESSEX
|VERONA BORO
|$35
|0.3%
|ESSEX
|EAST ORANGE COMMUNITY CHA
|$32
|0.3%
|ESSEX
|EAST ORANGE
|$46
|0.2%
|ESSEX
|ESSEX CO VOC-TECH
|$44
|0.2%
|ESSEX
|ROSELAND BORO
|$40
|0.2%
|ESSEX
|WEST ORANGE TOWN
|$35
|0.2%
|ESSEX
|GLEN RIDGE BORO
|$34
|0.2%
|ESSEX
|NEWARK PREP CHARTER SCHOO
|$32
|0.2%
|ESSEX
|LIVINGSTON TWP
|$29
|0.2%
|ESSEX
|GREAT OAKS LEGACY CHARTER
|$29
|0.2%
|ESSEX
|CITY OF ORANGE TWP
|$28
|0.2%
|ESSEX
|PEOPLES PREPARATORY CHART
|$28
|0.2%
|ESSEX
|MERIT PREPARATORY CHARTER
|$23
|0.2%
|ESSEX
|PHILLIP'S ACADEMY CHARTER
|$20
|0.2%
|ESSEX
|CALDWELL-WEST CALDWELL
|$15
|0.1%
|ESSEX
|DISCOVERY CHARTER SCHOOL
|0.0%
|ESSEX
|MARION P. THOMAS CHARTER
|0.0%
|ESSEX
|NORTH STAR ACADEMY CHARTE
|0.0%
|ESSEX
|TEAM ACADEMY CHARTER SCHO
|0.0%
|GLOUCESTER
|SOUTH HARRISON TWP
|$52
|0.4%
|GLOUCESTER
|GLASSBORO
|$49
|0.3%
|GLOUCESTER
|LOGAN TWP
|$47
|0.3%
|GLOUCESTER
|DEPTFORD TWP
|$39
|0.3%
|GLOUCESTER
|MONROE TWP
|$35
|0.3%
|GLOUCESTER
|EAST GREENWICH TWP
|$30
|0.3%
|GLOUCESTER
|KINGSWAY REGIONAL
|$28
|0.3%
|GLOUCESTER
|WASHINGTON TWP
|$34
|0.2%
|GLOUCESTER
|GREENWICH TWP
|$33
|0.2%
|GLOUCESTER
|ELK TWP
|$29
|0.2%
|GLOUCESTER
|SWEDESBORO-WOOLWICH
|$29
|0.2%
|GLOUCESTER
|FRANKLIN TWP
|$28
|0.2%
|GLOUCESTER
|HARRISON TWP
|$27
|0.2%
|GLOUCESTER
|PAULSBORO BORO
|$25
|0.2%
|GLOUCESTER
|WENONAH BORO
|$18
|0.1%
|GLOUCESTER
|WOODBURY HEIGHTS BORO
|$18
|0.1%
|GLOUCESTER
|PITMAN BORO
|$18
|0.1%
|GLOUCESTER
|CLAYTON BORO
|$17
|0.1%
|GLOUCESTER
|WOODBURY CITY
|$16
|0.1%
|GLOUCESTER
|DELSEA REGIONAL H.S DIST.
|$15
|0.1%
|GLOUCESTER
|MANTUA TWP
|$12
|0.1%
|GLOUCESTER
|WEST DEPTFORD TWP
|$12
|0.1%
|GLOUCESTER
|GATEWAY REGIONAL
|$12
|0.1%
|GLOUCESTER
|NATIONAL PARK BORO
|$10
|0.1%
|GLOUCESTER
|CLEARVIEW REGIONAL
|$8
|0.1%
|GLOUCESTER
|GLOUCESTER CO SPEC SERV
|$10
|0.0%
|GLOUCESTER
|GLOUCESTER CO VOCATIONAL
|$7
|0.0%
|GLOUCESTER
|WESTVILLE BORO
|$6
|0.0%
|HUDSON
|GREAT FUTURES CHARTER SCH
|$310
|2.8%
|HUDSON
|M.E.T.S. CHARTER SCHOOL
|$147
|1.3%
|HUDSON
|EAST NEWARK BORO
|$129
|1.2%
|HUDSON
|SOARING HEIGHTS
|$92
|0.9%
|HUDSON
|HOBOKEN DUAL LANGUAGE CHA
|$80
|0.9%
|HUDSON
|UNIVERSITY ACADEMY CHARTE
|$87
|0.7%
|HUDSON
|DR LENA EDWARDS ACADEMIC
|$65
|0.6%
|HUDSON
|JERSEY CITY COMMUNITY CHA
|$51
|0.6%
|HUDSON
|JERSEY CITY GLOBAL CS
|$47
|0.6%
|HUDSON
|LEARNING COMMUNITY CHARTE
|$43
|0.6%
|HUDSON
|HOBOKEN CITY
|$108
|0.5%
|HUDSON
|HUDSON COUNTY VOCATIONAL
|$89
|0.5%
|HUDSON
|NORTH BERGEN TWP
|$73
|0.5%
|HUDSON
|GUTTENBERG TOWN
|$51
|0.4%
|HUDSON
|JERSEY CITY GOLDEN DOOR C
|$40
|0.4%
|HUDSON
|THE ETHICAL COMMUNITY CHA
|$33
|0.4%
|HUDSON
|UNION CITY
|$58
|0.3%
|HUDSON
|JERSEY CITY
|$53
|0.3%
|HUDSON
|SECAUCUS TOWN
|$48
|0.3%
|HUDSON
|WEEHAWKEN TWP
|$43
|0.3%
|HUDSON
|KEARNY TOWN
|$40
|0.3%
|HUDSON
|BAYONNE CITY
|$36
|0.3%
|HUDSON
|ELYSIAN CHARTER SCHOOL
|$35
|0.3%
|HUDSON
|BELOVED COMMUNITY CHARTER
|$30
|0.3%
|HUDSON
|HARRISON TOWN
|$36
|0.2%
|HUDSON
|EMPOWERMENT ACADEMY CHART
|$15
|0.2%
|HUDSON
|WEST NEW YORK TOWN
|$19
|0.1%
|HUDSON
|HUDSON ARTS AND SCIENCE C
|$3
|0.0%
|HUDSON
|HOBOKEN CHARTER SCHOOL
|0.0%
|HUNTERDON
|FRANKLIN TWP
|$83
|0.5%
|HUNTERDON
|SOUTH HUNTERDON
|$83
|0.4%
|HUNTERDON
|FLEMINGTON-RARITAN REG
|$70
|0.4%
|HUNTERDON
|HUNTERDON CENTRAL REG
|$63
|0.4%
|HUNTERDON
|MILFORD BORO
|$58
|0.3%
|HUNTERDON
|UNION TWP
|$56
|0.3%
|HUNTERDON
|BETHLEHEM TWP
|$55
|0.3%
|HUNTERDON
|KINGWOOD TWP
|$54
|0.3%
|HUNTERDON
|HOLLAND TWP
|$52
|0.3%
|HUNTERDON
|READINGTON TWP
|$52
|0.3%
|HUNTERDON
|DELAWARE VALLEY REGIONAL
|$47
|0.3%
|HUNTERDON
|HUNTERDON CO VOCATIONAL
|$33
|0.3%
|HUNTERDON
|LEBANON BORO
|$48
|0.2%
|HUNTERDON
|TEWKSBURY TWP
|$43
|0.2%
|HUNTERDON
|BLOOMSBURY BORO
|$40
|0.2%
|HUNTERDON
|HAMPTON BORO
|$39
|0.2%
|HUNTERDON
|HIGH BRIDGE BORO
|$38
|0.2%
|HUNTERDON
|CLINTON TWP
|$37
|0.2%
|HUNTERDON
|N HUNT/VOORHEES REGIONAL
|$36
|0.2%
|HUNTERDON
|CLINTON-GLEN GARDNER
|$33
|0.2%
|HUNTERDON
|DELAWARE TWP
|$31
|0.1%
|HUNTERDON
|CALIFON BORO
|$28
|0.1%
|HUNTERDON
|EAST AMWELL TWP
|$28
|0.1%
|HUNTERDON
|ALEXANDRIA TWP
|$12
|0.1%
|HUNTERDON
|FRENCHTOWN BORO
|$10
|0.1%
|HUNTERDON
|LEBANON TWP
|0.0%
|MERCER
|INTERNATIONAL ACADEMY OF
|$132
|1.2%
|MERCER
|PRINCETON CHARTER SCHOOL
|$86
|0.7%
|MERCER
|MERCER COUNTY VOCATIONAL
|$116
|0.5%
|MERCER
|INTERNATIONAL CHARTER SCH
|$61
|0.5%
|MERCER
|FOUNDATION ACADEMY CHARTE
|$35
|0.3%
|MERCER
|MERCER CO SPECIAL SERVICE
|$130
|0.2%
|MERCER
|PRINCETON
|$50
|0.2%
|MERCER
|HOPEWELL VALLEY REGIONAL
|$42
|0.2%
|MERCER
|TRENTON CITY
|$37
|0.2%
|MERCER
|EWING TWP
|$36
|0.2%
|MERCER
|W WINDSOR-PLAINSBORO REG
|$31
|0.2%
|MERCER
|LAWRENCE TWP
|$26
|0.2%
|MERCER
|EAST WINDSOR REGIONAL
|$25
|0.2%
|MERCER
|HAMILTON TWP
|$22
|0.2%
|MERCER
|ROBBINSVILLE TWP
|$19
|0.2%
|MERCER
|PAUL ROBESON CHARTER SCHO
|$18
|0.2%
|MERCER
|TRENTON STEM-TO-CIVICS CH
|$10
|0.1%
|MERCER
|PACE CHARTER SCHOOL OF HA
|$10
|0.1%
|MERCER
|THE VILLAGE CHARTER SCHOO
|0.0%
|MIDDLESEX
|HATIKVAH INTERNATIONAL CH
|$135
|1.2%
|MIDDLESEX
|ACADEMY FOR URBAN LEADERS
|$110
|0.9%
|MIDDLESEX
|JAMESBURG BORO
|$66
|0.6%
|MIDDLESEX
|CRANBURY TWP
|$93
|0.4%
|MIDDLESEX
|GREATER BRUNSWICK CHARTER
|$47
|0.4%
|MIDDLESEX
|HIGHLAND PARK BORO
|$55
|0.3%
|MIDDLESEX
|MONROE TWP
|$46
|0.3%
|MIDDLESEX
|MILLTOWN BORO
|$42
|0.3%
|MIDDLESEX
|METUCHEN BORO
|$40
|0.3%
|MIDDLESEX
|CARTERET BORO
|$34
|0.3%
|MIDDLESEX
|MIDDLESEX BORO
|$37
|0.2%
|MIDDLESEX
|SOUTH PLAINFIELD BORO
|$34
|0.2%
|MIDDLESEX
|EAST BRUNSWICK TWP
|$32
|0.2%
|MIDDLESEX
|NORTH BRUNSWICK TWP
|$31
|0.2%
|MIDDLESEX
|PISCATAWAY TWP
|$31
|0.2%
|MIDDLESEX
|WOODBRIDGE TWP
|$28
|0.2%
|MIDDLESEX
|NEW BRUNSWICK CITY
|$27
|0.2%
|MIDDLESEX
|OLD BRIDGE TWP
|$25
|0.2%
|MIDDLESEX
|SOUTH AMBOY CITY
|$24
|0.2%
|MIDDLESEX
|EDISON TWP
|$24
|0.2%
|MIDDLESEX
|SOUTH RIVER BORO
|$23
|0.2%
|MIDDLESEX
|SAYREVILLE BORO
|$23
|0.2%
|MIDDLESEX
|MIDDLESEX CO VOCATIONAL
|$22
|0.1%
|MIDDLESEX
|DUNELLEN BORO
|$18
|0.1%
|MIDDLESEX
|PERTH AMBOY CITY
|$18
|0.1%
|MIDDLESEX
|SPOTSWOOD BORO
|$17
|0.1%
|MIDDLESEX
|SOUTH BRUNSWICK TWP
|$14
|0.1%
|MONMOUTH
|HOPE ACADEMY CHARTER SCHO
|$111
|1.0%
|MONMOUTH
|SHREWSBURY BORO
|$115
|0.8%
|MONMOUTH
|SPRING LAKE BORO
|$162
|0.7%
|MONMOUTH
|SEA GIRT BORO
|$133
|0.6%
|MONMOUTH
|DEAL BORO
|$121
|0.6%
|MONMOUTH
|WEST LONG BRANCH BORO
|$105
|0.6%
|MONMOUTH
|RUMSON-FAIR HAVEN REG
|$102
|0.6%
|MONMOUTH
|SPRING LAKE HEIGHTS BORO
|$71
|0.5%
|MONMOUTH
|COLTS NECK TWP
|$86
|0.4%
|MONMOUTH
|EATONTOWN BORO
|$65
|0.4%
|MONMOUTH
|ATLANTIC HIGHLANDS BORO
|$54
|0.4%
|MONMOUTH
|FARMINGDALE BORO
|$54
|0.4%
|MONMOUTH
|MANASQUAN BORO
|$54
|0.4%
|MONMOUTH
|HENRY HUDSON REGIONAL
|$79
|0.3%
|MONMOUTH
|ROOSEVELT BORO
|$67
|0.3%
|MONMOUTH
|HIGHLANDS BORO
|$52
|0.3%
|MONMOUTH
|BRIELLE BORO
|$52
|0.3%
|MONMOUTH
|BRADLEY BEACH BORO
|$51
|0.3%
|MONMOUTH
|RED BANK BORO
|$51
|0.3%
|MONMOUTH
|UNION BEACH
|$48
|0.3%
|MONMOUTH
|FAIR HAVEN BORO
|$46
|0.3%
|MONMOUTH
|MARLBORO TWP
|$46
|0.3%
|MONMOUTH
|HOLMDEL TWP
|$43
|0.3%
|MONMOUTH
|MIDDLETOWN TWP
|$42
|0.3%
|MONMOUTH
|KEYPORT BORO
|$39
|0.3%
|MONMOUTH
|ASBURY PARK CITY
|$51
|0.2%
|MONMOUTH
|MONMOUTH REGIONAL
|$46
|0.2%
|MONMOUTH
|SHORE REGIONAL
|$44
|0.2%
|MONMOUTH
|RED BANK REGIONAL
|$41
|0.2%
|MONMOUTH
|TINTON FALLS
|$36
|0.2%
|MONMOUTH
|OCEAN TWP
|$36
|0.2%
|MONMOUTH
|MONMOUTH BEACH BORO
|$35
|0.2%
|MONMOUTH
|WALL TWP
|$35
|0.2%
|MONMOUTH
|MATAWAN-ABERDEEN REGIONAL
|$34
|0.2%
|MONMOUTH
|OCEANPORT BORO
|$33
|0.2%
|MONMOUTH
|FREEHOLD REGIONAL
|$33
|0.2%
|MONMOUTH
|RUMSON BORO
|$32
|0.2%
|MONMOUTH
|BELMAR BORO
|$31
|0.2%
|MONMOUTH
|MONMOUTH CO VOCATIONAL
|$29
|0.2%
|MONMOUTH
|FREEHOLD TWP
|$28
|0.2%
|MONMOUTH
|HOWELL TWP
|$27
|0.2%
|MONMOUTH
|HAZLET TWP
|$27
|0.2%
|MONMOUTH
|FREEHOLD BORO
|$25
|0.2%
|MONMOUTH
|RED BANK CHARTER SCHOOL
|$25
|0.2%
|MONMOUTH
|LITTLE SILVER BORO
|$24
|0.2%
|MONMOUTH
|NEPTUNE CITY
|$21
|0.2%
|MONMOUTH
|AVON BORO
|$28
|0.1%
|MONMOUTH
|MILLSTONE TWP
|$26
|0.1%
|MONMOUTH
|KEANSBURG BORO
|$26
|0.1%
|MONMOUTH
|NEPTUNE TWP
|$24
|0.1%
|MONMOUTH
|MANALAPAN-ENGLISHTOWN REG
|$20
|0.1%
|MONMOUTH
|LONG BRANCH CITY
|$20
|0.1%
|MONMOUTH
|UPPER FREEHOLD REGIONAL
|$17
|0.1%
|MONMOUTH
|ACADEMY CHARTER HIGH SCHO
|$17
|0.1%
|MORRIS
|UNITY CHARTER SCHOOL
|$129
|1.0%
|MORRIS
|NETCONG BORO
|$82
|0.6%
|MORRIS
|MONTVILLE TWP
|$79
|0.5%
|MORRIS
|HARDING TOWNSHIP
|$98
|0.4%
|MORRIS
|PEQUANNOCK TWP
|$71
|0.4%
|MORRIS
|MORRIS COUNTY VOCATIONAL
|$67
|0.4%
|MORRIS
|RANDOLPH TWP
|$52
|0.3%
|MORRIS
|DENVILLE TWP
|$51
|0.3%
|MORRIS
|WHARTON BORO
|$51
|0.3%
|MORRIS
|MADISON BORO
|$50
|0.3%
|MORRIS
|HANOVER PARK REGIONAL
|$49
|0.3%
|MORRIS
|MENDHAM BORO
|$47
|0.3%
|MORRIS
|BOONTON TOWN
|$47
|0.3%
|MORRIS
|RIVERDALE BORO
|$44
|0.3%
|MORRIS
|JEFFERSON TWP
|$44
|0.3%
|MORRIS
|MORRIS SCHOOL DISTRICT
|$44
|0.3%
|MORRIS
|BOONTON TWP
|$42
|0.3%
|MORRIS
|SCH DIST OF THE CHATHAMS
|$39
|0.3%
|MORRIS
|MOUNT ARLINGTON BORO
|$44
|0.2%
|MORRIS
|ROCKAWAY TWP
|$43
|0.2%
|MORRIS
|CHESTER TWP
|$40
|0.2%
|MORRIS
|BUTLER BORO
|$39
|0.2%
|MORRIS
|FLORHAM PARK BORO
|$37
|0.2%
|MORRIS
|LONG HILL TWP
|$37
|0.2%
|MORRIS
|MORRIS PLAINS BORO
|$36
|0.2%
|MORRIS
|EAST HANOVER TWP
|$34
|0.2%
|MORRIS
|MINE HILL TWP
|$33
|0.2%
|MORRIS
|MOUNTAIN LAKES BORO
|$33
|0.2%
|MORRIS
|MOUNT OLIVE TWP
|$33
|0.2%
|MORRIS
|PARSIPPANY-TROY HILLS TWP
|$32
|0.2%
|MORRIS
|MORRIS HILLS REGIONAL
|$29
|0.2%
|MORRIS
|WASHINGTON TWP
|$24
|0.1%
|MORRIS
|WEST MORRIS REGIONAL
|$22
|0.1%
|MORRIS
|HANOVER TWP
|$21
|0.1%
|MORRIS
|KINNELON BORO
|$21
|0.1%
|MORRIS
|ROXBURY TWP
|$21
|0.1%
|MORRIS
|ROCKAWAY BORO
|$17
|0.1%
|MORRIS
|LINCOLN PARK BORO
|$15
|0.1%
|MORRIS
|DOVER TOWN
|$15
|0.1%
|MORRIS
|MENDHAM TWP
|$7
|0.0%
|OCEAN
|LAKEWOOD TWP
|$113
|0.9%
|OCEAN
|LONG BEACH ISLAND
|$203
|0.8%
|OCEAN
|CENTRAL REGIONAL
|$91
|0.6%
|OCEAN
|BEACH HAVEN BORO
|$101
|0.4%
|OCEAN
|PINELANDS REGIONAL
|$52
|0.3%
|OCEAN
|OCEAN GATE BORO
|$51
|0.3%
|OCEAN
|SEASIDE HEIGHTS BORO
|$51
|0.3%
|OCEAN
|ISLAND HEIGHTS BORO
|$45
|0.3%
|OCEAN
|PLUMSTED TWP
|$44
|0.3%
|OCEAN
|LITTLE EGG HARBOR TWP
|$40
|0.3%
|OCEAN
|POINT PLEASANT BORO
|$40
|0.3%
|OCEAN
|BARNEGAT TWP
|$39
|0.3%
|OCEAN
|BRICK TWP
|$39
|0.3%
|OCEAN
|OCEAN COUNTY VOCATIONAL
|$39
|0.3%
|OCEAN
|BAY HEAD BORO
|$42
|0.2%
|OCEAN
|LAVALLETTE BORO
|$41
|0.2%
|OCEAN
|EAGLESWOOD TWP
|$37
|0.2%
|OCEAN
|JACKSON TWP
|$33
|0.2%
|OCEAN
|LACEY TWP
|$29
|0.2%
|OCEAN
|TUCKERTON BORO
|$27
|0.2%
|OCEAN
|LAKEHURST BORO
|$24
|0.2%
|OCEAN
|TOMS RIVER REGIONAL
|$21
|0.2%
|OCEAN
|BERKELEY TWP
|$20
|0.1%
|OCEAN
|OCEAN TWP
|$19
|0.1%
|OCEAN
|STAFFORD TWP
|$19
|0.1%
|OCEAN
|SOUTHERN REGIONAL
|$16
|0.1%
|OCEAN
|MANCHESTER TWP
|$14
|0.1%
|OCEAN
|POINT PLEASANT BEACH BORO
|$3
|0.0%
|PASSAIC
|CLASSICAL ACADEMY CHARTER
|$125
|1.4%
|PASSAIC
|TOTOWA BORO
|$76
|0.6%
|PASSAIC
|NORTH HALEDON BORO
|$64
|0.5%
|PASSAIC
|WOODLAND PARK
|$64
|0.5%
|PASSAIC
|COMMUNITY CHARTER SCHOOL
|$57
|0.5%
|PASSAIC
|PATERSON CHARTER SCHOOL F
|$55
|0.5%
|PASSAIC
|PATERSON ARTS AND SCIENCE
|$46
|0.5%
|PASSAIC
|PROSPECT PARK BORO
|$49
|0.4%
|PASSAIC
|JOHN P. HOLLAND CHARTER S
|$41
|0.4%
|PASSAIC
|BLOOMINGDALE BORO
|$62
|0.3%
|PASSAIC
|LITTLE FALLS TWP
|$54
|0.3%
|PASSAIC
|PASSAIC COUNTY VOCATIONAL
|$51
|0.3%
|PASSAIC
|PATERSON CITY
|$45
|0.3%
|PASSAIC
|WANAQUE BORO
|$44
|0.3%
|PASSAIC
|PASSAIC CO MANCHESTER REG
|$41
|0.3%
|PASSAIC
|WEST MILFORD TWP
|$32
|0.2%
|PASSAIC
|PASSAIC VALLEY REGIONAL
|$28
|0.2%
|PASSAIC
|HAWTHORNE BORO
|$26
|0.2%
|PASSAIC
|CLIFTON CITY
|$26
|0.2%
|PASSAIC
|WAYNE TWP
|$26
|0.2%
|PASSAIC
|HALEDON BORO
|$25
|0.2%
|PASSAIC
|LAKELAND REGIONAL
|$26
|0.1%
|PASSAIC
|RINGWOOD BORO
|$20
|0.1%
|PASSAIC
|PASSAIC CITY
|$18
|0.1%
|PASSAIC
|PASSAIC ARTS AND SCIENCE
|$15
|0.1%
|PASSAIC
|POMPTON LAKES BORO
|$12
|0.1%
|PASSAIC
|PHILIP'S ACADEMY CHARTER
|0.0%
|SALEM
|SALEM CO SPECIAL SERVICE
|$131
|0.3%
|SALEM
|MANNINGTON TWP
|$44
|0.3%
|SALEM
|ALLOWAY TWP
|$42
|0.3%
|SALEM
|PENNSVILLE
|$42
|0.3%
|SALEM
|PENNS GRV-CARNEY'S PT REG
|$37
|0.3%
|SALEM
|SALEM CITY
|$37
|0.2%
|SALEM
|PITTSGROVE TWP
|$30
|0.2%
|SALEM
|ELSINBORO TWP
|$23
|0.2%
|SALEM
|SALEM COUNTY VOCATIONAL
|$23
|0.2%
|SALEM
|LOWER ALLOWAYS CREEK
|$17
|0.1%
|SALEM
|OLDMANS TWP
|$17
|0.1%
|SALEM
|UPPER PITTSGROVE TWP
|$16
|0.1%
|SALEM
|WOODSTOWN-PILESGROVE REG
|$11
|0.1%
|SALEM
|QUINTON TWP
|$9
|0.1%
|SOMERSET
|CENTRAL JERSEY COLLEGE PR
|$200
|2.0%
|SOMERSET
|THOMAS EDISON ENERGYSMART
|$59
|0.7%
|SOMERSET
|SOMERSET CO VOCATIONAL
|$116
|0.4%
|SOMERSET
|BEDMINSTER TWP
|$67
|0.3%
|SOMERSET
|SOMERSET HILLS REGIONAL
|$57
|0.3%
|SOMERSET
|MONTGOMERY TWP
|$50
|0.3%
|SOMERSET
|WATCHUNG BORO
|$44
|0.3%
|SOMERSET
|FRANKLIN TWP
|$41
|0.3%
|SOMERSET
|WATCHUNG HILLS REGIONAL
|$40
|0.3%
|SOMERSET
|SOUTH BOUND BROOK
|$38
|0.3%
|SOMERSET
|BOUND BROOK BORO
|$37
|0.3%
|SOMERSET
|BRANCHBURG TWP
|$39
|0.2%
|SOMERSET
|BRIDGEWATER-RARITAN REG
|$36
|0.2%
|SOMERSET
|SOMERVILLE BORO
|$35
|0.2%
|SOMERSET
|WARREN TWP
|$23
|0.1%
|SOMERSET
|NORTH PLAINFIELD BORO
|$22
|0.1%
|SOMERSET
|HILLSBOROUGH TWP
|$22
|0.1%
|SOMERSET
|GREEN BROOK TWP
|$17
|0.1%
|SOMERSET
|MANVILLE BORO
|$17
|0.1%
|SOMERSET
|BERNARDS TWP
|$17
|0.1%
|SUSSEX
|SUSSEX COUNTY TECHNOLOGY
|$44
|0.4%
|SUSSEX
|SPARTA TWP
|$57
|0.3%
|SUSSEX
|BYRAM TWP
|$55
|0.3%
|SUSSEX
|GREEN TWP
|$54
|0.3%
|SUSSEX
|NEWTON TOWN
|$43
|0.3%
|SUSSEX
|SUSSEX COUNTY VOCATIONAL
|$43
|0.3%
|SUSSEX
|STANHOPE BORO
|$42
|0.3%
|SUSSEX
|HARDYSTON TWP
|$40
|0.3%
|SUSSEX
|SUSSEX-WANTAGE REGIONAL
|$48
|0.2%
|SUSSEX
|STILLWATER TWP
|$42
|0.2%
|SUSSEX
|FREDON TWP
|$39
|0.2%
|SUSSEX
|HIGH POINT REGIONAL
|$38
|0.2%
|SUSSEX
|HOPATCONG
|$37
|0.2%
|SUSSEX
|OGDENSBURG BORO
|$34
|0.2%
|SUSSEX
|SANDYSTON-WALPACK TWP
|$33
|0.2%
|SUSSEX
|WALLKILL VALLEY REGIONAL
|$30
|0.2%
|SUSSEX
|LENAPE VALLEY REGIONAL
|$25
|0.2%
|SUSSEX
|HAMBURG BORO
|$31
|0.1%
|SUSSEX
|ANDOVER REG
|$24
|0.1%
|SUSSEX
|HAMPTON TWP
|$20
|0.1%
|SUSSEX
|FRANKFORD TWP
|$19
|0.1%
|SUSSEX
|KITTATINNY REGIONAL
|$19
|0.1%
|SUSSEX
|VERNON TWP
|$15
|0.1%
|SUSSEX
|LAFAYETTE TWP
|$13
|0.1%
|SUSSEX
|FRANKLIN BORO
|$11
|0.1%
|SUSSEX
|MONTAGUE TWP
|$8
|0.0%
|UNION
|THE QUEEN CITY ACADEMY CH
|$247
|2.2%
|UNION
|CRESTHAVEN ACADEMY CHARTE
|$120
|1.2%
|UNION
|COLLEGE ACHIEVE CENTRAL C
|$58
|0.7%
|UNION
|ELIZABETH CITY
|$93
|0.6%
|UNION
|GARWOOD BORO
|$75
|0.5%
|UNION
|MOUNTAINSIDE BORO
|$63
|0.5%
|UNION
|CLARK TWP
|$48
|0.4%
|UNION
|ROSELLE BORO
|$51
|0.3%
|UNION
|SUMMIT CITY
|$51
|0.3%
|UNION
|ROSELLE PARK BORO
|$47
|0.3%
|UNION
|WESTFIELD TOWN
|$46
|0.3%
|UNION
|KENILWORTH BORO
|$45
|0.3%
|UNION
|SPRINGFIELD TWP
|$43
|0.3%
|UNION
|NEW PROVIDENCE BORO
|$42
|0.3%
|UNION
|THE BARACK OBAMA GREEN CH
|$42
|0.3%
|UNION
|UNION COUNTY VOCATIONAL
|$32
|0.3%
|UNION
|LINDEN CITY
|$43
|0.2%
|UNION
|BERKELEY HEIGHTS TWP
|$35
|0.2%
|UNION
|CRANFORD TWP
|$34
|0.2%
|UNION
|WINFIELD TWP
|$30
|0.2%
|UNION
|SCOTCH PLAINS-FANWOOD REG
|$30
|0.2%
|UNION
|HILLSIDE TWP
|$28
|0.2%
|UNION
|UNION TWP
|$28
|0.2%
|UNION
|RAHWAY CITY
|$26
|0.2%
|UNION
|PLAINFIELD CITY
|$25
|0.2%
|UNION
|UNION COUNTY TEAMS CHARTE
|0.0%
|WARREN
|NORTH WARREN REGIONAL
|$84
|0.5%
|WARREN
|PHILLIPSBURG TOWN
|$77
|0.5%
|WARREN
|LOPATCONG TWP
|$62
|0.5%
|WARREN
|WARREN CO SPECIAL SERVICE
|$200
|0.4%
|WARREN
|POHATCONG TWP
|$67
|0.4%
|WARREN
|WARREN COUNTY VOCATIONAL
|$62
|0.4%
|WARREN
|WHITE TWP
|$64
|0.3%
|WARREN
|GREAT MEADOWS REGIONAL
|$59
|0.3%
|WARREN
|ALPHA BORO
|$49
|0.3%
|WARREN
|HACKETTSTOWN
|$47
|0.3%
|WARREN
|WASHINGTON TWP
|$42
|0.3%
|WARREN
|BLAIRSTOWN TWP
|$39
|0.3%
|WARREN
|ALLAMUCHY TWP
|$37
|0.3%
|WARREN
|HOPE TWP
|$40
|0.2%
|WARREN
|WARREN HILLS REGIONAL
|$37
|0.2%
|WARREN
|FRANKLIN TWP
|$34
|0.2%
|WARREN
|BELVIDERE TOWN
|$34
|0.2%
|WARREN
|HARMONY TWP
|$32
|0.2%
|WARREN
|MANSFIELD TWP
|$21
|0.2%
|WARREN
|KNOWLTON TWP
|$18
|0.1%
|WARREN
|OXFORD TWP
|$16
|0.1%
|WARREN
|FRELINGHUYSEN TWP
|$15
|0.1%
|WARREN
|WASHINGTON BORO
|$15
|0.1%
|WARREN
|GREENWICH TWP
|$15
|0.1%
|WARREN
|RIDGE AND VALLEY CHARTER
|0.0%
Sergio Bichao is deputy digital editor at New Jersey 101.5. Send him news tips: Call 609-359-5348 or email sergio.bichao@townsquaremedia.com.